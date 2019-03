ANTO NOBILO ŽESTOKO: Hrvatska je bila agresor na Bosnu i Hercegovinu

Autor: dnevno.hr

Hrvatski odvjetnik Anto Nobilo uoči promocijne knjige “Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu” gostovao je na N1 televiziji gdje je prokomentirao aktualne teme, među ostalim dotičući se situacije u BiH koju je opisao kao kaotičnu. ”Da je budućnost prava, s kojima će BiH ići u pitanju. Obavještajne službe štite svoje države i tu su prisutne. BiH je specifična, bila su određena posezanja i iz Srbije i iz Hrvatske, pokušaji miješanja u unutrašnja pitanja BiH. Logično je da su sve važne službe iz okruženja i uvrope prisutne u BiH”, kazao je Nobilo koji je potom odgovorio i na pitanje trebamo li se zbog toga zabrinuti.

“Ne. Morate shvatiti, BiH se mora početi brinuti sama o sebi. Morate shvatiti da između velikih sila i malih država nema partnerstva, prijateljstva. Mogu biti samo interesi. Građani BiH, svih nacionalnosti, moraju shvatiti da je BiH jedina isključiva domovina koju imaju. Ne mogu političke stranke zastupati hrvatske interese u BiH, a neke druge srpske, nego treba braniti bosanske interese. Ako će BiH pucati po nacionalnim šavovima – miješanje iz vana će biti sve veće i veće”, smatra Nobilo, koji vjeruje da su Hrvati iz BiH glasači na izborima u Hrvatskoj te da vladajući HDZ treba te glasače.

“To glasačko tijelo podilazi dominantnom mišljenju koje vlada među bh. Hrvatima. Tu imamo iznimku. To je Željko Komšić. Prvi je iz redova hrvatskog naroda jasno i glasno kazao da zastupa interes Bosne i Hercegovine, a ne Hrvatske. Od Mate Bobana do danas, svi su manje-više zastupali interese Hrvatske u BiH. Dok će biti tako – nema sreće za BiH. To jasno treba reći”, izjavio je Nobilo opisujući i svoju ulogu u obrani Tihomira Blaškića u Haagu. “Ja sam rekao da tu neću braniti Herceg-Bosnu, zablude oko toga i očigledne zločine, nego generala Blaškića. Rekao sam da se u Ahmićima desilo što se desilo, ali imate krivog momka u zatvoru. On je oslobođen i za sve ostale bitne zločine u Srednjoj Bosni. To je bio veliki proces gdje se govorilo o zapovjednoj odgovornosti i umješanosti Hrvatske. Postavili smo nove standarde zapovjedne odgovornosti”,kazao je Nobilo.

“Projekt Herceg-Bosne bio je projekt Hrvatske putem bh. Hrvata. Oružani sukob u BiH je dokazan, vodio se na tlu BiH i Hrvatska je tu bila agresor”, kazao je.