AGONIJA POZNATE VODITELJICE! Prijetnje susjeda iz noćne more: ‘Padat će bombe, bit ćeš prva dama Remetinca, jeb*t će te u Remetincu’

Autor: Iva Međugorac

Poznata voditeljica Vjekoslava Bach Vasić godinama muku muči sa susjedom svojega brata, u zgradi smještenoj u samom središtu Zagreba. Zbog gadno narušenih susjedskih odnosa ondje je u više navrata intervenirala policija, a situacija je kulminirala u travnju ove godine kada je susjed voditeljicu brutalno izvrijeđao, tvrdeći da je kurva te da će biti prva dama Remetinca. Protiv neugodnog susjeda optužnicu je podignulo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a radi se o umirovljenom branitelju Srđanu Poljaku Bulji. Iako do sada nije optuživan, protiv njega se vodi još jedan postupak, a neko je vrijeme proveo u istražnom zatvoru temeljem rješenja Županijskog suda u Zagrebu.

Poljak je prema optužnici iz travnja ove godine u čekaonici PU Zagrebačke VII policijske postaje, u nakani da ustraši Bach, pjevao : ‘Bila mama Kukunka, bio tata Taranta, kukat ćeš i ti Vjekoslava Bach, padat će bombe, bit ćeš prva dama Remetinca, jeb*t će te u Remetincu, moram popiti rakije jer ću napraviti nešto loše’.

Nakon što je prestao s pjevanjem obratio se voditeljici tvrdeći da se ne boji smrti.

‘’Ovakvi kao vi su pucali na nas, a da li se ti bojiš gospođo Bach da će te jeb*ti samo Vasiljko’’, nastavio je s vrijeđanjem, a onda najavio da će bacati bombe. Na tome Poljak nije stao pa je još jednoj osobi koja se tako zatekla prijetio da će je usmrtiti. Kaznena djela koja mu se stavljaju na teret Poljak je kasnije demantirao tvrdeći da je u policijsku postaju došao vidjeti što se događa, budući da su policijski djelatnici tamo odveli njegovu suprugu u vrijeme dok je spavao.

“Oh kur*etino, stigla si”

Prema njegovim riječima, tada u čekaonicu u jednom trenutku stiže Bach, a on moli policajce da je smjeste negdje drugdje zbog mjera opreza koje su mu ranije određene, a koje se odnose na nju. U svoju obranu navodi da ima PTSP i da mu je liječnik kao terapiju u stresnim situacijama savjetovao pjevanje. On navodno ni u jednom trenu nije pogledao u smjeru voditeljice, ali je primjetio da ga je fotografirala pa je dežurnu policijsku djelatnicu pozvao da je na to upozori. Dotična je to i učinila, a on je nakon toga prema vlastitoj teoriji napustio čekaonicu pa stoga negira teze o tome da se obratio Vjekoslavi Bach koja ga je prije ovog incidenta prijavila zbog imovinskog spora oko prava prolaza u potkrovlje njihove zgrade.

No, iz iskaza Vjekoslave Bach, koja je u ovom slučaju žrtva, vidljivo je da je kako je 24. travnja u 10 sati sigla u policijske prostorije te sjela u čekaonicu. U istu je prostoriju potom ušetao Poljak koji je odmah po ulasku počeo vrijeđati.

‘’Oh kur*etino, stigla si’’, govori joj Poljak koji ju je desetak minuta u čekaonici vrijeđao, nakon čega je ona zatražila od službenice da mu kaže da prestane i da je u strahu za vlastiti život.

U čekaonicu je Poljak stigao nepozvan kako bi vidio što se događa s njegovom uhićenom suprugom Blaženkom Poljak, dok je voditeljica ondje bila pozvana. Policijska službenica potvrdila je da joj se Poljak obratio žaleći se da ga voditeljica fotografira, a ona je na to intervenirala, no uvrede na račun Bach nije čula jer je radila svoj posao, odnosno vodila operativne razgovore sa strankama. U optužnici pak stoji da se Poljak ponašao onako kako mu se njome stavlja na teret pa je zato zatraženo da mu se produži istražni zatvor uz obrazloženje da je pokazao znatan stupanj kriminalne volje i bezobzirnosti. Poljaku su inače i ranije izrečene mjere zabrane približavanja i ostvarivanja bilo kakvog kontakta s voditeljicom.