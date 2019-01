27 GODINA BEZ POMAKA! Ankica Mamić: ‘U toliko godina uopće se nismo definirali kao država’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska će u utorak obilježiti 27. godinu međunarodnog priznanja.

Iako je riječ o jednom od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, proslave se svode na usiljene protokole, koji na jednom mjestu ne mogu okupiti ni sve političke prvake, bivše i sadašnje dužnosnike, piše N1.

Oni na vlasti govorit će o uspjesima i maloj državi koja hrabro grabi naprijed, oni u oporbi da ovo nije država kojoj se stremilo te ratne 1992.

27 godina poslije Hrvatska je na začelju Europske unije prema nizu parametara. 27 godina poslije i dalje smo zemlja s puno mogućnosti, ali neiskorištenih potencijala. I dok je s jedne strane razumljivo da se kritički odnosimo prema tih 27 godina, s druge strane važno je i postaviti pitanje kako nas vide drugi.

Po čemu je Hrvatska prepoznatljiva u svijetu, je li to turizam, naši sportaši, gastronomija, kulturna baština?

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović prije tri mjeseca osnovala je radnu skupinu za brendiranje Hrvatske. Među članovim te skupine su i profesor s Fakulteta političkih znanosti Božo Skoko i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić. U dvoboju emisije Točke na tjedan razgovarali su na temu brendiranja Hrvatske.

Koliko se odmaklo u radu predsjedničine radne skupine?

“Nakon inicijativnog okupljanja imali smo nekoliko sesija na kojim su se okupili svi članovi, gotovo 50-ak nas. S obzirom na broj koliko nas je, proces će trajati. Ono od čega smo krenuli jest od najšireg – da vidimo što je najbolje što Republika Hrvatska ima, koji su to problemi koji opterećuju naš imidž. Sada smo u drugoj fazi kada pokušavamo razbistriti sve ideje koje smo “bacali” prvi put. Naravno, to je jedan debatni klub, “bacanje” ideja. Mene zanima, kad završi iznošenje mišljenja što će biti s njima. Znamo da predsjednica nema nekih ovlasti, hoće li to Vlada implementirati”, rekao je Skoko.

Ankica Mamić kaže da pozdravlja svaku inicijativu, ali upozorava da se u ovih 27 godina nismo daleko odmakli.

“Mi se nažalost u ovih 27 godina uopće nismo definirali kao država, ni na koji način nismo napravili ono što je nekakva podloga za brendiranje. Rekli smo da smo nova država, međutim one stvari koje su potpuno logične i koje su se dogodile, su se dogodile slučajno. Hrvatska je jedna od rijetkih novonastalih zemalja koja nikada nije niti definirala svoju viziju niti strategiju niti ciljeve”, rekla je Mamić.

Brojka od 50-ak ljudi u radnoj skupini jest velika, no Skoko kaže da bi, nastave li ovim tempom. do nekih zaključaka mogli doći negdje na proljeće: “Ono od čega moramo krenuti jest tko smo, što smo i što želima. Hrvatska država se nikad nije dogovorila kamo idemo. Stvaranje i oslobođenje Hrvatske je bio jedini cilj. Kasnije je to donekle bio ulazak u Europsku uniju. Ali to je bilo sredstvo, a ne cilj. Političari su to nametali kao cilj. Kada smo ušli u EU ljudi su stali jer se to smatralo ciljem, a ne sredstvom. Od ulaska u EU mi lutamo”.

Kada je riječ o brendiranju, Mamić ističe da je ključna stvar da govorite istinu.

“Istinu koja je jasno vidljiva. Bito je da vidimo tri područja u kojima je Hrvatska postala vidljiva u svijetu bez ikakve naše aktivnosti. To je naša baština, nitko ne može osporiti da imamo fantastičnu baštinu. Druga stvar je apsolutni hrvatski sport koji nas je promoviraju i zahvaljujući jedinstvenom vizualnom kodu. I treća stvar, koja se čini mi se ne komunicira uopće ili barem ne dovoljno, je sigurnost. U vremenu u kojem živimo sigurnost je jako važna stvar”, rekla je Mamić.

Ono po čemu je Hrvatska poznata svakako je turizam, no tu Mamić navodi negativan primjer.

“Turizam je izuzetno važan za BDP, dosegao je 20 posto, a i dalje je ostao na suncu, moru i plažama. Slogan je “Croatia full of life, a ja bih rekla “Croatia still alive”, Nit je Hrvatska ‘full of live’, to nije istina”, rekla je Mamić.