Američki veleposlanik na kraju mandata najavio veliku promjenu u hrvatsko-američkim odnosima

Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst kojem uskoro završava mandat u Hrvatskoj bio je gost Dnevnika HRT-a u kojem je govorio o odnosima SAD-a s Hrvatskom.

Kohorst je govorio o ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, rekao je kako se radi na tome, no treba prvo dovršiti određene procedure, dopisati dokumente i tada Washington treba pregledati neke lokacije. Za to će trebati, dodao je, još nekoliko mjeseci zbog koronavirusa, no svi rade na tome.

“Po tom pitanju i Washington i ljudi s hrvatske strane rade s velikim entuzijazmom. Trebat će još nekoliko mjeseci, COVID-19 nas je usporio, no to nije velika prepreka, bit će uskoro gotovo”, rekao je za Dnevnik HRT-a.

Osvrnuo se i na LNG terminal u Omišlju, kaže da je od početka njegova mandata u RH to prvi i najvažniji zadatak bio potaknuti hrvatsku Vladu da se taj terminal dovrši, u to je uložio mnogo energije. Smatra da je sjajno što će u siječnju biti dovršen. Govorio je o važnosti tog terminala za SAD – on cijeloj regiji daje dodatnu energetsku stabilnost i povećava konkurenciju.

Komentirao je i nabavku borbenih zrakoplova i situacije kada je SAD u prosincu 2018. zaustavila prodaju izraelskih zrakoplova Hrvatskoj, kaže kako je “američka Vlada odobrila prodaju tih zrakoplova, no transakcija se raspala jer se hrvatska i izraelska Vlada nisu uspjele dogovoriti o nekim odredbama ugovora, no mi oduvijek podupiremo hrvatsku želju da nabavi te lovačke zrakoplove koje god želi”.

Govorio je o daljnjoj gospodarskoj suradnji RH i SAD-a, rekao je da je međusobni gospodarski odnos snažan, ali nije dobar kao što bi mogao i trebao biti. “Postoji snažna baza, imamo mnogo velikih američkih tvrtki koje su aktivne na hrvatskom tržištu”, rekao je.

Smatra da Hrvatska ima još dosta posla kako bi postala prijateljskiji nastrojena prema poslovanju i Vlada zna što treba učiniti i radi na tome.

Na pitanje za kakvu BiH se zalaže SAD, Kohorst je rekao kako je BiH vrlo kompleksna zemlja i potrebne su joj reforme kako bi napredovala.

“Što se tiče SAD-a, prije svega BiH treba stvoriti reforme koje će je dovesti na put prema integraciji i EU-u. NATO i EU bili bi, kao organizacije, divno okruženje da im se BiH pridruži. Mi ne zagovaramo specifične reforme, ali želimo reforme koje će pogurnuti njihovu zemlju prema naprijed”, rekao je.

Osvrnuo se na geostrateško pozicioniranje svjetskih sila na području jugoistočne Europe, rekao je da su SAD najsnažnija zemlja na svijetu i to je univerzalno prepoznato, a time dolazi i odgovornost da pruže mir, sigurnost, pojedinačne slobode i ekonomske slobode. Vjeruje da SAD ima sustav vrijednosti koji je važan za ljude diljem svijeta, a EU i Hrvatska u potpunosti podupiru taj sustav vrijednosti, zato vjeruje da mogu naći jako dobre partnere u Europi, EU-u i diljem Balkana.