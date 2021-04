AFERA DISKRETNO DRMA PLENKOVIĆEVOM VLADOM! Premijer se distancirao od svih, ne želi da ga se s time povezuje

Autor: Iva Međugorac

Psihički slom bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića uslijedio je nakon njegova drugog uhićenja, a slijedom toga u medijima se ponovno pojavila priča o famoznom izvozu hrvatske nafte u Mađarsku, pa su se tako u Nacionalu zapitali hoće li Kovačević otkriti skandaloznu pozadinu tog posla, što bi u probleme moglo dovesti jednoga od najutjecajnijih članova aktualne Vlade, ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.

On je Kovačeviću bio nadređen i u ovom, ali i u prošlom mandatu dok je vodio resor energetike i zaštite okoliša. Slijedom toga mnogi vjeruju kako je Ćorić mogao imati uvid u ono što se u ovoj državnoj tvrtki događala. Osim toga, baš je njegov potpis osvanuo na spornom Memorandumu između Janafa i Ine, koji je u kampanji za parlamentarne izbore bio jedna od najvrućih tema.

Spornim Memorandumom između ine i Janafa dopušten je izvoz hrvatske nafte Mađarima pa je tako primjerice samo od početka ove godine iz Siska u Mađarsku umjestu u Rijeku prebačeno više od 140 tisuća tona nafte.

Ćorićeva nervoza

Na potpisivanju sporazuma uz Ćorića je nazočio upravo Kovačević, ali i predstavnici Ine Sandor Fasimon te Ivan Krešić. Temeljem tog Memoranduma stekli su se uvjeti za gašenje postrojenja u Sisku. “Nisam potpisnik Memoranduma, mi smo svjedočili i u kontekstu poslovnih promišljanja… Ja sam mu svjedočio i ja sam ga supotpisao”, rekao je Ćorić prije nekoliko mjeseci komentirajući ovaj slučaj koji se vrlo brzo zataškao jer detalje nisu željeli iznositi ni iz Ine, ni iz Janafa.

Međutim, u to doba ministar Ćorić pokazivao je neopisivu nervozu pa je tako ušao u konflikt s novinarom Hrvojem Krešićem, odbijajući odgovoriti na pitanja o memorandumu. “U jednoj novinarskoj grupi u kojoj komunicirate jasno ste izrazili svoje nezadovoljstvo… Pogledajte svoje poruke u grupama, što pišete…”, rekao je Ćorić novinaru, nakon čega se morao ispričavati predstavnicima medija demantirajući teze o tome da vladajući nadziru komunikaciju novinara.









S Ćorićem je Plenković na oprezu

Zanimljivo, gotovo u isto vrijeme u medije je dospio podatak o tome kako je Ćorić bio jedan od tajnih posjetitelja kontroverznog Kovačevićeva kluba, no za razliku od drugih ministara koji su za to pokušavali pronaći neko opravdanje Ćorić za razgovore o toj temi nije bio pretjerano raspoložen, baš kao što nije bio voljan komentirati vijest o tome kako njegovo ime u Remetincu zaziva bivša državna tajnica Josipa Rimac koja je navodno problematizirala ministrovu ulogu u aferi Vjetroelektrane.

U to doba u medijima se pisalo i o navodnoj skrivenoj imovini Ćorićeve supruge, no on je te teze demantirao tvrdeći kako je svoju karijeru uglavnom vezao za premijera Plenkovića, koji se doduše ubrzo potom od tih njegovih riječi ogradio. Upućeni svjedoče kako se Plenković doista je zbližio sa Ćorićem unazad nekoliko godina, on je uostalom bio jedna od najvažnijih karika HDZ-ove posljednje kampanje za parlamentarne izbore. No, prvi čovjek Vlade s njim je uvijek na oprezu, jer su ga tako savjetovali njegovi najbliži suradnici.

Kao što je poznato Ćorić je ministrom zapravo postao u Vladi Tihomira Oreškovića, odnosno Tomislava Karamarka koji je u njemu prepoznao veliki potencijal. ”On i je stručnjak za gospodarstvo, ali Plenković od prije ima negativna iskustva s ministrima ‘aferašima’ i zato zapravo uvijek svakoj temi pristupa oprezno, ne želi da mu se događaju blamaže koje su mu se događale u prošloj Vladi kada je branio Gabrijelu Žalac i za nju lobirao, da bi se na kraju priča počela rasplitati u negativnom smjeru i po nju, i po Plenkovića, on ne želi da ga se povezuje s aferama s kojima nema veze”, komentira naš sugovornik blizak prvom čovjeku Vlade.









Plenković ne želi neugodnosti uoči lokalnih izbora

Prema riječima Plenkovićeva suradnika on je na spomen afere Janaf prilično suzdržan, ali i oprezan.

”Premijer je svjestan da se tu radi o nekim većim i dubljim vezama, uviđa da se to sve vrti i oko njega, i oko ljudi za koje je odgovoran, i svima je zapravo dao do znanja da se njega u to ne uvlači. Ne želi nikoga braniti, i ni za koga se zalagati, svemu ovome pristupa oprezno, to će zasigurno tako i ostati, ne ide mu u prilog ponovno pokretanje te afere, njegova je Vlada nedugo prije Kovačevićeva uhićenja njemu produžila mandat u Janafu, a sada mu to dolazi na naplatu uoči lokalnih izbora, ta se priča tek treba raspetljati i tko zna u kojem će nas smjeru istraga odvesti, u svakom slučaju nije nimalo ugodno”, zaključuje naš sugovornik.