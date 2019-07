Aferama Gorana Marića nikad kraja: hoće li i nakon ovog ostati ministar?

Autor: Dnevno

Ministar državne imovine Goran Marić odlučio je u svibnju ove godine tvrtkama povezanima sa svojim bivšim šefom Željkom Udovičićem, vlasnikom grupacije u čijem stanu živi ministrov sin, prodati nešto više od 13 tisuća četvornih metara državnog zemljišta u zoni, u kojoj je dopuštena gradnja turističkog naselja, uz more u Dubrovniku, po cijeni od 5,092 milijuna kuna.

Kako saznaje Jutarnji, tih malo više od 19 posto zemljišta u Brsečinama trebalo je Udovičićevim tvrtkama, kako bi se upisale kao jedini vlasnici parcele na kojoj su dosad bili suvlasnici s državom. Ministar Goran Marić potpisao je tako 9. svibnja “Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnine u k.o. Brsečine”, a prema kojoj su tvrtke povezane s Udovičićem Sikirica d.o.o. i Valeta d.o.o. stekle pravo otkupa atraktivnog dijela zemljišta, koje se smjestilo u zoni T2, čija je namjena ugostiteljsko-turistička i dopuštena je gradnja turističkog naselja.

Spomenute dvije tvrtke bile su upisane kao suvlasnici s državom na četiri čestice, od kojih je najatraktivnija ona 91/2 Brsečine ukupne površine 68.623 četvorna metra, a koja se smjestila u zoni dopuštene gradnje turističkog naselja. Druga čestica 91/6 sastoji se od 10.924 četvorna metra i cesta je “te kao takva ne može biti predmet raspolaganja”, kao ni čestica 91/8, koja je obala, odnosno pomorsko dobro. Preostala je još čestica 91/7 od 7171 četvornog metra, no ona se nalazi dalje od mora, odnosno preko puta ceste.

Država se tako pristala upisati kao samostalni vlasnik te neatraktivne čestice iznad ceste, a ostale udjele prodati spomenutim tvrtkama. Veza Gorana Marića s tvrtkama poduzetnika Željka Udovičića, sudeći prema sudskim registrima, počinje 2000. godine. Kasnije je u tvrtkama u kojima su udjele imale Udovičićeva poduzeća bio član uprave i direktor.

Podsjećamo, ministrovo je ime nedavno bilo upleteno u aferu obnove franjevačkog Studentskog doma, u kojoj su ministru franjevci zauzvrat omogućili da dođe do stana u Zvonimirovoj ulici, Marić se branio da je obnova Studentskog doma plaćena novcem od prodaje stana u Zvonimirovoj ulici. No, to nije bilo moguće jer je dom obnovljen prije nego što je stan plaćen. Obnova dijela samostana koji je pretvoren u Studentski dom bila je dovršena u veljači 2011. godine, a kupoprodajni ugovor za stan u Zvonimirovoj potpisan je četiri mjeseca kasnije. Dvije trećine novca trebale su stići tek u drugoj polovici 2012. godine, godinu i pol nakon završetka obnove. Ukratko, franjevački Studentski dom ni teoretski nije mogao biti obnovljen novcem od prodaje stana.