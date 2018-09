ANKA MRAK TARITAŠ OTKRILA DETALJE RASPADA: “Puljak nas je porukom na Viberu obavijestila da odlaze”

Autor: Dnevno

Predsjednica stranke GLAS Anka Mrak Taritaš gostovala je na N1 televiziji.

Stranka Pametno napustila je “Amsterdamsku koaliciju” zbog angažmana Ivana Jakovčića u nadzornom odboru jedne tvrtke Danka Končara. Vi ste odlučili ostati uz IDS.

“Mi formalnu koaliciju nismo potpisali. Pregovarali smo oko programa, koalicijskog sporazuma, da bi u jednom trenutku kolege iz Pametnog odlučili to napustiti. Mislim da kad radite koaliciju od tri stranke treba imati strpljenja, energije, ima niz lijepih stvari, ali dogode se i one koje nisu tako lijepe, mogu biti sporne i narušiti cijeli odnos. Meni je žao da su na prvoj takvoj odlučili napustiti priču. Mi smo problema bili svjesni, dali smo priliku da IDS to riješi u vlastitom dvorištu. Oni su donijeli odluku da Jakovčić neće biti na listi za Europski parlament. Mi smo odlučili uložiti dodatan napor, kolege iz Pametnog odlučili su se na nešto drugo. Gospođa Puljak me je, 24 minute prije press konferencije, porukom na Viberu obavijestila da neće biti u toj priči.”

Znači tek 24 minute prije pressice ste saznali da napuštaju koaliciju?

“Dan prije je gospođa Puljak imala objavu na Facebooku, nešto se moglo očekivati, ali da će biti tako drastično, nismo mislili.”

Kako ste odgovorili na poruku?

“Ja sam rekla da mi je žao i da im želim svu sreću na daljnjem putu.”

Danko Končar rekao je da je Jakovčić godišnje od njega zaradio 136.000 eura neto. Članovima EP-a dopušteno je biti u nadzornim odborima, ali zabranjeno im je primati novac za lobiranje. Je li Jakovčić lobirao?

“Postoje pravila u EP-u i institucije će zasigurno istražiti sve to i donijeti odgovarajuće odluke. Imali smo prilike vidjeti to kod drugih zastupnika. Nama je važno da on neće biti na listi za EP.”

Je li točno da je Pametno bilo protiv toga da Istra bude zasebna regija?

“Od samog početka su kolege iz IDS-a rekli da se njihov program zasniva na tome da je Istra jedna regija, do zadnjih pregovora Pametno je imalo drugačiji program i to je bila jedna od točka prijepora naših razgovora. Do drugog koraka, koraka da zajednički nešto formuliramo nismo došli.”

Tko će biti vaš kandidat za EP?

“Jozo Radoš. Ja ću biti posljednja na listi kako bih dala potporu.”

Što ako dobijete dovoljan broj preferencijalnih glasova?

“Ne vidim svoju budućnost u EP-u, vidim je u Hrvatskoj.”

Bojan Glavašević izašao je iz SDP-a, rekao je da razgovara s Dalijom Orešković, tu se spominje i sudac Mislav Kolakušić. Vidite li u njima konkurenciju?

“Ne vidim neke konkurete, ja ocjenjujem da ima prostora za sve. Treba ih gledati kao kolege, dati im podršku da okupe ljude, oni će sigurno okupiti neke ljudi i u konačnici su to uvijek potencijalni partneri.”