AFERA KOJA BI MOGLA SRUŠITI VLADU: Tko je Plenkovićev prijatelj kojemu su dani milijuni ‘državnih’ kuna?

Nakon što se stišala priča oko afere SMS, u kojoj konkretne žrtve još uvijek službeno nisu pale, Nacional u svojem posljednjem broju ponovno potencira i otvara afere premijera Andreja Plenkovića koji je, po svemu sudeći, puno dublje involviran u poslovanje skupine Borg nego li to javno tvrdi. Po svemu sudeći, na političkoj se sceni vodi žestok okršaj Plenkovića i onih koji rade protiv njega, a u konačnici zasad nije poznato tko je jači, jer afere frcaju s obe strane.

U posljednjim prozivkama na račun prvog čovjeka Vlade involviran je opet odvjetnik Šavorić, odnosno njegov odvjetnički ured. Naime, spomenuti je medij u posjedu prepiske koja otkriva tko je i zbog čega lobirao da lukrativne konzultantske usluge sređivanja nekretnina iz sektora hrvatskih željeznica dobije konzorcij čiji je Šavorićev ured član. Šavorić je inače jedan od članova famozne skupine Borg, a kojega je ostatku skupine koja je kreirala Lex Agrokor navodno predložio baš premijer Plenković, čije veliko povjerenje uživa, što uostalom potvrđuje i priča da bi uskoro mogao sklopiti lukrativni posao pod kapom hrvatske vlade, a dođe li do toga Plenkovićev prijatelj ponovno bi mogao profitirati, baš kao u slučaju Agrokor.

Tu, međutim, priči nije kraj jer odvjetniku se time daje mogućnost da raspolaže dragocjenim informacijama o milijardama kuna vrijednoj državnoj imovini, vjerojatno najvećem nekretninskom paketu u vlasništvu nekih državnih tvrtki. Nakon toga, mogao bi uslijediti uhodani hrvatski običaj. Točnije, postoji opcija da se taj projekt nađe na tržištu s ciljem da njegova prodaja ili pak najam pomognu restrukturiranju niza državnih tvrtki iz željezničkog resora, što neodoljivo posjeća i na priču o famoznom spašavanju Agrokora. Nedavno se inače u medijima pojavila priča o tome kako je Plenković prijatelju Šavoriću za 18 dana rada osigurao 825 tisuća kuna, koliko je naplaćeno za spašavanje Agrokora. Sve to netom nakon što je kao ključna osoba od premijerova povjerenja ovaj odvjetnik sudjelovao u kreiranju famoznog lex Agrokora kojim je Todorić izvlašten, a kraci ove afere dotakli su se, ne samo Plenkovića, već i ministra Zdravka Marića o čijem se odlasku iz Vlade sve intenzivnije govori.

Sve u svemu, doima se kako je priča s Agrokorom tek sada otpočela, a neuvjerljivi Plenković sve će teže moći uvjeriti javnost da on s time nema baš ništa, jer samo naivac u tu bi teoriju mogao povjerovati. Uostalom, Šavorić je odvjetnik koji je itekako povezan s premijerom. Njegov odvjetnički ured smješten je u nedoberu u zagrebačkoj Ilici, a u njemu se obučavao i slavni hrvatski tenisač Mario Ančić. Šavorić zajedno s partnerom Tonijem Smrčekom spada u jedan od deset najmoćnijih odvjetničkih ureda u Hrvatskoj, a ujedno Šavorić je dobitnik priznanja Svjetske banke za rad i doprinos u Investing Across Bordersu, a na popisu klijenata između ostaloga stoje: Erste banka, Addiko Bank, PBZ, Ikea, Air France i mnogi drugi. Savjetovali su i HEP, zastupali Novu ljubljansku banku, savjetovali NEPI iz Južne Afrike prilikom kupnje Arena centra. Šavorić je šef zagrebačkog Rotary kluba, član predsjedništva hokejaškog kluba Medveščak, sjedi u NO Plave lagune i Addiko Banke, savjetnik je Atlantic grupe i prijatelj Emila Tedeschija.

Zanimljivo je spomenuti kako je Ramljak s dotičnim odvjetničkim uredom naglo prekinuo suradnju. Naime, Šavorić i paretneri na popisu klijenata imaju i J.P. Morgan, investicijsku banku i financijski servis iz New Yorka, dok im je u isto vrijeme na listi klijenata stajao Agrokor, kojemu su pomagali oko tumačenja i primjene famoznog lex Agrokora. Istovremeno, na internetskoj stranici Chambers Europe pronađeno je savjetovanje J.P.Morgan Securitiesu kod kreditiranja Agrokora sa 70 milijuna eura, nakon čega se oglasio SDP-ov Peđa Grbin, upozorivši da je to sukob interesa jer to društvo zastupa i rusku banku VTB koja je vjerovnik Agrokora. Zanimljivo, predizborni spot Vjerodostojno za parlamentarne izbore prošle godine Plenković je snimao baš u Šavorićevom odvjetničkom uredu, što je uoči ljetnih praznika premijera također dovelo u neugodnu poziciju, jer je odvjetnik sudionik prepiske oko lex Agrokora.

”Nije to jedina lokacija, bili smo i na Baldekinu, u Karlovcu, Slavoniji, Dalmaciji, to je bio jedan miks aktivnosti i ta lokacija je bila u biti sasvim slučajna”, poručio je Plenković tom prigodom, a u njegovu slučajnu teoriju javnost su pokušali uvjeriti i HDZ-ovci koji su tada prepričavali kako se snimanje prvotno trebalo odviti na vrhu nebodera, ali pogled na grad zaklanjale su im rešetke pa su se spustili nekoliko katova niže baš u ured spornog odvjetnika koji tijekom snimanja spota nije bio u uredu.

Inače, i ministrica Dalić prije odlaska iz Vlade tvrdila je kako sa Šavorićem nema nikakve veze, a nedugo potom u medije su procurili mailovi koji je opovrgavaju. U medijima se govorilo i kako je premijer osobno Šavorića pozvao da se pridruži ekipi koja sudjeluje u pisanju kontroverznog zakona, ali te tvrdnje Plenković je demantirao. Ipak, potvrdio je kako su on i odvjetnik išli u istu srednju školu, ali ne i da su bliski prijatelji.

Znakovito je kako je spot kojim se Plenković predstavio hrvatskoj javnosti snimala produkcijska kuća Esterhaus, a kompletan posao odradila je agencija UNEX kojoj je HDZ u kampanji isplatio oko 170 tisuća kuna za promociju. Agencija je, tvrdi naš izvor iz vladajuće stranke, organizirala kako snimanje, tako i lokacije snimanja, a spot nije bio emitiran u potpunosti.