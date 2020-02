ANDREJ PLENKOVIĆ DOVEST ĆE BERNARDIĆA NA VLAST: Je li HDZ svjestan što im se događa?

Jedna za drugom, nižu se ankete koje idu u prilog SDP-u, stranci kojom ravna mladi Davor Bernardić, čovjek koji je do europskih izbora bio izložen kritikama, sa svih strana pa i iz vlastitih redova, u kojima se gotovo na tjednoj bazi tražio njegov odlazak.

Rušenja Bernardića nisu urodila plodom, a on je po svemu sudeći stranku digao iz mrtvih, i ustabilio do te mjere da bi mu se uskoro mogla ostvariti najveća životna želja. Mladi Bero mogao bi naime postati premijer. Situacija je to od koje se groze u vladajućoj stranci, koju uskoro očekuju unutarstranački izbori, a prema istim tim anketama u osjetnoj prednosti nad Mirom Kovačem jest aktualni šef HDZ-a Andrej Plenković, čija je politika stranku i dovela do gubitka dvaju izbora, ali i do toga da ih SDP od političkog mrtvaca, ne samo nadživi već i prestigne.

Svjesno ili ne, Plenković je Bernardiću napravio niz usluga jer dok je HDZ grcao u aferama, a ministre iz Vlade ispraćao kao na traci, ovaj dečko nije radio ništa. Bero je samo šutio, govorili su pak HDZ-ovci koji svojem šefu zamjeraju koaliciju s HNS-om, suradnju s Pupovčevim SDSS-om, ratifikaciju Istanbulske konvencije, i odmak od stranačke desnice, koja je iznijedrila Miroslava Škoru, koji za HDZ predstavlja ozbiljnu ugrozu. Bero s druge strane na ljevici nema konkurencije, sve one koji bi ga eventualno mogli ugroziti okuplja pod isti kišobran te već sada počinje kreirati koaliciju, koju u SDP-u nazivaju pobjedničkom.

Istina, još uvijek se muči i sa nekim podmetanjima iz vlastitih redova, u kojima i danas tvrde kako Bernardić nije kapital za premijera, no njega se te tvrdnje ne tiču, on ima vlast, sastavljati će liste, a obrise svoje potencijalne vlade odavno je osmislio. SDP-ov trend je uzlazan, iako objektivno iz svih najava koje se plasiraju u javni prostor od strane Davora Bernardića nije moguće iščitati nekakav konkretan program. No, nije ni Milanović imao program, dapače Grabar-Kitarović mahala je papirima i obećavala brda i doline, pa danas on državu vodi s Pantovčaka, ne poduzme li HDZ neke konkretne mjere, sa ovim silaznim trendom, koji ih prati posljednjih nekoliko mjeseci, doista bi u rujnu mogli sići s vlasti.