ANUŠIĆ ZA DNEVNO: Izgubio sam svoju županiju! Dnevno.hr je kriv za poraz na izborima

S rezultatom predsjedničkih izbora, mnogi u HDZ-u nisu zadovoljni, a stoga dio njih prst upire u osječkog župana Ivana Anušića, voditelja predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović. Anušić se pak posebno mora zabrinuti stoga što je predsjednica podbacila baš u njegovoj, Osječko-baranjskoj županiji.

”Nemam komentar, ali znači ovako, portal Dnevno od početka ove kampanje u pravilu piše uglavnom tekstove koje ne znam iz kog razloga tako koncipira da bi uglavnom sve što se događa loše prebacio na mene i tako već dobrih tri, četiri mjeseca”, kaže naš sugovornik. ”Samo isključivo u cilju, sve što je prebaciti i mene diskreditirati, zašto i zbog čega nemam pojma”, kaže nadalje Anušić dodajući da je predsjednica dobila 26 posto u prvom krugu. Ipak, priznaje da je podbacila u njegovoj županiji. ”Kakave to ima veze, nije izgubila u mojoj općini to je meni najbitnije ne mogu ja kontrolirati cijelu županiju jer je i Škoro iz te županije on je domaći kandidat, on je iz te županije”, zaključuje Anušić.