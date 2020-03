AKTIVISTICA KEKUŠ: Hrvatske je za strance neprijateljska zemlja, vojska na granicama nije humana

Autor: dnevno.hr

Novi val migrantske krize u studio N1 televizije doveo je zanimljivu gošću, riječ je o CMS-ovoj aktivistici Sari Kekuš, koja se među ostalim dotakla i najaktualnije teme te odgovorila na pitanje treba li Hrvatska poslati vojsku na granicu.

“Naravno da ne treba poslati vojsku na granice. Kao prvo, slanje vojske na ljude koji bježe od rata i sukoba, slanje oružja na ljude koji bježe od oružja je apsolutno nehumani čin i treba ga izbjeći”, istaknula je Kekuš te dodala:

“CMS je još 2016. godine Ustavnom sudu RH predlagao pokretanje postupka ispitivanja ustavnosti Zakon o obrani i Zakona o nadzoru državne granice. Do dana današnjeg nažalost nismo dobili odgovor. Međutim, smatramo da je to potpuno neadekvatno rješenje i da je, kao i većina rješenja, to samo krizno rješavanje trenutne situacije koje uopće ne vode dugoročnim i neodrživim rješenjima.”

Kekuš je komentirala i činjenicu kako se SDP nije u potpunosti ogradio od slanja vojske na granice.

“Žalost je čuti takve komentare koji zapravo pokazuju nerazumijevanje trenutne situacije. Slanje vojske zaista nije adekvatno, kada imamo situaciju da brojni ljudi koji su u potrazi za sigurnosti zapravo nailaze na stanje potpune nesigurnosti. Države i čelnici zazivaju stanje panike i prikazuju njih kao prijetnju sigurnosti Europe, umjesto da shvate da sami već godinama griješe i da je krajnje vrijeme da poduzmemo potrebne korake kako bi se u Europi raspodijelila odgovornost za migracije i omogućilo traženje međunarodne zaštite”, kazala je te odogovrila i na pitanje o tome je li Hrvatska neprijateljska zemlja prema strancima.

“Apsolutno jesmo. Dok god se tečajevi hrvatskog jezika ne provode redovito i na način koji će ljudima pružiti adekvatno znanje i mogućnost snalaženja. Dok god oni nemaju pristup daljnjoj edukaciji, prekvalifikaciji te pristup poslodavcima koji će zadovoljiti neke njihove egzistencijalne potrebe, možemo reći da je to slučaj”, konstatirala je.