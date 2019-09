A NIJE NI KRENULO!PROFESORI I RODITELJI IZBEZUMLJENI: Veliki krah reforme koju provodi Blaženka Divjak

Autor: dnevno.hr

Velika digitalizacija školskog sustava i uvođenje frontalne Škole za život, pompozno su najavljeni iz resora kojim ravna ministrica Blaženka Divjak. No, čini se kako su problemi počeli nicati i prije nego li se ozbiljno krenulo u ovaj opsežan projekt. Da je to tako potvrđuje i kolektivni pad informacijskog sustava školstva, kao i svih internetskih stranica na kojima roditelji i učenici dobivaju potrebne informacije. Pokazatelj je to dosadašnje spremnosti digitalizacije, a kako javlja Novi list informacije o tome kada dijete treba doći u školu, podaci o smjenama, podjeli udžbenika i sve druge bitne pojedinosti, od početka tjedna nisu dostupne na internetskim stranicama škola, jer one ne rade. Upravo zato, škole su se odlučile vratiti tradiciji te s roditeljima komunicirati putem oglasnih ploča. Dok se jedan dio djelatnika bavi oglasnim pločama, drugi dio sate provodi pokušavajući od Carneta dobiti informacije o tome što se događa. U isto vrijeme školske djelatnike pritišću i roditelji na čije telefonske upite su primorani odgovarati.