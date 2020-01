ANALIZA DEJANA JOVIĆA: Ljudi ne žele Škoru! Milanović i Plenković su izvrsni političari

”Ne očekujem velike potrese. Moram reći da mi je drago da ponovno imamo situaciju u kojoj je odgovornost za zemlju raspodijeljena između ljevice i desnice. Na čelu zemlje imamo dva sposobna političara koji imaju određeni ugled u međunarodnoj zajednici, neku kontrolu nad svojim biračima i koji se ponašaju manje populistički nego što je trend u nekim zemljama istočne Europe. Nakon izbora za Politico sam rekao da ovi izbori pokazuju da Hrvatska, barem u dogledno vrijeme, neće postati ni Mađarska ni Poljska. Imamo političare koji nisu jako popularni u svojim partijama, baš zato što pokušavaju zadržati svoj identitet, govore stvari koje nisu popularne među biračima”, izjavio je profesor Dejan Jović tijekom gostovanja na N1 televiziji te se potom referirao na potencijalnu veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a.

”Ona nije nužna u nekom formalnom smislu jer i ljevica i desnica imaju neki udio u vladajućoj strukturi. HDZ još uvijek ima prilično stabilnu većinu. HDZ je napravio jedan iskorak prema centru i ljevici kad je pozvao HNS i zadržao manjine, prije svega SDSS, uz sebe – iako su oba poteza bila prilično nepopularna u široj javnosti, a možda čak i naštetila samom HDZ-u. Zadaća Andreja Plenkovića, kako je ja vidim, je da ponovno uspostavi centar u hrvatskoj politici. Ovi izbori su važan korak naprijed. Paradoksalno je da, što više on uspostavlja centar, to je pozicija njegove partije, HDZ-a, sve više u pitanju. HDZ je dosad više bio stranka desnice, nego desnog centra. On istovremeno može biti zadovoljan svojom uspjehom, rekonstrukcijom centra, ali i zabrinut zbog pozicije svoje stranke”, drži Jović kloji smatra da je Kolinda Grabar-Kitarović bila izbor HDZ-a za reizbor, no veliko je pitanje bi li je Plenković nominirao da već nije bila predsjednica.

”Ona je naslijeđena od vremena Tomislava Karamarka, kada je HDZ bio mnogo desnije nego sada. Ona je na neki način bila anomalija u odnosu na nove trendove unutar HDZ-a, desnije nego što bi sadašnji HDZ htio, izjava Gordana Jandrokovića jasno ukazuje na to. Nije samo kampanja bila takva, nego je i kandidatkinja bila takva”, smatra Jović. Prema njemu, nije lak zadatak stranke i birače pomaknuti prema centru. Naime, ako se analiziraju rezultati izbora HDZ i SDP dobili su osam od 11 mandata na europskim izborima, ali i 56 posto glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora.

”Prema tome, tvrdnju da Hrvatska želi promjenu treba uzeti sa zrnom soli. Neki ljudi žele promjenu – ali tih ljudi je 24 posto – glasača Miroslav Škore i onih koji ne izlaze na izbore. Hrvatska je suviše konzervativna za Miroslava Škoru, on je radikalna promjena hrvatskog političkog sistema, što ljudi očito ne žele, on je ispao već u prvom krugu, doživio je snažan poraz”, zaključuje Jović.