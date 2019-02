APOKALIPSA NA PANTOVČAKU! Kolindi stiže nezapamćena prijetnja!

Da će kampanja za predsjedničke izbore biti više no aktivna, ponajprije za aktualnu šeficu države Kolindu Grabar-Kitarović, dade se naslutiti iz podataka koji dopiru u javnost već sada, premda nas od službenog početka kampanje dijeli još podosta mjeseci.

Osim što se u medijskom prostoru sve intenzivnije nagađa tko bi mogli biti predsjedničini potencijalni protukandidati u slučaju da se odluči na bitku za još jedan mandat, o čemu se ona još nije očitovala, sve se češće prva hrvatska predsjednica nalazi na meti raznih struktura, koje nastoje ugroziti njezin legitimitet. Nedavno se tako, našla u središtu afere SMS, a ta je vrata za sobom pokušala zatvoriti tako što je iz ureda otpravila savjetnika Matu Radeljića, dok je Vlado Galić nešto prije toga samoinicijativno otišao. Radeljićev odlazak, nije se odvio tako spokojno i transparentno te mu čini se nije najbolje legao, o čemu svjedoče i javne prepiske između njega i šefice države.

A osim što se Grabar-Kitarović zamjerila Radeljiću, izgleda da više ne uživa niti potporu djela svojega nekadašnjeg biračkog tijela, s desnog spektra. Naime, otkako se razišla s Radeljićem predsjednica se kao što je poznato zbližila s premijerom Andrejom Plenkovićem, što mnogima nije dobro palo, jer prvi čovjek HDZ-a smatra se faktorom koji je tu stranku odveo u pogrešnom smjeru, pozicionirajući je na liberalnom centru, što konzervativnim strujama unutar vladajuće stranke ne sjeda najbolje, a tu su dakako i vanjski faktori koji sve buntovnije i sve intenzivnije ”češljaju” po predsjedničinoj biografiji. A baš to češljanje, ako je suditi po napisima tjednika Nacional predsjednici bi se uskoro moglo obiti o glavu pa bi se mogla suočiti sa znatno težim i ozbiljnijim otužbama od onih da je u prešutnom paktu s Plenkovićem, čime je izdala svoje biračko tijelo. Navodno, dobron organizirane, neimenovane političke strukture s desnog spektra pripremaju žestok udarac predsjednici, a isti bi se trebao početi realizirati već u lipnju, nakon što okončaju europski izbori.

Termin je to u kojem bi se intenzivirati trebala i kampanja za predstojeće predsjedničke izbore, na kojima bi prema izvorima spomenutog medija Grabar-Kitarović mogla dobiti i jakog protukandidata, baš iz HDZ-ovih redova. Tko je taj netko za sada nije poznato. Nije tajna da se u političkim krugovima kao dio konzervativne HDZ-ove struje navodi mnogo imena. Svojedobno se govorilo kako bi se u predsjedničku utrku mogao upustiti nekadašnji šef stranke Tomislav Karamarko, no to je opcija koja nije potvrđena, doduše nije niti negirana. U kontekstu HDZ-ova desničara i konzervativca često su spominjani i Davor Ivo Stier te Miro Kovač no pitanje je jesu li to dovoljno snažni kadrovi koji bi imali snagu, moć i kapacitet upustiti se u avanturu zvanu rušenje Kolinde Grabar-Kitarović, te što bi točno njima dvoma ta bitka donijela. U konačnici, premda nije član stranke, barem ne više kao mogući kandidat za predsjednika države spominjan je i desnici vrlo drag Zlatko Hasanbegović, što također nije nemoguć scenarij. .

“Oni žele da to bude faktor iznenađenja, žele izazvati šok. Kažu da će ta osoba tada istupiti iz HDZ-a. Nisu htjeli odgovoriti tko je to. Na moje pitanje je li to Tomislav Karamarko, rekli su mi da ne žele reći ni da ni ne. Smatraju da taj kandidat ima šanse”, rekla je novinarka Nacionala Orhidea Gaura za N1, a osim mogućeg protukandidata otkriti bi se trebao i osobni financijski aranžman kojega je šefica države tražila da zamijeni dobro plaćeni posao u NATO-u lošijom funkcijom predsjednice Hrvatske. “Desnica želi objaviti kako je Kolinda Grabar -Kitarović bila povezana financijski sa Zdravkom Mamićem. Navode da imaju trag novca, kažu da dokaze za to namjeravaju predočiti javnosti.Riječ je o indicijama, dakako, ali očito postoji plan da je se dezavuira”, rekla je Gaura.