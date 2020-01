Anka o Milanu: ‘Laki je malo nervozan, a strpljenje građana je na izmaku. Vidjet ćemo hoće li mu HDZ i dalje držati štangu’

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš gostovala je u N1 Studiju uživo gdje je govorila o stanju u Gradu Zagrebu.

Biste li rekli da je Bandićeva situacija, nakon poraza Grabar-Kitarović, došla u prvi plan i da je, kao što neki sugeriraju, to početak njegova kraja?

“Moram priznati da je on dosta nervozan, bez obzira na to što ima stabilnu koaliciju s HDZ-om. Nekako bi čovjek mogao zaključiti da tu cvjeta cvijeće, ali vidi se kod njega poprilična nervoza. Izbjegava odgovore, izbjegava nešto konkretno reći. Sav taj njegov nerad, cijela ta priča da on puno radi, polako se vidi. Govorim ponajprije u odnosu na smeće. Grad Zagreb postaje zatrpan smećem i počinje smrdjeti. To je način na koji gradonačelnik upravlja Zagrebom – jedno priča, a ništa ne radi”, rekla je Mrak-Taritaš te dodala:

“Vidjet ćemo kako njegov stabilni koalicijski partner HDZ reagira. Njegov prvi test bit će opoziv ministrici Divjak, ali stvarni test za mene je GUP u gradu Zagrebu 6. veljače. Donošenja GUP-a nema bez HDZ-a koji ima svoje ruke, a sad je pitanje hoće li i dalje držati štangu gospodinu Bandiću. Ako tu okrenu leđa, onda možemo svjedočiti vrlo burnoj situaciji”.

