AKCIJA ‘PET DO DVANAEST’: Sutra prosvjed u bolnicama kao posljednje upozorenje

Autor: Dnevno

Čelnica Strukovnog sindikata medicinskih sestara/medicinskih tehničara Anica Prašnjak najavila je akciju “Pet do 12” u kojoj će u srijedu osoblje nekoliko hrvatskih bolnica kratkotrajno zaustaviti rad kako bi građane i Vladu upozorili na to da je stanje u sustavu zdravstvene skrbi neizdrživo. “Liječnici, koji to žele, mogu podržati i sudjelovati u akciji u vrijeme pauze od 30 minuta, na koju imaju zakonsko pravo”, poručili su iz Sindikata.

Zaposleni u zagrebačkom i splitskom KBC-u te dubrovačkoj bolnici održat će u srijedu prosvjed “Pet do 12”, te će nakratko obustaviti rad i okupiti se u krugu bolnice kako bi poručili Vladi da su ozbiljni u svojim zahtjevima.

Potporu prosvjedima koji će se održati u tri zdravstvene ustanove daje i Hrvatski liječnički sindikat, čija predsjednica Renata Čulinović Čaić kaže kako liječnici mogu, ako žele, podržati prosvjed tijekom pauze. “Liječnici, koji to žele, mogu podržati i sudjelovati u akciji u vrijeme pauze od 30 minuta na koju imaju zakonsko pravo. Mi smo rekli da ćemo podržati sve sindikalne akcije, ali kao sindikat, zbog zakonskih zapreka, ne možemo sudjelovati u njihovoj organizaciji”, izjavila je predsjednica HLS-a.

Sindikati su pregovarali prošli tjedan s Ministarstvom zdravstva, kada su tražili da im se povećaju dodaci na uvjete rada i odgovornost između 10 i 20 posto, ovisno o radnome mjestu. Sindikati time traže više u odnosu na dogovorenih 7-posto povećanja koje su parafirali s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem u prethodnom Kolektivnom ugovoru (KU), a koji Vlada nije prihvatila. Pregovori o plaćama stoga se nastavljanju u petak kada se očekuje da Vlada sindikatima iznese svoj prijedlog oko povećanja plaća.