AFERE, NEOBIČNA PUTOVANJA I SUKOBI! Gdje je nestao HDZ-ov gradonačelnik Gline?

Autor: Iva Međugorac

“Što bih se ljutio da mi kažete da sam šerif? U kaubojskim filmovima u 90 posto slučajeva šerifi su bili pozitivci”, izjavio je jedan uspješni hrvatski gradonačelnik o kolokvijalnom nazivu ‘šerif’ za lokalne čelnike. U hrvatskoj lokalnoj politici postotak pozitivaca i negativaca među ‘šerifima’ ponešto je gori nego na Divljem zapadu. Stoga, uoči izbora za nove ‘šerife’ u našim županijama, gradovima i selima, donosimo vam crtice iz političkog života onih koji su proteklih dvadesetak godina vedrili i oblačili u svojim sredinama, a vi sami procijenite u koju ih skupinu želite svrstati

Potres koji je nedavno pogodio Banovinu, na nacionalnu scenu izbacio je i ondašnje lokalne političare, koji se inače u medijima ne pojavljuju često.

Tako je primjerice na naslovnice svih medija u zemlji dospio HDZ-ov glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević, kojega se danima nakon potresa prozivalo radi toga što je navodno nestao ne samo iz javnosti, već i sa terena. On je pak te prozivke demantirao tvrdeći kako se nema namjeru naslikavati, već da se anonimno i bez pompe posvetio svojim sugrađanima.

Za spomenik Tuđmanu platio pola milijuna kuna

U medijima se Kostanjević spominjao i zbog kipa pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu za kojega je izdvojeno više od pola milijuna kuna, a prozivalo ga se i zbog putnih naloga.

Naime, sebi je samo za 2016. godine isplatio više od 43 tisuće za naloge, a oporbeni vijećnici isticali su kako se radi o iznosima koji su i do 300 puta veći od iznosa koje je u tu svrhu trošio njegov prethodnik. Imao je i za to odgovor, pa tako kaže: “Nitko neće u Glinu otići i pitati što vi trebate. Treba otići od ministarstva do drugih gradova.”









Volonter s naknadom od 5.309 kuna

Pod lupom javnosti bio je i zbog obnove lokalne ceste i gradnje mosta koja traje još od 2018. godine a do sada je plaćena 1,2 milijuna kuna, no radovima se – pogotovo nakon zadnjih nevolja koj su snašle Banovinu – ne nazire kraj. Dvije su ceste još u izvedbi, a most je podignut tek lani. Gradonačelnik se za to vrijeme voza u svojoj Škodi, za koju ga se također prozivalo, baš kao što ga je prozivala i zamjenica iz redova srpske nacionalne manjine koja je tvrdila kako ju je u prvim danima mandata u uredu dočekao mrtvi štakor u posudi za cvijeće.

Inače, prema imovinskoj kartici Kostanjević je volonter s naknadom od 5309 kuna, a od ostalih primanja naveo je 7999 kuna neto koliko dobiva od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a njime sui se uz ostalo bavili i u Potrazi koja je otkrila kako je privatna firma za zbrinjavanje otpada i sadržaja kanalizacije iz Gline svoj otpad odlagala na gradonačelnikovoj privatnoj oranici. Paralelno je od Agencije za plaćanje poljoprivrednih poticaja primio oko 45.000 kuna na ime svog zemljišta.

Kostanjević je, uzgred rečeno, gradonačelnik Gline od prosinca 2015. kada je slavio na prijevremenim izborima, a pobjedu je potvrdio i na redovnim, održanim 2017. godine. U oba navrata uspio je sve riješiti u prvom krugu.