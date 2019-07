A NE! OVOM SE NITKO NIJE NADAO! Plenkovićev kum novi ministar vanjskih poslova?

Rekonstrukcija Vlade, po svemu sudeći bliži se kraju, a prva imena novih ministara polako, ali sigurno cure u javnost pa se tako iz HDZ-a može čuti i nekoliko potencijalnih imena koja bi trebala preuzeti fotelju ministrice vanjskih poslova, ali čini se kako je prvotna ideja da Mariju Pejčinović Burić zamjeni Zvonimir Frka Petešić, aktualni predstojnik Ureda predstojnika Vlade otpala, uz to razmatra se još i ime državne tajnice Andreje Metelko Zgombić, no pošto nije članica HDZ-a to umanjuje njene šanse za preuzimanjem ove funkcije.

Najnovije ime s kojim se u vladajućoj stranci licitira ono je Igora Pokaza, aktualnog veleposlanika u Londonu i iskusnog diplomata, koji je ujedno i kum premijera Plenkovića. Premijer je navodno donio konačnu odluku o rekonstrukciji, a burne konzultacije trajale su dva sata, te se premijer oko krajnjih odluka dogovarao s Bačićem, Jandrokovićemi ministrom Božinovićem. No, tko će u konačnici biti novi ministri, u Vladi starog premijera ostaje za vidjeti.