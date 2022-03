AFERA ŽENSKOG IMENA I MISTERIJ HORVATOVA MOBITELA! ‘Tko zna što se tu krije, ova priča tek počinje’

Autor: Iva Međugorac

Nakon dana provedenih u zagrebačkom zatvoru Remetinec bivši ministar graditeljstva Darko Horvat u utorak je pušten na slobodu. Iz Remetinca je Horvat izašao u društvu svojeg odvjetnika Vladimira Terešaka, a ako je suditi po njegovim prvim izjavama za medije, izgleda da on u pravnu bitku tek kreće.

”Što reći nakon ovih osam dana provedenih u istražnom zatvoru. Mislim da do ovoga svega nije trebalo doći. Mislim da bi najlakše bilo sve to skupa priznati i istog trenutka otići doma i čekati proces i suđenje, ali se nema što priznati. Uvjeren sam u to da svjesno ništa nisam napravio protuzakonito. Pokušat ćemo doznati sve što se dogodilo i dokazati da nije bilo nikakvih nezakonitih radnji. Siguran sam da će afera Horvat poprimiti žensko ime”, izjavio je Horvat, a upućeni svjedoče da je svojom posljednjom izjavom aludirao na bivšu suradnicu Anu Mandac, ali i na bivšu državnu tajnicu Josipu Rimac protiv koje je prije par dana podignuta optužnica.

Svoju optužnicu Horvat još čeka, a ako do nje dođe spreman je na aktivno obranu. Suprotno medijskim napisima, Horvat se ne planira vraćati u Sabor, već će za početak uzeti predah od politike koristeći mogućnost 6 plus 6. Upitno je kako će se dalje razvijati ovaj slučaj, Mandac koja je također obuhvaćena ovom istragom, istražiteljima je već rekla da je Horvat nedugo nakon natječaja za dodjelu potpora rekao da su odobrena dodatna sredstva, nakon čega je prema njenim tvrdnjama kazao da će tim novcem moći namiriti traženja svih dužnosnika koji su ih zvali tijekom Programa, a nisu imali dovoljno bodova da potpore dobiju temeljem regionalnog natječaja.

‘Čini se da će ga sada ostaviti na miru’

”Upitno je što Horvat ima za reći, i ako je intervenirao za nekoga pitanje je je li i on to činio po nečijem nalogu i po napucima nekoga tko je iznad njega. I ovaj slučaj baš kao afera Vjetroelektrane ostavlja dojam da je tu formirana cijela mreža pa se postavlja pitanje je li za tu mrežu znao još netko unutar Vlade, uostalom nije se Boris Milošević sam od sebe sjetio da zove Mandac i Horvata da intervenciju. Horvat je maknut, čini se da će ga sada ostaviti na miru da ne bi rekao previše, ovo bi moglo završiti slično kao i sa svim ostalim smijenjenim ministrima koje danas više nitko ne spominje iako ih se povezivalo s raznim aferama”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a te podsjeća da ministar graditeljstva ionako nije bio dio Plenkovićeva tima već da je u Vladu ušao kao zamjena za bivšu ministricu gospodarstva Martinu Dalić.

”Plenković ga je u novoj Vladi imenovao ministrom isključivo zato što resor graditeljstva nitko nije htio preuzeti, vidite koliko i sada traje potraga za novim ministrom, to je jako odgovoran posao, i svi od toga bježe pošto su svjesni što znači voditi proces obnove”, kaže naš sugovornik.

Ponešto je o slučaju Horvat otkrio sadržaj mobitela njegove bivše pomoćnice Mandac, u kojem su pronađene poruke i kontakti dvaju dužnosnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU državnog tajnika Velimira Žunca i ravnateljice Katice Mišković, potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i bivšeg ministra Tomislava Tolušića. Prema tezama Uskoka oni su tražili od Mandac da se potpore dodijele tvrtkama sa čijim su direktorima bili bliski, premda nisu zadovoljili uvjete s natječaja.

”Jedno od pitanja je i komunikacija iz Horvatova mobitela, tko zna što se tu krije, on za sada ponavlja da je sve radio po zakonu i da je potpisivao dokumente koje su pripremile njegove službe iz Ministarstva, ali vidjeli ste da Uskok sumnja da je i on pogodovao nekolicini tvrtki i sada se provjeravaju kontakti s tim ljudima, a tko zna čega je tu još bilo i koja se sve imena tu spominju”, zaključuje na koncu naš sugovornik iz vladajuće stranke.

.