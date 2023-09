Afera HEP opet drma Plenkovićevom Vladom: Je li premijer ucijenjen?

Autor: Iva Međugorac

Fotelja čelnog čovjeka HEP-a Frane Barbarića ozbiljno je uzdrmana otkako se u medijima počelo polemizirati o vrlo ozbiljnim izvidima koje nad njime provode Uskok i policija. Kako tvrde upućeni u vladajućoj stranci kojoj pripada i Frane Barbarić premijer Andrej Plenković na korak je do toga da ga smijeni, no to je veliki zalogaj za kojega se i sami Plenković mora pripremiti budući da je Barbarić godinama jedan od najutjecajnijih članova HDZ-a koji se doduše nikada prije nije previše medijski eksponira.

Plenković pokušava naći nasljednika

”Plenković već traga za njegovim nasljednicima, neki razgovori na tu temu već su obavljeni, ali premijer mora biti oprezan, jer Barbarić neće tek tako otići i podviti rep. On će udarac uzvratiti, njegova mreža i unutar stranke i izvan nje je ogromna, za premijera će to biti ogromna borba, posebice radi toga što s Barbarićem u istom paketu neće otići ministar Davor Filipović u kojem Barbarić i prepoznaje krivca za ovaj pokušaj eliminacije kroz koji prolazi”, otkriva nam dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a dodajući da se Barbariću počelo događati ono što se inače usred pokušaja eliminacije i ranije događalo raznim društveno-političkim kapitalcima.

”Sve je ovo već viđeno, prvo se mediji raspišu o aferama, pune se naslovnice, otkopavaju zaboravljene priče, zatim slijede istrage, cure detalji iz istih, potom se političari počnu distancirati od toga tko je opisan, i on na koncu pada, ponekad i usred uhićenja. Zato i Barbarić treba biti na oprezu, on to zna, uvjeren je da mu se podmeće, ali i da sve to dolazi iz ministrova kruga”, kaže naš sugovornik.





O aferi koja je početkom ljeta potresla HEP premijer Plenković do sada se nije previše oglašavao, štoviše dojam je da on tu temu nastoji izbjeći, no isto je tako dojam javnosti da je afera u HEP-u možda i prva u kojoj su predstavnici medija poprilično izravno propitkivali Plenkovićevu odgovornost.

On je usred tih propitkivanja djelovao poprilično nervozno, zbunjeno pa i pomalo neprepoznatljivo, što zabrinjava i dio HDZ-ovaca s kojima smo razgovarali, a koji kažu da je do sada privođeno podosta članova i vodećih ljudi njihove stranke, no sve i kada se govori o privedenim ministrima i članovima Vlade, naglašava se i po HDZ-ovim hodnicima da je njihov utjecaj u odnosu na onaj kojeg ima Barbarić u najmanju ruku skroman.

Uskok češlja HEP i Barbarića

Prema pisanju Jutarnjeg službenici Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala po nalogu Uskoka dolazili su u HEP i od tamo izuzimali dokumentaciju što se prvenstveno odnosilo na prodaju viška plina, ali Barbarić i mimo toga ima problema koji bi mu se mogli obiti o glavu pa se stoga u tom kontekstu spominje istraživanje koje se odnosi na ilegalnu gradnju vile na Hvaru. No, izgleda da Uskok problematizira i druge poslove na tom otoku u kojima su sudjelovale tvrtke iz sastava HEP-a. Dobro je poznato da je Državni inspektorat ionako Barbariću već naložio da ukloni bespravno nadograđeni objekt na poljoprivrednim zemljištu te mu uz to izdao i novčanu kaznu, ali on objekt nije uklonio mada i splitsko Županijsko državno odvjetništvo protiv njega provodi izvide zbog sumnje na kazneno djelo bespravne gradnje, a govorilo se da je bespravno dobio i priključak struje. Uskok navodno sumnja i na druge poslove, a u tom kontekstu govori se o zlouporabi pa i mogućem primanju mita.

Naravno da se u cijeloj priči o HEP-u Uskok pozabavio i plinskom aferom, no izgleda da bi ovaj slučaj ipak još mogao potrajati, jer Plenković ni sam nije posve siguran što mu je činiti. Dok Plenković čeka oporba djeluje pa se stoga na ovu temu oglasio i Mostov Nikola Grmoja koji tvrdi da čelnik HEP-a još nije smijenjen jer ucjenjuje Plenkovića izrazivši sumnju da i premijer dio kolača uzima za svoje osobne potrebe.

“Uvjeren sam da ucjenjuje Plenkovića jer je Barbarić jedan od ključnih ljudi hvarskog kartela u kojem su ključni ljudi HDZ-a, Ivo Milatić i Krunoslav Katičić, a glava te koruptivne hobotnice je Plenković”, kazao je Grmoja na konferenciji za novinare na temu “Plenković okružen aferama – Barbarić je samo jedan u nizu korumpiranih suradnika”.”Sad je krenula očito operacija stiskanja preko istražnih tijela ne bi li se Barbarić povukao s funkcije kako ne bi stvarao probleme Plenkoviću ili ako ih odluči stvarati da bude nevjerodostojan”, dodao je Mostovac.

Inače je Barbarić na čelu Uprave HEP-a još od 2018. godine te je bio na glasu kao Plenkovićev kadar, a upućeni tvrde kako Barbariću nije sklon glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić na čiju je preporuku u Ministarstvo gospodarstva i stigao Filipović. Po nekim teorijama upravo je Filipović Mostovcima koji su pokrenuli plinsku aferu u HEP-u dostavio insajderske informacije o ovim događanjima, a sve to kako bi kroz tu aferu diskreditirao Plenkovića, srušio njega, ali i Barbarića te zauzeo premijerovu poziciju u suradnji s Mostom, nakon čega bi i HEP vjerojatno preuzeli kadrovi koje bi oni instalirali. Što je u svim tim verzijama priče točno teško je reći, no neosporno je da Plenković aferu nije uspio marginalizirati te da bi ona u ovom predizbornom periodu mogla postati jedan od najvećih utega za njegovu Vladu.