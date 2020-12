AKO ŽELE RAT, DOBIT ĆE GA! Milanovićevi suradnici zaprijetili HDZ-u: Šeks uznemirio Pantovčak

Izjava HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa o tome da bi trebalo mijenjati način na koji se bira predsjednika Republike nije prošla nezapaženo u Uredu predsjednika Zorana Milanovića, u kojem se te riječi ne prestaju komentirati.

Predsjednik vrlo dobro zna da se u HDZ-u tjednima raspravlja ta opcija te da je ona epilog Milanovićevih sukoba s premijerom Plenkovićem, ali i da je Šeks na te riječi ponukan zbog toga što ga je Milanović prije nekoliko tjedana prozvao nazivajući ga štetočinom hrvatskog pravosuđa.

”Znamo da se u HDZ-u raspravlja o toj opciji, a time što je to Šeks javno izgovorio zapravo je počeo novu etapu sukoba, međutim, Milanoviću je takva retorika smiješna i suluda, iako je svjestan da se radi o opstrukcijama. Predsjednika su izabrali hrvatski građani, Šeksa nitko za sada nije birao i nejasno je zašto ga se Plenković toliko drži, ne znamo da li ga se boji ili je samo riječ o poštovanju, ali bez obzira na to Milanović se nikoga ne boji, to je uostalom dokazao bezbroj puta u zadnjih nekoliko tjedana”, komentiraju suradnici predsjednika Milanovića.

Dodaju kako bi takav potez bio radikalan, ali i da ne bi naštetio Milanoviću već premijeru Plenkoviću. ”On dobro zna što mu suradnici rade, ili bi barem morao znati, ovo je vrijeme duboke krize u kojoj bi Plenković trebao inzistirati na zajedništvu, a ne izazivati nove sukobe. Ukoliko se HDZ uistinu odluči na ovakve promjene Ustava to će za Plenkovića biti suicidalno. Šeks i ovime Milanoviću daje na važnosti, priznaju vlastiti poraz i potvrđuju da strahuju od predsjednika, ali isto tako ovime potvrđuju da žele vladati državom u cijelosti bez da ih itko može kritizirati, prozivati i analizirati. To je suludo i nedopustivo, Milanoviću takvi potezi laskaju, daju nam do znanja da je na pravom putu. Ako žele još jedan rat onda će ga i dobiti, ne radi se ovdje o tome da Milanović želi štitit svoju poziciju, već jasno želimo dati do znanja HDZ-u da im ovakve igre neće proći”, zaključuju naši sugovornici. .