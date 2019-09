ADIO SLAVONIJO! STIŽE MEGA OPASNOST: Ukida se kolinje! Cijene lete u nebo

Na koju god stranu da se okrenete hrvatskoj poljoprivredi ne piše se dobro, a ovih dana Ministarstvo poljoprivrede javnosti je dalo do znanja kako su do u detalj raspravili mjere koje provode radi ranog otkrivanja i sprječavanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Hrvatskoj. Prema podacima iz ovog resora svinjogojstvom se u Hrvatskoj bavi 62.260 gospodarstava koji uzgoje preko milijun svinja na godinu, a od toga je pak 105 tisuća krmača. Virus aferičke svinjske kuge može ubiti i po sto posto životinja na nekoj farmi, a stručnjaci tvrde da je to ujedno i jedan od najotpornijih virusa. Prema priručniku iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, ovaj virus nije opasan za čovjeka, međutm osim oralno nazalnih izlučevina i krvi, isti je prisutan i u mesu bolesnih životinja, a problem leži i u tome što je otporan na raspadanje pa može preživjeti preko tri mjeseca kako u mesu, tako i u iznustricama. ”Virus ostaje zarazan gotovo godinu dana u suhom mesu i masti, te preživljava na neodređeno vrijeme u zamrznutom mesu. Zamrznuto meso zaražene divlje svinje može godinama osigurati preživljavanje virusa, i time predstavlja mogući izvor novih epidemija”, stoji u priručniku. Logično, virus se iskorjenjuje u usmrćivanjem životinja na zaraženim gospodarstvima,ali i u zonama u krugu od tri i deset kilometara, gdje se uspostavljaju vrlo rigorozne mjere poput zabrane prometa od minimalno 45 dana. Zbog iznimne opasnosti virusa zabranjeno je lešine zakapati, a jedina metoda borbe protiv ove napasti jest spaljivanje tijela usmrćenih životinja. Usporedno s ovom bolešću valja reći da je uvoz svinja u Hrvatskoj na visokoj razini pa se tako u našu zemlju životinje ponajprije dovoze iz Nizozemske, a na vrhu ljestvice su i njemačke, danske, mađarske pa i belgijske svinje. Ukoliko kuga dođe u Hrvatsku nemoguće je predvidjeti razmjere štete, a ono na što će se ova pojava prije svega reflektirati svakako su cijene svinjetina, mesa koje je kod hrvatskih građana prvo na listi kada je o konzumaciji riječ. Da razloga za oprez itekako ima svjedoče situacije iz susjedstva u kojem se virus već pojavio, a o čemu su izvještavali mediji u Srbiji te Mađarskoj, no ova pošast EU širi se još od 2014.godine, te na tome nije stala, štoviše, zabilježena je i na azijskom kontinentu, dok je posebno dramatično u Kni gdje je izgubljena trećina svinja. Ukoliko se u Hrvatskoj pojavi ova pošast prema poruci iz Ministarstva jasno se daje do znanja da će u pitanje biti dovedena cjelokupna proizvodnja svinja pa je stoga u interesu da se ova bolest spriječi. ”S obzirom da u Hrvatskoj predstoji vrijeme tradicionalne svinjokolje i prometovanja mesom svinja i živim svinjama, dodatno se povećava rizik. Stoga će se za sva gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima odrediti provedba mjere zabrane stavljanja u promet živih svinja na cjelokupnom teritoriju RH. Iznimno, klanje životinja na vlastitu gospodarstvu te premještanje živih svinja bit će dozvoljeno samo ako prije istih ovlaštena veterinarska organizacija provede klinički pregled životinja na gospodarstvu u skladu s uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane”, poručuje se iz Ministarstva te dodaje da klinički pregled nije potrebno provoditi ako se žive svinje otpremaju s gospodarstva izravno na klanje u odabrani objekt. Ministarstvo dakle strogo brani klanje u vlastitim dvorištima bez pregleda veterinara, ali i za samo premještanje svinja biti će vam neophodna dozvola, osim ako životinju ne premještate ravno u klaonicu koja je za to ovlaštena.