ANTO ĐAPIĆ PORUČIO PUPOVCU: Šape sebi Milorade! Ovo je Hrvatska, ne diraj HOS

Predsjednički kandidat stranke Desno Anto Đapić priopćenjem se referirao na poruke Milorada Pupovca, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

“Šape k sebi Milorade! Ne diraj HOS, ostavi se zla i patroniziranja hrvatskog naroda, nauči se konačno cijeniti milost koju i ti i tvoja politička subraća uživate, a ničim ju niste zaslužili izuzev milosrđem i dobrotom hrvatskog naroda. Ne razbuđuj u junacima HOS-a bliska sjećanja, ne potiči gnjev ratnika i pobjednika, jer bi se tebi i tvojim srpskim jurišnicima moglo razbiti o glavu, mogla bi vam vatra u srcima tih junaka spržiti šape, puno nemilosrdnije nego devedesetih. Ovo je Hrvatska, naučite jednom za uvijek i budite ponizni pred tom činjenicom. HOS- ova Hrvatska je mati svakom odanom, lojalnom i dobronamjernom čovjeku, mi ne ponižavamo poražene kao što su radili tvoji Srbi i tvoji lažni antifašisti, ali u našoj Hrvatskoj neće nitko, pogotovo tvoj SNV ponižavati nas. Upozoravam upravu Zagreba na drskost i neprijateljstvo zahtjeva za zabranom udruga HOS-a, najozbiljnije upozoravam hrvatsku državu – ne igrajte se vatrom, ne prelazite granicu i srpskim Pupovčevim provokatorima stavite do znanja gdje im je mjesto. Nije dobro da to HOS radi, a uradit će ponovo ako bude trebalo. Za Dom Spremni je naša svetinja, bili smo i bit ćemo spremni za svoj Dom i to se nikada neće promijeniti dok je hrvatskog naroda. Razumni ljudi bi to morali znati, a ako nemaju poneki kao Pupovac dovoljno mudrosti da to shvate, imat će ga i imat će ih tko dobronamjerno poučiti da je spremnost za svoj dom moralni imperativ.”