Andrija Hebrang za Dnevno: O Plenkoviću, predsjednici, HDZ-u, Vukovaru i rigidnoj ljevici

Jedan od HDZ-ovih doajena, ujedno i najprepoznatljiviji član te stranke Andrija Hebrang, s dozom političkog iskustva prokomentirao je aktualna zbivanja u Hrvatskoj, u intervjuu za naš portal.

Ovih se dana hrvatska javnost prisjetila Vukovara, i ratnih stradanja, te žrtava rata. Što za vas znači Vukovar te kako gledate na to što se sva priča o ovogodišnjem obilježavanju Dana sjećanja svela na to hoće li se u Koloni pojaviti gospodin Pupovac?

Uz Vukovar i bolnicu vezan sam cijeli rat i poraće. Nakon što sam kao ratni ministar imenovao dr Vesnu Bosanac za ratnu ravnateljicu, i potpisao slanje dragovoljaca u bolnicu, slijedila je opskrba, evakuacija ranjenika, zamjena dragovoljaca. Kad je Vukovar pao u okruženje mučila me je sudbina onih koje sam tamo poslao. Slijedili su pregovori o neutralizaciji bolnice, zamjene uhićenih i odvedenih u srpski logor Sremsku Mitrovicu, zatim rješavanje radnog statusa osoblja i smještaja, pa povratak…U miru nismo dočekali mir za ovu našu kultnu bolnicu jer u dva mandata SDP-a Ivica Račan i Zoran Milanović smjenjuju ratnu ravnateljicu kako bi obezvrijedili ugled branitelja. U Vladi 2004. godine izborio sam novac pretpristupnih fondova za potpunu obnovu bolnice. Sve to i sve žrtve Vukovara proživljavam i danas. Zato sam tužan kad vidim da se s glumljenom žalošću Milorada Pupovca skreće pažnja s vukovarske žrtve. Danas je očito da se nismo odužili Vukovaru za slamanje kičme srpskoj agresorskoj sili, jer je u posljednje tri godine broj stanovnika Vukovara smanjen za 2 600 ili 10 posto! Uzalud velika briga briljantnog gradonačelnika Penave i njegovog tima, kad je zakazala država. Razlog je taj što odluke danas trebaju donijeti oni koji su srpsko-crnogorsku agresiju gledali preko Eurovizije, ili, kao dr Kujundžić, koji je veliki dio rata gledao iz Amerike preko Mondovizije. Takvi nemaju Vukovar u srcu! A rješenja su jednostavna za one koji su živjeli i žive za Vukovar, simbol strašnih žrtava srpske agresije ali i sjajne hrvatske pobjede. Treba Vukovarce osloboditi ćirilice koja je bila na svakoj od 6 milijuna ispaljenih granata, procesuirati ratne zločince koji šetaju gradom i donijeti odluku o petogodišnjem ukidanju poreza i doprinosa za Grad Heroj. Kada je trebalo, Vukovar se je žrtvovao za Hrvatsku. Danas je krajnje vrijeme da mu se odužimo.

Dugo ste godina u politici, javnost vas znade kao jednoga od najistaknutijih HDZ-ovaca. Kako gledate na aktualno stanje u stranci? Koju biste ocijenili dali šefu Andreju Plenkoviću?

Budući da sam sa svojim programima nakon više od dvadeset godina ispunjenih pobjedama na državnoj i stranačkoj razini izgubio stranačke izbore, nemam pravo kritizirati stranačku većinu. Jasno je da sam ja sa svojim stavovima u manjini. Osobno sam daleko od slaganja s današnjom politikom svoje stranke jer je skrenula u lijevo sve do velike koalicije sa strankama suprotnog svjetonazora. Ne mogu shvatiti da se uzdižu članovi stranke koji su se protiv nje kandidirali na državnim izborima poput dr Kujundžića i još nekih i koji su je, kao Martina Dalić napuštali i vraćali se zbog visokih pozicija. Za mene je stranka s kojom sam stvarao i oslobađao Hrvatsku zauvijek svetinja, iako više ne dobivam pozive ni kao gost na izvještajnim saborima a više od desetljeća sam bio njezin potpredsjednik! Danas je potreba za snažnom suverenističkom strankom velika i zbog ne funkcionalne EU, koja ne može donijeti odluku ni o ljetnom računanju vremena a kamo li o odgovoru na ilegalne migracije. Kako možemo dozvoliti da o našoj sudbini odlučuje hipertrofirana birokracija na čelu s teturavcem koji škaklja našeg premijera otraga i šalje mu poljupce? Danas sjedimo u toj asocijaciji ravnopravno s drugima i imamo pravo štiti svoje interese, kao što to čine „velike“ članice. Najveću odgovornost ima jedina državotvorna stranka, koja unatoč brojnom kukolju u svojim redovima tijekom povijesti, i dalje ima potencijala biti stožerna hrvatska stranka.

A koju biste pak ocijeni dali Plenković kao premijeru? Zašto?

Učinkovitost vlade sastavljene od pripadnika različitih svjetonazora nije moguća. Zato imamo porast BDP-a u posljednjem kvartalu samo 2,3 posto a više od toga nam je potrebno samo za kamate javnog duga! Pad industrijske proizvodnje, niska konkurentnost, strašno iseljavanje, sve su to razlozi da se Hrvatska trgne. Mi možemo bolje! Sjećam se vlada devedesetih, u kojima sam bio ministar, kada smo pobijedili u neravnopravnom ratu, zbrinuli stotine tisuća izbjeglica i prognanika, izgradili sve uništeno srpsko-crnogorskom agresijom i to bez zaduživanja. Sjećam se i prve Sanaderove Vlade, u kojoj sam bio potpredsjednik, kada smo imali porast BDP-a preko 5 posto a nezaposlenost ispod 7 posto, vratili smo dug umirovljenicima…Treba više samopouzdanja, hrabrih i kreativnih ljudi na čelnim mjestima. Vlada koja želi provesti reforme ne može biti blokirana sukobom svjetonazora unutar svojih redova.

Jedno od pitanja o kojem se također polemizira i koje je vrlo aktualno jest odnos prema Hrvatima u BiH, čini li Plenkovićeva Vlada dovoljno za hrvatski narod u toj zemlji?

Nijedna Vlada nakon devedesetih nije učinila dovoljno za opstanak Hrvata u B i H, iako nam je to ustavna i daytonska obaveza. Danas više nismo u čekaonici međunarodnih asocijacija nego ravnopravni za stolom. Odrecimo se napokon sluganstva! Treba odlučno tražiti od europskih i prekoatlantskih partnera konfederaciju i ravnopravnost Hrvata, pa iako i sve do prijetnje istupanjem iz asocijacija koje ne štite naše interese. Kao što smo, uostalom, učinili i sa zloglasnom Jugoslavijom.

A što kažete na gospodina Kujundžića i njegovo rukovođenje hrvatskim zdravstvom?

Ne želim o njemu raspravljati jer je u tijeku kazneni proces u kojemu me je tužio jer sam iznosio istinu o njegovu protuzakonitom napuštanju Hrvatske tijekom srpsko-crnogorske agresije. Napustio je državu punih 18 mjeseci tijekom 1993. i 1994. godine i povremeno 1991. i 1992. godine unatoč obvezne radne mobilizacije koja nije liječnicima dozvoljava napuštanje radnog mjesta. Vjerujem da ću biti oslobođen krivnje, kako sam oslobođen i od kaznene prijave dr Zorana Primorca koji je cijeli naš obrambeni rat gledao iz Amerike. Jasno je da se čovjek kojemu nije stalo do obrane zemlje ne može za nju žrtvovati ni u miru. A za prvu veliku reformu koju moramo provesti, onu zdravstvenog sustava, treba znanja i požrtvovanja.

Nedavno smo svjedočili i migrantskoj krizi, smatrate li da se hrvatske vlasti dobro nose s tom pojavom?

U početku, prije tri godine, kao povjerenik za migrante Predsjednice gospođe Kolinde Grabar Kitarović, vidjevši na licu mjesta što se događa, upozorio sam da se bez angažiranja vojske i fizičkih zapreka granice problem neće riješiti. Tada su me napadali ekstremni rigidni ljevičari govoreći da bih ja pucao po ljudima (Vesna Pusić, Ranko Ostojić). Danas, kada sve države koje drže do svog suvereniteta imaju vojsku i zapreke kao pripomoć za sprječavanje ilegalnih migracija, ne javljaju se. Hrvatska policija bori se svim silama da spriječi ilegalne migrante, ali ih ipak svakodnevno nalazimo po unutrašnjosti Hrvatske. Krajnje je vrijeme da se uozbiljimo. Zašto? Zato što su migracije prema Europi tek početak procesa koji je neminovan. Indeks fertilnosti po ženi (paru) od 2,11 je jamstvo opstanka nekog naroda. U Hrvatskoj i sjevernoj Europi je 1,3 posto, što je ireverzibilno. Dakle, Hrvati će biti manjina u svojoj državi za 50 ili 80 godina. Doselit će se oni koji migriraju i imaju indeks fertilnosti 5 ili čak 8. Kad je već taj proces nezaustavljiv, država treba preuzeti kontrolu koje ljude će uvesti i kada. Kad kažem koje, mislim na one koji će cijeniti gostoprimstvo, poštivati hrvatske običaje i zakone kao i one koje trebamo zbog njihove stručnosti. Slušajući rješenja koja nam nameće EU proždiremo sami sebe.

Marakeški sporazum, kako ste vi doživjeli raspravu o njemu koja se vodila između predsjednice i ministarstva vanjskih poslova?

Tzv. Marakeški sporazum je samo još jedna podmukla poluga ukidanja prava suverenim državama da odlučuju same o sebi. Rigidna europska lijevo-liberalna politika udružena s kapitalom uvodi globalizaciju ukidajući polako ali sigurno državama i narodima pravo na odlučivanje, koje zamjenjuju s naddržavnim propisima kao što su IK i ovaj dokument, s nevladinim udrugama, lažnim brigama za pojedine skupine itd. U tom „Global Compactu“ na 34 stranice u 54 točke nabrojena su mnoga prava migranata, ali nema ni jedne riječi o njihovim obvezama! Da barem postoji samo jedna rečenica, kako su dužni poštivati običaje i zakone zemlje u koju prodiru, moja bi ocjena bila blaža. Dokument zamjetno izjednačava legalne s ilegalni migrantima, jer ovih prvih nema dovoljno. Zato je dokument već odbacilo desetak država, a bit će ih i više. Kažu da dokument nije obvezan, a primjerice u točki 42. stoji „Mi ćemo implementirati…“, u točki 44. „Mi ćemo implementirati Global Compact u suradnji s migrantima“, u točki 48. „Mi ćemo pratiti implementaciju Global Compact-a“ itd. Pametnom dosta. U oba dokumenta nazadni lijevo-liberalni svjetonazor upakiran je u propise za zaštitu pojedinih skupina, iako te sve propise, pa i znatno bolje i humanije, već imamo i primjenjujemo.

Čini se kako je već otpočela i kampanja za predsjedničke izbore. Mislite li da postoji netko tko može parirati predsjednici Grabar-Kitarović. Kakav dojam na Vas ostavljaju njezine aktivnosti u ovome mandatu?

Predsjednica daje pouku ostalim političarima kako se vodi suverenistička državna politika. Zaštita nacionalnih interesa joj je u prvom planu, i to će joj donijeti idući mandat bez većih problema. Sreća naša da je tako jer dolaze teška vremena. Globalizacija donosi nova nezadovoljstva, novo osiromašenje većine ljudi, dominaciju internacionalnih korporacija koje diktiraju politički život svake zemlje. Sprječavaju proizvodnju i potiču uvoz, pogledajte našu poljoprivredu i našu Slavoniju. Uvozimo godišnje za dvije milijarde dolara poljoprivredne proizvode, a kvalitetnije možemo proizvesti sami. Zato je budućnost u čelnicima države koji provode suverenističku politiku, a jasno je da države koje ju imaju bolje napreduju.

Što kažete na pojave poput gospođe Dalije Orešković, imaju li takve opcije šanse?

Rigidna hrvatska ljevica uporno traži protukandidate za predsjedničke izbore, ali uzalud. Narod se polako budi iz duboke anestezije uzrokovane neistinama koje plasiraju lijevi mediji koji podupiru ekstremnu ljevicu. Ubili su u narodu istinu o Domovinskom ratu, o komunističkim zločinima, falsificirahu povijest da bi Hrvate učinili poniznima i uvalili im osjećaj krivice, ali istine sve više izlaze na površinu. Zato ljevica nema budućnosti dok se ne okrenu interesima vlastite države. Ta je gospođa u kampanju krenula s brutalnim uvredama prema Predsjednici, što je dokaz da ju gura nazadna ljevica.

I na koncu, jeste li Vi osobno odustali od politike gdje i kada možemo očekivati neki Vaš budući angažman?

Smatram da je za političara koji je izgubio stranačke i državne izbore korektno da se makne iz politike. Dok su me birali požrtvovno sam radio u ratu i u miru za boljitak Hrvatske. Nije bilo vikenda ni godišnjih odmora. U svojoj stranci sam izgubio jer njegujem domoljubni svjetonazor iz devedesetih, predsjedničke izbore izgubio sam zato što sam imao slogan „Za europsku i ponosnu Hrvatsku!“. No za razliku od velikih naroda, u nas je ponos toliko negativiziran da nam je neuspjeh zajamčen,. Zadržali smo ponos još jedino u športu, to nam nisu uspjeli oduzeti iako su sve pokušali. Znao sam da ne mogu dobiti predsjedničke izbore jer sam bio jedini kandidat koji je bio dragovoljac Domovinskog rata s 11 odličja, i jedini koji nikada nisam bio član komunističke partije. A takvi u Hrvatskoj ne prolaze. Ostajem na svojim stajalištima iako sam s njima danas u značajnoj manjini. Nakon poraza usmjerio sam svoju energiju na naše sveučilište gdje sam izabran u zvanje professor emeritus, na svoje tvrtke koje sam osnovao, na svoju veliku i divnu obitelj. To su područja na kojima, za razliku od politike, nikada nisam doživio poraz. Zato svoje svjetonazore iznosim samo pišući, ali ne namjeravam više nikada uvjeravati biračko tijelo na političkim skupovima, kako sam to uspješno činio preko dvadeset godina. Naučio sam svoju lekciju, postojanost i predanost idealima u politici više ne znače ništa. Žao mi je da nismo uspostavili punu demokraciju, pa da imam i jedne dnevne novine suverenističkog usmjerenja, ili bar jednu takvu TV s nacionalnom koncesijom. Nedostaje nam demokracija, zamijenila ju je kalkulacija. Do kada? Narod odlučuje!