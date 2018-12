Anto Nobilo poziva na prosvjede protiv nasilja, a tukao je bivšu suprugu i kćer?!

Na jednom neformalnom druženju, nedavno su neke kolege pričale o tome kako bi bilo dobro da postoji neka vrsta datoteke s podacima o javnim ličnostima. Naime, nerijetko se događa da se isti ljudi pojavljuju u sasvim različitim kontekstima.

Dojučerašnji komunisti i gorljivi borci za bratstvo i jedinstvo, ničim izazvani, pretvaraju se velike domoljube, koji se tobože nikada nisu slagali s bivšim sistemom, nego su dapače, bili proganjani. Kako papir trpi sve, tako se i ovakve izjave, obično uzimaju zdravo za gotovo. U četvrtak je izjavu za N1 televiziju, dao i poznati odvjetnik Anto Nobilo. Podsjetimo, Nobilo je napustio svog klijenta Davora Dragičevića u krucijalnim trenutcima. Pritom, nije se striktno držao niti odvjetničkog kodeksa, već je diskreditirao vlastitog bivšeg klijenta u medijima. Sada se opet pojavljuje kao njegov neformalni branitelj i borac za građanska prava i slobode. Štoviše, Nobilo čak poziva na javne demonstracije protiv nasilja u Hrvatskoj.

„Ja se nadam da će se osim Zagreba uključiti Osijek i Split, da će se proširiti na sve gradove, ne samo Hrvatske nego i ostalih država. U tako nečemu svi moramo biti jedinstveni jer nasilje nema predznak ni vjere ni nacije i ni jedan roditelj ne želi da mu se to dogodi, pa tako ni ja svojoj djeci i unucima.”“ – rekao je Nobilo za N1 televiziju.

Istom prilikom, Nobilo je izrazio i zabrinutost radi slučaja „Daruvarac“.

“Bilo bi lijepo da se netko iz naše Vlade izjasni po tom pitanju. Do sada vidimo da svi šute. Usudit ću se reći da ni u našoj državi nisu čista posla s obzirom da nam se Daruvarac slobodan šeće po cesti. Stojimo tu iza kafića i gospodina Horvatinčića – i on sfoto. e šeće po cesti, štiti ga pravna država. Mislim da je dosta nasilja. Mislim da je svima dosta svega. I da želimo da se konačno počnu provoditi zakoni.”

Novinari N1 televizije, Nobila nisu suočili s nasilnim djelima iz njegove prošlosti. Većina građana, dobro se sjeća događaja kada je opalio šamar dječaku koji je ometao promet. Ipak, ako je vjerovati njegovoj bivšoj supruzi, to mu nije bio prvi slučaj nasilja nad maloljetnicima. U srpnju 2004, Jadranka Nobilo, dala je veliki intervju „Nacionalu“, u kojem je iznijela teške optužbe na račun bivšeg supruga Ante Nobila. Prema njenom svjedočanstvu, Ante Nobilo nije ništa bolji od Darka Kovačevića zvanog Daruvarca. Dapače, dok se kod zadarskog nasilnika radi o nasilnim djelima, kod Nobila se radilo o sistematskom fizičkom i emocionalnom zlostavljanju.

Na pitanje, što se dogodilo u njihovom braku, između ostalog, Jadranka Nobilo, odgovorila je u spomenutom razgovoru za Nacional sljedeće:

„U ožujku 2002. suočila sam se s činjenicom da suprug izlazi s drugom ženom, sutkinjom Općinskog suda u Zagrebu. S njome ga je vidjela kći Ivana koja u to vrijeme nije s ocem komunicirala već više od tri godine. Oni su prekinuli sve odnose zato što Nobilo nije bio zadovoljan izborom njezina dečka Tonyja Cetinskog, s kojim je i dandanas u vezi. Osim toga, Ivana nije nikad zaboravila kako ju je pretukao do krvi u dvorištu srednje škole…“

Jadranka Nobilo, navodno je i osobno doživjela brutalno nasilje od tadašnjeg supruga.

„Prebio me je tako da su mi napukle nosne kosti, na gornjoj usni je bio krvni podljev, a na leđima sam s obje strane imala ogrebotine. To pokazuje nalaz liječnika u Traumatološkoj bolnici. Počelo je u njegovom kabinetu gdje smo bili sami. Bacao me po podu i iz fotelje u fotelju. Na svu sreću sam bivša gimnastičarka i sportski tip pa sam se vrlo vješto izmicala udarcima, jer bih inače dobila teže ozljede. Nekako sam ustala, došla do vrata i izišla iz njegove sobe u prostoriju u kojoj sam radila. Tada su svi bili na poslu: odvjetnici Maro Mihočević, Sanja Ormuž i Lidija Horvat, jedino nije bilo Mlinarića. Svi su partneri u društvu osim Lidije Horvat, koja je u to doba bila vježbenica, a kad je postala sudski tumač objesila je svoju tablu uz tablu odvjetničkog društva, iako me kao suvlasnicu idealnog dijela radnih prostorija za to nitko nije pitao.“

Prema našim izvorima, navedene epizode, predstavljaju samo dio nasilničke prošlosti odvjetnika Ante Nobila. Nažalost, ono što vrijedi za „Daruvarca“, ne vrijedi za slavnog i moćnog odvjetnika. Izgleda da i dalje živimo u društvu kojim vlada licemjere i dvostruki standardi. Čini se kako danas, kao ni ranije, nije bitno nasilje, već utjecaj i društvena pozicija nasilnika.