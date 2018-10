Afera s potpisima: Iz APIS-a potvrđuju da informacije nisu mogle procuriti u medije

Autor: Hina

Predsjednik Uprave Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) Saša Bilić rekao je u četvrtak da iz te agencije nisu “procurile” u medije informacije o nedovoljnom broju potpisa građanskih inicijativa “Narod odlučuje” i “Istina o Istanbulskoj” za raspisivanje referenduma, te istaknuo da su svi potpisi provjeravani u skladu s pravilima struke i u kontroliranim uvjetima.

Nakon što su medijima objavljene neslužbene informacije o nedovoljnom broju prikupljenih potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji i izbornom zakonu te da je bilo “nevažećih potpisa”, Bilić je u “Temi dana” na HRT-u rekao da iz te agencije nisu procurile te informacije te da “to nikako nije moguće”. Istaknuo je kako se u medijima “barata informacijama po kojima APIS nikako nije mogao doći uvidima u registre kojima raspolaže i koje su koristili” pri provjeri potpisa. Naglasio je da je APIS taj posao radio isključivo uvidom u popis birača i registar OIB-a.

Bilić je kazao kako je APIS provjeru završio krajem tjedna te rezultate predao Povjerenstvu i ono sada radi na konačnom izvješću koje će se dostaviti Ministarstvu uprave početkom idućeg tjedna.

Odbio je odgovoriti na pitanje jesu li možda te informacije “procurile” u medije od nekoga iz Povjerenstva.

Inače, u sedmeročlanom Povjerenstvu, koje je imenovao ministar uprave Lovro Kuščević, četiri su službenika Ministarstva uprave, dva službenika Ministarstva unutarnjih poslova i jedan djelatnik Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Na pitanje o navodnim lažnim potpisima, kopiranim potpisima prijašnjih referendumskih inicijativa i slično, predsjednik Uprave Saša Bilić odgovorio je da su djelatnici APIS-a odradili odličan posao u rekordno kratkom vremenu i po nekoliko kriterija.

Glavni kriterij za valjani potpis, objasnio je, bio je da su građani upisani u registar birača zaključno s 27. svibnja ove godine. Drugi kriterij bio je da je ime i prezime čitko napisano uz odgovarajući potpis te čitak OIB. Treći kriterij bio je da “nema nikakvih ispravaka ili prekriživanja” te da su suvislo navedena, dodao je. Po jednom referendumu bio je valjan samo jedan OIB, naglasio je.

Na pitanje imaju li te referendumske inicijative dovoljan broj potpisa, odbio je odgovoriti, u skladu s Ugovorom APIS-a i Ministarstva uprave, dodajući da su preliminarni rezultati dostavljeni Povjerenstvu. Istaknuo je kako je činjenica da u tom preliminarnom izvješću ima određeni broj potpisa koji nisu valjani te da je na Povjerenstvu da utvrdi ono što su djelatnici APIS-a napravili, i to će biti konačni izvještaj.

Bilić je napomenuo da se u cijelom procesu upotrebljava aplikacija kojom se APIS koristi prilikom izbornog procesa te da je ona sastavni dio informacijskog sustava Državnog izbornog povjerenstva.

Na pitanje kako komentira to što u tom procesu nije bilo promatrača, odgovorio je kako je praksa da u takvim procesima, poput provjere potpisa kandidata na izborima, i inače nema promatrača.

Na pitanje je li cijeli proces kompromitiran, kako tvrdi saborska oporba, Bilić je odgovorio kako ništa u tom procesu nije kompromitirano te da je on odrađen profesionalno i vjerodostojno poštujući sva pravila struke.

Istaknuo je da su potpisi provjeravani u kontroliranim uvjetima i da APIS raspolaže prostorijom koja je zaštićena i pod videonadzorom, a zbog sigurnosnih razloga, angažiran je i zaštitar te su bili strogi uvjeti kontrole.

Ministar uprave Lovro Kuščević demantirao je u četvrtak da je on osobno, kao probni balon, plasirao u medije neslužbene informacije o nedovoljnom broju prikupljenih potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji i izbornom zakonu, istaknuvši da će službeni podaci biti objavljeni sredinom idućeg tjedna.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je da ne zna imaju li građanske inicijative za raspisivanje dva referenduma dovoljno potpisa i spornim smatra da su takvi podaci ‘iscurili’.

“Čekam ministra Kuščevića da sa svojim kolegama i povjerenstvom obavi posao do kraja”, kazao je premijer. “Sporno je da su podaci iscurili i to je jako loše, ako je to uopće istina”, istaknuo je Plenković.

Predstavnici građanske inicijative ‘Istina o Istanbulskoj’ ustvrdili su u četvrtak da imaju dovoljno potpisa građana za raspisivanje referenduma kojim bi se otkazala Istanbulska konvencija te su najavili da će se svim sredstvima boriti da dokažu da ih već sada imaju, nasuprot medijskim napisima u kojima se tvrdi suprotno.

I Građanska inicijativa “Narod odlučuje” je ustvrdila da je sigurno prikupila dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma, te poručila kako “ne komentira neslužbene laži ministra uprave Lovre Kuščevića koje plasira u medije, već samo one laži koje iznosi službeno”.