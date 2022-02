ANTE SE HTIO VRATITI U LIKU! Šokirao se kada je vidio što sve mora napraviti za 200.000 kuna: Taj iznos nemoguće je dobiti

Autor: Iva Međugorac

Vlada premijera Andreja Plenkovića od ove godine nastoji privući sve koji su se iselili u inozemstvo u potrazi za boljim životom da se u Hrvatsku vrate uz potporu od famoznih 200.000 kuna. Riječ je inače o mjeri za koju je Vlada osigurala milijardu i 20 milijuna kuna, no za sada se premijerovom pozivu odazvala tek jedna osoba. Naš sugovornik, Ličanin Ante Fumić i sam je na ovaj način pokušao realizirati svoj plan o povratku u rodni kraj, no od te ideje vrlo je brzo odustao.

”Ne budi mi teško, poslao sam ja pred par tjedana upit nadležnima u vezi povratka u Liku. Osobno. Pitao sam samo jedno jednostavno tehničko pitanje, a odnosilo se na povratak adrese moje tvrtke u Liku. Odgovor nisam dobio. Istovremeno komuniciram nešto međunarodno, javljaju se odmah bez odgode isti ili drugi dan, tamo gdje smo mnogo manje bitni nego ovdje”, kaže nam Ante te kaže da bez obzira na nerad pri odgovaranju na mailove do tih 200.000 kuna praktički nije moguće doći.

‘Nitko se neće vratit u Liku i Slavoniju’

”Daje se po raznim iznosima, ovoliko za nešto, onoliko za nešto, pa možete skupljati do 200. No, gotovo nikako ne možete doći do točno tog iznosa ako ste u Hrvatskoj. Cijela priča svojevrsnog podmićivanja razočaranih građana koji su otišli da bi se netko vratio zbog tog privremenog i ne baš velikog novca, obična je zloupotreba PR-a u političko propagandne svrhe. “Bilo ti je loše pa si otišao, ali evo ti 100.000,00 kn pa se vrati da ti opet bude loše. Ok?”, potpuno je promašena logika. Mislim da svi znamo zašto”, smatra naš sugovornik koji se posebno referirao na svoju županiju.

”Treba napomenut da sam primijetio da u Ličko-senjskoj županiji apsolutno nitko od politički kao “značajnijih” likova nije reagirao na -8000 ljudi, odnosno čak 15% manje stanovnika u županiji u samo 10 godina. Lakše je bilo zatvoriti oči i staviti glavu u pijesak, nego izaći i hrabro reći – “i mi smo odgovorni”. A zamislite da je netko dao ostavku? Zapravo, ne zamišljajte. Jedan je Strmota”, objašnjava nam Ante koji nije zadovoljan političkom slikom ne samo u svojem kraju, već i u Slavoniji koja je također demografski opustošena.

”Nitko se neće vratit u Liku i Slavoniju, dok ga tamo čekaju sinekure i smiješni nepismeni likovi koje se cijeni, dok se istovremeno znanje ozbiljno zatire i protjeruje. Zašto bi ikog to motiviralo? Zašto bi se itko borio da radi nešto u takvoj atmosferi? Nitko se više ni ne bori. Da nam ponude 1.000,000,00 kuna, nije dovoljno. Ne nude poštovanje, ne nude izazove, ne nude zdravo društvo, ne nude uvjete poslovanja ne nude napredak na temelju referenci, ne nude zdravu pamet i konstruktivnu raspravu. To je mnogo važnije od samog novca, novac se zaradi, a ovo iz prošle rečenice se ne može zaradit. Imaš ili nemaš”, zaključuje naš sugovornik.