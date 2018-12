EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST NASILNIKA: ‘Lorena je tukla majku, krala obiteljski novac, zlato i ucjenjivala me’

Autor: Marin Vlahović

Slučaj brutalnog premlaćivanja maloljetne Zadranke Lorene Gurlice na noge je digao cijelu Hrvatsku. Stvorena je atmosfera linča u kojoj je praktički nemoguće osigurati pravedno suđenje. Ana i Lorena Gurlica postale su sinonim borbe protiv nasilja nad ženama, a cijela Hrvatska se digla na noge. Kada bi netko sutra na ulici ubio Darka Kovačevića, hrvatska javnost bi mu pljeskala. Ovaj slučaj razotkriva i neučinkovitost svih nadležnih službi, jer Daruvarac nije niti trebao biti na slobodi.

Neki tvrde da se radi o policijskom doušniku, kojem se zbog ‘drukanja’ nekih kriminalaca, tolerira dilanje heroina i bavljenje drugim kriminalnim poslovima. Darko Kovačević svakako je osoba koja zaslužuje tešku zatvorsku kaznu, ali to je samo dio istine. Naime, po svemu sudeći, kao motiv zločina ovdje nije u pitanju klasična ljubomora, već kriminalni obračun, ili bolje rečeno, demonstracija sile i mafijaška poruka.

Razgovarali smo i s Darkom Kovačevićem-Daruvarcem. On ne osporava ono što je vidjela cijela Hrvatska. Priznaje da je istukao Lorenu Gurlicu u zadarskom kafiću “Chill out”. S druge strane govori da joj u wc-u nije nanio nikakve ozljede te da je čitav događaj trajao dvije minute, a ne pola sata, kako pišu mediji. Kao motiv ovog zvjerskog premlaćivanja, Kovačević navodi ucjenu, za što tvrdi da posjeduje i dokaze. Daruvarac je rekao da su mu majka i kćer Gurlica, „pakirale“ dva napada bombom na policijsku stanicu u Zadru. U međuvremenu, policija je pronašla dva počinitelja, koji nisu povezani s Daruvarcem.

Naravno, to je njegova priča, kojoj ne moramo, niti trebamo vjerovati. Oglasila se i majka glavne svjedokinje, koja preko komentara na društvenim mrežama, širi priču da se utjecalo na svjedočenje njene kćeri. Svjedoke, koji govore u prilog Kovačeviću, ne samo da nitko ne želi saslušati, nego im se i prijeti kaznenim prijavama zbog pasivnog promatranja nasilja. Sasvim sigurno, takav tretman su i zaslužili, no to ne znači da se može lagati ili preuveličavati događaj, jer bi zbog takvih manipulacija na drugostupanjskom sudu, ili kasnije, pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, Kovačević mogao ispasti još jednom žrtvom hrvatskog pravosuđa.

Svi koji provode javni linč, rade u prilog ovakvog neželjenog ishoda. Naravno, ništa ne može opravdati Kovačevića. Ipak, materijal koji naša redakcija posjeduje upotpunjuje sliku o cijelom događaju, ali i daje dijagnozu Zadru, kao gradu-slučaju, u kojem vlada droga, nasilje i nemoral.

Mainstream mediji nisu dali nikakav doprinos rasvjetljavanju pune istine, već su omogućili Kovačeviću da se uspješnije brani u kasnijim postupcima. U travnju ove godine, jedini smo imali hrabrosti objaviti priču o bivšem boksačkom prvaku, sinu jednog od šefova hrvatskog podzemlja, koji je pretukao dvije djevojke ispred noćnog kluba u Zagrebu.

Iako smo dio materijala i kontakte sugovornika, odnosno svjedoka, proslijedili nekim drugim medijima, oni se nisu usudili izvijestiti o tom događaju. Isti mediji, sad predvode hajku, kontaminirajući čitav pravni proces. Hrvatsko društvo boluje od raznih bolesti, ali ponajviše od dvostrukih mjerila i licemjera. Jedino mjerilo hrabrosti novinarstva mora biti cjelovita istina. Mi je objavljujemo, i kad svi drugi o njoj šute.