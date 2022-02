‘AKO MOŽE PREMIJER, MOGU I JA’ Ivošević progovorio nakon incidenta: ‘Ostao sam u starom modu. Ne bih trebao komentirati rad medija’

Autor: Dnevno.hr

Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević prvi put je stao pred kamere nakon što je novinarki Nikolini Lulić poručio da će joj se napiti krvi.

“Znam da sam rekao da se neću obraćati medijima mjesec dana. To planiram održati. Ovdje sam prije svega da napravim jedan ljudski čin koji je potreban, a u onom trenutku nije bio moguć jer nisam bio u zemlji. Ispričavam se novinarki Nikolini Lulić i svakoj drugoj osobi koja se možda osjetila povrijeđena mojim riječima i načinom komunikacije. Tu sam lekciju naučio. Neke stvari ću promijeniti u svom životu. Ono što ne mogu promijeniti, ne mogu vratiti vrijeme nazad. Znam da mnogi od vas neće vjerovati mojoj isprici i mojim riječima da se to neće ponoviti. Potpuno vas razumijem. Ne bih bio ni prvi, ni zadnji političar koji je rekao da nešto neće ponoviti i onda ponovi. Podsjetit ću vas da sam dao neka obećanja u kampanji koja su se činila nerealna i neostvariva. I to smo napravili. Ovo obećanje je jednako onome kad smo obećali da ćemo očistiti Hrvojevu, uvesti red u grad i Istočnu obalu. Ovako nešto ja vam garantiram, neće se ponoviti”, rekao je Ivošević.

Također se ispričao gradonačelniku, zamjeniku i svim vijećnicima i članovima stranke što se neke njegove loše odluke vežu uz njih.

“Svjestan sam da više nisam aktivist, nego zamjenik gradonačelnika. Takva stvar se neće ponoviti i neće biti na sramotu našeg grada. Moram promijeniti način komunikacije s novinarima. Ostao sam u starom ‘modu’ kada sam bio aktivist i kada sam imao neformalni vid komunikacije. Moja funkcija to više ne dozvoljava, to se promijenilo sada momentalno. Ne vidim ništa sporno što ću, kao i svi drugi političari u ovoj zemlji, dodatno raditi na svojim komunikacijskim vještinama. Ono što premijer radi kada ide u kampanju, vjerojatno ću i ja raditi’, kazao je Ivošević.

“Ono što sam naučio je da ja, kao zamjenik gradonačelnika, ne bih trebao komentirati rad medija ni u kom smislu. Ako želim komentirati, ne mogu to izgovoriti kao zamjenik gradonačelnika. Ono što mogu reći je da smo u dva navrata odbili poslovnu suradnju u vrijednosti od 460 tisuća kuna, i to je to. Naučio sam lekciju, ne smijem komentirati rad medijskih kuća”, kazao je Ivošević.