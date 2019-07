ALARMANTNO STANJE! More u Dubrovniku zagađeno fekalijama i smrdi, građani stalno prijavljuju onečišćenja?

Autor: Dnevno

U Dubrovniku je u posljednje vrijeme jedna od aktualnijih tema onečišćenje mora, javlja Dubrovački Dnevnik, a unatoč tome što su rezultati ispitivanja dobri, građani sve češće prijavljuju onečišćenja.

Na današnjem obilasku odlagališta otpada na Grabovici ovu je aktualnu temu prokomentirao gradonačelnik Mato Franković.

“U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Grad Dubrovnik će izdvojiti dodatna sredstva kako bi se more više puta u tekućem mjesecu uzorkovalo i kako bi se utvrdilo postoje li onečišćenja. Brojni naši sugrađani prijavljuju lokacije na koje Zavod izlazi i svaki put je more bilo izvrsne kakvoće”, kazao je Franković, naglasivši kako ‘pri tom ima više efekata’.

“Jedan efekt je cvjetanje mora, ali imamo i efekt da na određenim lokacijama dolazi do izlijevanja septičkih jama. To je ono što svi znamo i to nije problem od jučer. Znate kako 70 posto Grada Dubrovnika nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu, a postojeća je u lošem stanju. Upravo zato smo krenuli u realizaciju projekta aglomeracije za koji se nadam kako ćemo uskoro potpisati ugovor vrijedan 680 milijuna kuna koji bi treba riješiti ovaj kronični problem. Jasno mi je kako su ljudi zabrinuti, ali nemamo se zašto iščuđavati kad smo sami radili na svojoj sudbini i kad smo sami generirali ono što smo generirali u prostoru”, rekao je dodavši kako su, uz gradnju nove kanalizacijske mreže, ishodovali novu lokacijsku dozvolu za uređaj za pročišćavanje fekalnih odvodnja jer je postojeći u lošem stanju.

“Vodovod ga održava uz velike napore, ali je realno za reći kako u slučaju spajanja nove kanalizacijske mreže na taj uređaj, sve bi kolabriralo. Zato je potrebna izrada novoga”, izjavio je Franković.

Prije tri dana na plaži podignuta crvena zastava

Podsjećamo, prije tri dana na plaži ispred hotela “Rixos Libertas” bila je podignuta crvena zastava, zbog zagađenog mora koje je smrdilo, a najvjerojatnije je problem bio u fekalijama koje su zagadile dubrovačko more.