ALARMANTNA SITUACIJA ZA PLENKOVIĆA, KOLJENA KLECAJU! Je li ‘mađarski recept’ razlog zašto se tako unervozio: ‘Vrijeme ladanja HDZ-u prestaje!’

Autor: M.P.

Saborska oporba prošlog tjedna se ujedinila, pobunivši se protiv izbora Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a.

Zajedničkom akcijom prekinuli su održavanje sjednice Sabora. Ustavši iz svojih klupa, zauzeli su govornicu tražeći poništenje natječaja za ravnatelja tvrdeći da je protuzakonit te da je Šveb u sukobu interesa.

Dodali su, proces njegova odabira je kontaminiran.

Za govornicom su se redali Marija Selak Raspudić koja je poručila ‘evo vam oporbe, ujedinjene oporbe’, zatim Anka Mrak Taritaš, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Nino Raspudić, Marijana Puljak, Sandra Benčić, Dalija Orešković, a u blizini se moglo vidjeti i Zlatka Hasanbegovića.

Dakle, imali smo prilike svjedočiti jedinstvenom djelovanju ekipe koja se u svakodnevnim okvirima, našalit ćemo se, ne bi složila niti oko izbora kave, a kamoli ključnih pitanja kako urediti državu.

Oporbena sloga dobrano iznervirala ‘briselski’ staloženog Plenkovića

No, njihova saborska noćna sloga očito je dobrano iznervirala premijera Plenkovića, iako se svim silama trudio to ne pokazati. Nastojeći ostati ‘briselski sabran’, premijer je, komentiravši aktivnosti ujedinjene oporbe, koristio dosta podrugljiv vokabular, a zanimljivo je koliko je vremena posvetio nečem što je nastojao prikazati nebitnim.

“Ovo je nalik na jogurt-revoluciju, na Šolevića”, rekao je čak nekoliko puta. U ponedjeljak, nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, pokušao im je spustiti još i više.

“Nazvao sam to događanjem naroda, cirkusom, to je jedna ljubav između Hasanbegovića i Benčić, Grmoje i Hajdukovića, Grbina i Puljak, to je ljubav koja cvate želimo im svu sreću u zaljubljenosti. Treći sastanak odbora za medije prošao je dobro, očekujem raspravu, hoćemo li sutra biti svjedoci filibusteringa vidjet ćemo, smiješna mi je da sva ta ekipa, spoj krajnje desnih i lijevih, jako je dobro za birače desnice da vide kako su sljubljeni s Možemo, u koji rog pušu, i da su s ljevice zaljubljeni u Hasanbegovića, Raspudića”.









Stipić: HDZ-u su zaklecale noge, Hrvatska ima demokratski kapacitiranu oporbu

Politički analitičar Tomislav Stipić u prošlotjednoj akciji oporbe primijetio je jednu bitnu stvar.

“Hrvatska ima demokratski kapacitiranu oporbu. Nije to bio cirkus, već obrana demokratskih procesa koje Plenkovićev koruptivni cirkus, poznat pod imenom HDZ, krši na svakom koraku. Svaka od ovih stranaka i grupacija koje su stale zajedno imaju svoje probleme. Međutim, današnji ekspoze Marije Selak Raspudić kako su oni svjesni svojih različitosti i kako svjetonazorski neće postati bliski, ali mogu zajedno raditi u općem interesu, a za koji HDZ i njegovi koalicijski sateliti ne rade, budi nadu kako u Hrvatskoj ipak postoje ljudi koji su spremni svoje osobne interese staviti u službu općeg dobra. U tom kontekstu, govoriti kako to nije moguće samo zato što su SDP i Most ili Most i Možemo različitih svjetonazora mogu samo radikalni desničari ili ljevičari. Uostalom, Kata Peović i Zekanović potvrđuju navedeno. Još sam u veljači ove godine upravo zazivao koaliciju SDP-a i Mosta. Dakle, javljat će se razni koji će osporavati mogućnost stvaranja oporbenog bloka, ali stvarnost u Mađarskoj natjerat će i naše oporbenjake na akciju, pogotovo kad su vidjeli koliko su HDZ-u zaklecale noge nakon prošlog tjedna. Interes su građani Hrvatske, usmjeriti fokus na 10 glavnih stvari koje treba napraviti da bi Hrvatska prodisala, ostaviti svjetonazorska trvenja po strani dok Hrvatska ne postane mjesto jednakih prilika za sve. Preduvjet je skinuti HDZ s vlasti kako bi Hrvatska živjela”, napisao je Stipić na svom Facebook profilu.

Alarmantna situacija za Plenkovića

Možda nije suvišno napomenuti kako je Mađarska ujedinjena oporba u ponedjeljak izabrala kandidata koji će ih povesti na iduće parlamentarne izbor. Naime, Péter Márki-Zay, konzervativni gradonačelnik manjeg mađarskog grada izabran je da se kao ‘izazivač’ na izborima iduće godine suoči s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.









Stipića smo toga pitali slijedi li naša oporba ‘mađarski recept’ kako bi na idućim izborima ujedinjeni izazvali HDZ te je li Plenkovićeva reakcija zapravo odraz straha od kontre na kakvu dosad nije navikao, ako izuzmemo predsjednika Zorana Milanovića, koji ga je dobrano izmučio prošlih mjeseci.

“Ne znam slijedi li oporba mađarski primjer, ali im on može poslužiti kao formula za okrupnjavanje. Nema sumnje da je za HDZ i Plenkovića ovo alarmantna situacija, oni će sad pod svaku cijenu htjeti diskreditirati djelovanje oporbe jer im vrijeme ladanja prestaje. Pitanje je samo koliko će oporba biti u stanju staviti vlastita ega po strani i ostati usredotočena na rušenje HDZ-a”, rekao nam je Stipić.