APSURDI IMOVINSKIH KARTICA: Jedan je SDP-ovac ‘lažirao’ čak i broj djece

Izgleda kako su imovinske kartice tek formalnost.

Je li predaja imovinskih kartica smokvin list ili uistinu, unutar duboko opterećenog državnog aparata, doista sjede ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao provjeravajući sadržaj onoga što im predaju političari na popisu svoje imovine, pitanje je koje se posve opravdano nametnulo ovih dana. Bi li, kada i tko primjetio nelogičnosti u imovinskoj kartici ministra državne imovine HDZ-ova Gorana Marića da iste nisu zahvaljujući predstavnicima medija? Tko bi i kada ministra i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića priupitao o nesrazmjerima na popisu imovine da se o tome nije počelo raspravljati u javnom prostoru? Pitanje odgovornosti, na svim razinama od one moralne i ljudske do odgovornosti pred institucijama pravde, ono je od kojega je lišena hrvatska politika i oni koji su pod političkim patronažom postavljani na određene pozicije, da drijemaju dok im prođe dan pa se i u ova dva posljednja apsurdna slučaja malo tko pita gdje su odgovorni za ove propuste i hoće li po tom pitanju itko snositi odgovornost. Kratka, ali nadasve živopisna hrvatska politička prošlog dade naslutiti da od propitkivanja odgovornosti neće biti ništa, jer ova pojava koja nas je nemilo iznenadila i potakla na polemiku nije prvi, a vrlo vjerojatno ni posljednji apsurd kojem svjedočimo. Imali su i oni koji se danas iz oporbe busaju u prsa prozivajući aktualnu vlast svojih gafova i kapitalaca po tome pitanju, no svaka od apsurdnih situacija prošla je lišo i bez previše pompe. Jedan od takvih primjeraka nedvojbeno je SDP-ov Željko Sabo, koji je prozivan zbog broja djece u imovinskim karticama, točnije u svojoj prvoj imovinskoj kartici Sabo navodi da ima dvoje djece, što je točno, u drugoj imovinskoj kartici prijavljuje četvero djece, a u trećoj ponovno prijavljuje dvoje djece. Također, Sabo je u imovinskoj kartici navodio štednju od sto tisuća eura, u drugoj kartici ističe pozajmicu prijatelju od 60 tisuća eura datu 2000.godine, a nju pak nije spomenuo u prvoj kartici, u drugoj e kartici ušteđevina smanjuje na 200 tisuća kuna i 50 tisuća eura premda je u to doba primao ne baš malu gradonačelničku plaću, za razliku od mirovine, koju je primao dok nije postao gradonačelnik, ali usprkos tome uspjeva skupiti 100 tisuća eura. U trećoj imovinskoj kartici ponovno se pojavljuje pozajmica prijatelju, ali ovoga puta radi se o 50 tisuća eura koju je dao još 1998. godine. Problema je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa imali sa rogozničkom načelnicom, samozatajnom HDZ-ovkom Sandrom Jakelić protiv koje je na koncu pokrenut i proces zbog neispunjavanja elementarne obaveze, odnosno ponošenja imovinska kartice u zadanom roku. Jakelić nije reagirala ni na upozorenja da na početku zastupničkog mandata podnese imovinsku karticu, a član Povjerenstva iz te ere Davorin Ivanjek okarakterizirao ju je kao dužnosnicu koja uredno neispunjava svoje obveze. Dužnosnik na kojega nisu djelovala nikakva upozorenja i sankcije svakako je bivši saborski zastupnik, nekadašnji splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum koji je zbog nepredaje imovinske kartice kažnjavan u više navrata, a karticu nije podnio čak niti nakon što je sankcioniran.

Povjerenstvo je s Kerumom imalo višestruke probleme, slali su mu dopise na više adresa da bi na kraju isti do njega stigao preko policije, a zaprimila ga je njegova sestra Nevenka Bečić. Kerum ni tada nije reagirao, pa je opet protiv njega otvoren postupak u kojem mu je izrečena najveća moguća novčana kazna. Zbog istog propusta kaznu je dobila bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić koja također nije ispunila dužnosničku obavezu. Postupak zbog apsurdne situacije pokretan je protiv predstavnika bošnjačke manjine Nedžada Hodžića i to stoga što se smatralo da je sredstva Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske koristio za plaćanje telefonskih računa, internetskih stranice i zakupa prostora za svoju firmu Hann-invest. Zanimljivo, u vrijeme kada je Nataša Novaković zavladala Pšovjerenstvom Nova ljevica prozivala je i nju zbog mogućeg sukoba interesa. Pitali su se naime, kako će nagledati slučaj povezanosti ministra Zdravka Marića i Agrokora, kada joj je bivši šef Damir Kuštrak sa pozicije predsjednika HUP-a otišao u upravo Agrokora te kasnije i u njegov Nadzorni odbor te je ujedno jedan od uhićenih na početku afere Agrokor, dok Todorić ima status počasnog predsjednika HUP-a u mirovanju.