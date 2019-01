ANTUN BABIĆ: ‘Kolindi i Plenkoviću totalno nedostaje domoljubja, služe tuđim interesima!’

Autor: Dnevno.hr

Iako je prošla godina bila puna raznih političkih i gospodarskih afera, nitko nije očekivao da će u samo deset dana u Novoj godini politička kriza doseći vrlo zabrinjavajuću razinu. Situacija se sve više otima kontroli predsjednika Vlade Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Hrvatsku sabor ionako nema nikakvu ozbiljniju ulogu u vlasti u Hrvatskoj.

O premijerovu i predsjedničinu vođenju države, unatoč svojoj dobro izvježbanoj diplomatskoj retorici, nesposobnošću i nezrelošću za vođenje države, piše dr. Antun Babić i donosi prikaz hrvatske političke scene.

Njihov problem nije samo u njihovoj mladosti i nesposobnosti, nego i totalnom pomanjkanju domoljublja, s jedne strane i služenja tuđim interesima, s druge strane.

U HRVATSKOJ NEMA JAKE DOMOLJUBNE POLITIČKE ALTERNATIVE

Ipak, najveći problem u Hrvatskoj u ovom trenutku jest da nema vjerodostojne ni jake političke oporbe, a još manje jake hrvatske državotvorne političke oporbe. Velika nada hrvatskih domoljuba Bruna Esih danas JE u jednom intervjuu rekla kako ona želi ići za zastupnicu u Europski dom, te da nema ništa od koalicija domoljubnih stranaka i udruga. Dakle, Hrvatska je za Esih u drugom planu. Hoće li, NASKON KGK, Esih i NZH biti novo i još jedno veliko razočaranje za hrvatske domoljublje? Upozoravam, dobro motrite njihove političke poteze u idućih nekoliko mjeseci.

Do koje je mjere politička situacija u Hrvatskoj postala apsurdna najbolje govori večerašnji nastup prof. dr. Ive Banca u Bujici. Banac je već toliko puta promijenio svoje političko mišljenje da to više nije smiješno. Od Jugoslavena u Americi, liberala u Hrvatskoj, predsjednika Soroševog HHO-a, savjetnika predsjednice, Banac se preko noći pretvorio u najvećeg hrvatskog suverenistu. Da čovjeku jednostavno pamet stane. Lukav je on. Stari lisac očekuje da bi u Hrvatskoj moglo doći do promjene vlasti, u kojoj bi Tomislav Karamarko ponovno imao vodeću ulogu, pa sada sipa hvalospjeve na račun Karamarka. Prije nekoliko mjeseci sam javno rekao kako sam i ja svojedobno kritizirao Karamarka, te da sada vidim da je i Karamarko bolji od Plenkovića i KGK. Nemam ništa protiv rehabilitacije Karamarka, ali je se zalažem za potpuno novo, pošteni i neupitno domoljubno lice na čelu države. I Karamarko ima puno kostura u svojem ormaru.

Za mene najveće iznenađenje u večerašnjoj Bujici bila su teške riječi koje je Banac izgovorio na račun Kolinde Grabar-Kitarović. Treba znati da je Banac sto posto američki čovjek, kao što je to svojevremeno u emigraciji bio dr. Mate Meštrović. Je li to onda znači da je sadašnja američka administracija digla ruke od KGK? Ne znam, ali sam uvjeren da naša predsjednica svaki dan gubi potporu i kredibilitet na svim stranama.

BANAC: “KOLINDA NIJE NIŠTA UČINILA I VEĆ JE IZGUBILA SLJEDEĆE IZBORE”

U cijelosti bih se složio s Bancem samo u njegovoj tvrdnji kako je KGK, osim pobjede nad Josipovićem, bila veliki promašaj, te da u četiri godine mandata nije ništa učinila. Banac je izjavio kako je KGK već izgubila izbore tj. bilo kakvu šansu za drugi mandat. To je u skladu s mojom izjavom u Bujici prošle srijede.

Jako mi je žao što je voditelj Bujice Velimir Bujanec u prošloj emisiji, koja je unaprijed snimljena, izrezao tj. cenzurirao moju poruku i najvažniju izjavu u emisiji. Ne znam zašto. Tko se to boji moje kandidature? Naime, na kraju emisije sam rekao otprilike sljedeće: “Poznato je kako sam se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske. Nije važno hoću li pobijediti ili ne. No važno je da ću govoriti istinu i boriti se za spas Hrvatske.”

Kao što su svi oni koju su gledali tu emisiju mogli vidjeti, te izjave nije bilo u emisiji.

Dakle, nisu samo mainstream mediji koji ignoriraju moju najavu da ću se kandidirati na predsjedničkim izborima, nego to čine i tzv. domoljubni mediji, od novina do portala. Oni koji misle da će me uplašiti i zaustaviti, varaju se. NE MORAM DOBITI NI JEDAN INTERVJU U HRVATSKIM MEDIJIMA, ALI ĆU OSTATI DOSLJEDAN MOJIM NAČELIMA, KOJA SU ME VODILA U BORBI PROTIV TITOVE JUGOSLAVIJE I ZA STVARANJE SAMOSTALNE I DEMOKRATSKE HRVATSKE DRŽAVE. Hrvatska braćo i sestre, hrvatski domoljubi, budite spremni za novu akciju u obrani hrvatske države i hrvatskog naroda.