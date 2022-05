ANKETA POKAZALA ZANIMLJIVE REZULTATE: 73% ispitanih smatra da je zabrana pobačaja neprihvatljiva

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Pravo na prekid trudnoće glavno je pitanje HRetjinga.

Anketa je provedena od 16. do 19. svibnja na uzorku od tisuću 400 ispitanika. Najveća pogreška uzorka je +/- 2,62 posto, a pouzdanost istraživanja 95 posto.

Što kažu građani, bi li pobačaj u Hrvatskoj bio zabranjen?





Da pobačaj u Hrvatskoj treba biti potpuno zabranjen, misli samo 15% (15,2%) ispitanika. Za njih čak 73% zabrana je neprihvatljiva. Oko 11% (11,2%) ispitanih je neutralno, dakle, niti se slažu niti se ne slažu, a onih koji su mišljenje željeli zadržati za sebe manje je od jedan posto (0,6%).

Što kaže ljevica, a što desnica?

Stajalište o pobačaju često se veže uz svjetonazor ili ideologiju, a misli se kako su lijevo-liberalni birači u pravilu za pobačaj, dok su oni konzervativnije desni stava da je život počinje začećem i da je pobačaj ubojstvo. Anketa pokazuje da ta teza stoji za ljevicu čiji birači apsolutnom većinom odbacuju bilo kakvu zabranu.

No desnica bi se mogla iznenaditi rezultatima. Natpolovična većina birača i Mosta (69,4%) i Domovinskog pokreta (51,8%) i Hrvatskih suverenista (51,3%) protivi se potpunoj zabrani pobačaja. Ni HDZ-ovi (55,4%) birači nisu za to da im stranka vezano uz to pitanje ode više desno od centra.

Mijenja li se stav ispitanika ako su život ploda ili trudnice ugroženi?

Mijenja, ali u smjeru još većeg broja protivnika zabrane. Konkretno, više od 86% (86,1%) ispitanika smatra da trudnoću treba prekinuti kada je život žene ugrožen, a manje je od 5% (4,6%) onih koji bi je nastavili pod svaku cijenu. Oko 8 i pol posto (8,6%) je neodlučnih, a manje od 1% (0,6%) ne želi reći svoje stajalište.

Utvrdi li se tijekom trudnoće da plod ima teške deformacije, za 12% (11,9%) ispitanika porođaj je i dalje jedina prihvatljiva opcija. S njima se ne slaže 70% (69,6%) ispitanih. Formirano stajalište o pobačaju u slučaju teške deformacije ploda nema 18% (17,9%) ispitanika.

Postoje li neki generalni zaključci koje je iznjedrio HRejting?

Prvi i osnovni je da se pobačaj treba suzbijati edukacijom i prevencijom, a ne zabranama. To je poručilo čak 83% ispitanika. Onih koji se s njima ne slažu, manje je od 5% (4,6%), a neutralnih je ili neodlučnih oko 11 i pol.









Drugi bi zaključak naše ankete glasio: ljudsko je pravo žene da jedina odlučuje o vlastitom tijelu, pa tako i kad je o pobačaju riječ. S tim se složilo 77% (77,1%) ispitanika, a nije njih blizu 13 (12,7%). Suzdržano ih je manje od 10% (9,8%).

Treba li Crkva biti uključena u izradu novog Zakona o pobačaju?

Gotovo 75% (74,9%) ispitanika odgovorilo je “NE!” na pitanje treba li Crkva biti uključena u izradu novog Zakona o pobačaju. Da su konzultacije potrebne misli samo 16%, dok mišljenje nije imalo (8,5%) ili ga nije željelo reći (0,6%) oko 9% sudionika ankete.