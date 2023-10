Ambiciozni HDZ-ovac izluđuje Plenkovića: Jedan od predvodnika desnog krila, druži se s Milanovićem i pozira sa ‘ZDS’

Autor: Iva Međugorac

Iako je dubrovački gradonačelnik, HDZ-ovac Mato Franković za svega nekoliko minuta prihvatio gostovanje u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića koji ga je radi toga javno pohvalio na društvenim mrežama, od njegova gostovanja na koncu ipak nema ništa.

“Dubrovački gradonačelnik zamolio je odgodu gostovanja u Nedjeljom u 2 za dva tjedna. Kako ništa ne gori, prihvatili smo. Stiže 22.10. Sutra javljamo ime novog gosta”, objavila je ekipa Nedjeljom u 2 nedavno na svojoj Facebook stranici pa su nakon te objave uslijedila nagađanja u sklopu kojih se tražio razlog Frankovićeva otkazivanja ovog gostovanja koje je trebalo biti nastavak njegova sve učestalijeg medijskog eksponiranja.

Teorije o otkazivanju gostovanja

Lokalni Dubrovnik.net piše kako je Franković gostovanje otkazao zbog obiteljskih obaveza, a on je pak novinarima rekao kako razlog otkazivanja nema veze s izbjegavanjem već s neodgodivim obiteljskim obvezama. Bez obzira na to objašnjenje i unutar samog HDZ-a kažu kako postoji mogućnost da Franković za ovaj nastup nije dobio suglasnost stranačke središnjice te da bi to mogao biti razlog radi kojega je otkazao gostovanje.





”U HDZ-u se pod Plenkovićevom palicom ne istupa javno bez dozvole premijerovih savjetnika, a oni članove koji imaju zakazane televizijske nastupe za to i pripremaju. Franković se odlučio solirati, ali u vodstvu stranke to ne prolazi”, smatra jedan od naših sugovornika iz vladajućih redova kojega su zaintrigirali sve češći medijski nastupi mladog gradonačelnika Dubrovnika, koji već neko vrijeme slovi i za jednoga od neformalnih predvodnika stranačke desne struje uz osječkog župana Ivana Anušića i ministra prometa Olega Butkovića.

Za razliku od Anušića koji je ‘kiksao’ na smjeni ministrice Nataše Tramišak u čiju zaštitu prema nekim tezama s desnog krila HDZ-a nije dovoljno čvrsto stao, Franković se za sada doima kao čvrst i dosljedan tip bez dlake na jeziku koji se svojim istupima uspio zamjeriti i premijeru Plenkoviću.

”Mato Franković je jako ugodan, i pristojan sugovornik. Vrlo je jednostavan tip i nije pretjerano opterećen stranačkim predznakom, kritičan je onda kada treba kritizirati, a njegove ambicije definitivno nadilaze Dubrovnik” kaže nam jedan od poznanika dubrovačkog gradonačelnika te napominje kako Franković ne bi imao ništa ni protiv ministarske fotelje, iako se po dijelu HDZ-a nagađa da bi Franković mogao biti jedan od kandidata na izborima za Europski parlament te da mu je Plenković spreman ponuditi tu dobro plaćenu poziciju kako bi smirio tenzije unutar stranke koje su se mogle primijetiti i tijekom nedavnog Frankovićeva intervjua za Jutarnji u kojem je naglasio da on zastupa politiku HDZ-a, ali uz opasku da kada su u pitanju interesi Grada onda su oni na prvom mjestu.

Konflikti sa stranačkim kapitalcima

Franković je inače zbog predložene trase brze ceste do Zračne luke Čilipi nedavno ušao u sukob s premijerom Plenkovićem, županom Dobroslavićem, ali i sa samim Butkovićem pa je teza o njima dvojici kao o predvodnicima HDZ-ove desnice pala u vodu. O tome da Plenković i Franković i nisu u najboljim odnosima možda podosta govori i to što dubrovačko-neretvanskim HDZ-om rukovodi Blaž Pezo, a ne Franković koji je uz Branka Bačića jedan od najistaknutijih HDZ-ovih političkih predstavnika s krajnjeg juga.

Kada se o političkom kontekstu govori treba napomenuti i to da se nakon posljednjih lokalnih izbora i HDZ-ova debakla na Bačićevoj Korčuli govorilo o tome kako bi se ovaj stranački doajen mogao umiroviti, no otkako je Bačić preuzeo Ministarstvo graditeljstva i tamo napravio solidan posao, ta odluka dovodi se u pitanje, ali unatoč tome HDZ i u ovoj županiji kojom upravlja njihov vremešni župan Dobroslavić prolazi kroz kadrovsku krizu zbog čega će se Franković i na nadolazećim parlamentarnim izborima morati pojaviti na vrhu izborne liste, što Plenkoviću i nije po volji jer je s Frankovićem u konfliktu još od posljednjih lokalnih izbora na kojima je ovaj javno kritizirao kampanju nesuđenog zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića koji je u međuvremenu postao ministar u Plenkovićevoj vladi.









Nedugo nakon što su se tenzije oko Filipovića stišale dubrovački gradonačelnik Plenkovića je naveo na bijes radi toga što je suprotno odluci župana Dobroslavića u svojem gradu ugostio predsjednika Zorana Milanovića koji je izvan službenog protokola sudjelovao na obilježavanju 30.obljetnice oslobođenja juga Hrvatske. Obraćajući se novinarima Franković je rekao kako u tom druženju s predsjednikom Milanovićem ne vidi ništa sporno premda su Plenković i Milanović u to vrijeme bili u žestokom sukobu.

Pozirao s HOS-ovim obilježjima

”Ja sam gradonačelnik svih građana, a ne samo članova HDZ-a. Od mene se očekuje da svoju dužnost obnašam časno i odgovorno”, rekao je pak Franković, i dodao kako ne ulazi u odluke Organizacijskog odbora, koji je Milanovića izostavio iz službenog protokola. Oni koji Frankovića poznaju i koji svjedoče o njegovim ambicijama kažu kako on već dugo radi na vlastitoj promidžbi pa podsjećaju da on uz ostalo može računati i na potporu djela braniteljske populacije posebice otkako se medijima proširila njegova fotografija s ‘fejsa’ na kojoj pozira u majici s HOS-ovim obilježjima na kojima je uz ostalo naveden pozdrav “Za dom spremni”, uz koju je podijelio pjesmu Tomislava Ivčića “Tamo gdje sam rođen”.









“Postoje ljudi koji će zauvijek žaliti za relikvijama prošlosti, jedna od njih je Jugoslavija, a među njima su i ustaše te ustaštvo. Nisam pozirao u majici s ustaškim znakovljem već u majici sa znakovljem iz časnog i ponosnog Domovinskog rata. Rata u kojem smo pobijedili, a brojni koji su izgubili živote za našu slobodu nosili su upravo znakovlje kakvo se nalazili na ovoj majici, na desnom i lijevom rukavu. A, ako Bog da i ove godine Stradunom će se punim plućima pjevati ponosna hrvatska pjesma ‘Bojna Čavoglave’ koja je naše branitelje vodila kroz časnu pobjedu u Domovinskom ratu”, napisao je Franković na svom Facebooku, što je u dijelu HDZ-a protumačeno kao svojevrsna packa premijeru Plenkoviću baš kao i Frankovićevo druženje s Milanovićem.

Sve se to i unutar HDZ-a smatralo signalima za buđenje marginaliziranog desnog krila stranke, no od toga buđenja do danas nije bilo ništa pa je upitno u kojem će se smjeru ta priča i razviti posebice sada kada se vladajuća stranka predvođena premijerom Plenkovićem počela pripremati za parlamentarne izbore.