AFERE KOJE DOLAZE DO PLENKOVIĆEVIH VRATA! Poznati profesor: Premijer je morao znati za Vujčićev slučaj

Autor: Iva Međugorac

Zašto premijer Andrej Plenković štiti guvernera Borisa Vujčića, pitanje je to koje postavlja bivši saborski zastupnik i profesor sa zagrebačko Ekonomskog fakulteta Ivan Lovrinović koji je uvjeren kako se ništa u našoj zemlji ne može riješiti bez znanja predsjednika Vlade.

”To što je vrh HNB-a trgovao 20 godina vrijednosnicama određenih banaka,koje su sami nadzirali i imali povlaštene informacije, nije prije svega zakonsko – već vrhunsko etičko pitanje. Etičnost je temelj funkcioniranja bilo koje financijske institucije, a posebice središnje banke jer se na tome gradi povjerenje ili se ono ruši. Već sada vidimo da se nastoji ići u “istragu” svega ovoga i tražiti odgovor na pitanje: je li ta praksa korištenja povlaštenih informacija bila u skladu sa zakonom ili ne. Već odavno znamo da HNB nije nikada Zakonom o HNB-u branio svojim zaposlenicima da trguju na takav način vrijednosnicama banaka koje nadzoru. Očito se ide u tom smjeru kako bi se na kraju zaključilo da nije bilo protuzakonito. To što nije bilo etično uputit će im Plenković drugarsku kritiku da sve završi po poznatom obrascu: “pojeo vuk magare””, kaže Lovrinović koji se referirao i na angažman HANFA-e.

”U tom smislu je angažirana HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija) koju vodi kompromitirani Ante Žigman, koji je godinama radio u HNB-u i u dobrim je odnosima s Vujčiće, Martinom Dalić i drugim ključnim akterima mnogih nedovršenih afera; počevši od kriminalnog zakona Lex Agrokor, muljanja s mjenicama bez pokrića od strane faktoring društava, oko američkog lešinarskog fonda, slučaja Švicarac i drugih problema.

Stvar je ovdje neoborivo jasna: vrh HNB-a je trgovao vrijednosnicama na temelju povlaštenih informacija j to je neobranjiv i neoprostiv etički prekršaj zbog kojega svi koji su to koristili moraju snositi posljedice. Sve ostalo će biti pokušaji razvlačenja i to mjesecima kako bi se javnost zasitila te afere i pala u zaborav”, smatra profesor koji ne vjeruje da bi Plenković mogao maknuti Vujčića i s obzirom na to da mu on odrađuje posao uvođenja eura. No, u svakom slučaju sve afere po riječima profesora Lovrinovića uglavnom dolaze na vrata Plenkovićeva kabineta.

”On je duboko involviran u rad skupine Borg, aferu Vjetroelektrane i druge. Šef je stranke koja je osuđena kao kriminalna organizacija i koja je prožeta klijentelizmom i korupcijom. Očekivati od takve stranke i njenoga šefa da provodi zakon i bude na strani etike sasvim je nerealno. Ova afera previše bode oči. Vujčić je eskivirao čitav niz afera i velikih grešaka s ogromnim štetnim posljedicama po gospodarstvo i društvo. Nitko ne zna pravo stanje stvari i probleme u HNB-u jer je to potpuno interesno zatvorena institucija i država u državi. Koliko sam samo puta dok sam bio u Saboru izravno gledao i slušao HDZ-ovce i SDP-ovce kako jasno brane takvo ponašanje HNB-a pri tome mi se otvoreno smijući u lice. Sada nažalost u Saboru nitko se ne bavi HNB-om i bankama već trivijalnim temama.

Vrijeme je da sve maske padnu u HNB-u, Hanfi i bankama. Ove institucije će više unesrećiti ljude od korone i bilo čega drugoga.

Ponovit ću još jednom: HNB nije niti hrvatska, niti narodna a niti banka. Pokrovitelj svega toga su oni koji obnašaju vlast”, zaključuje Lovrinović.