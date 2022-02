’15 RADOSNIH MINUTA’ Pavić Šimetin o testiranju učenika: Djeci je test zabavan, to je jedno radosno iščekivanje u obitelji’

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin komentirala je novu strategiju što se tiče cijepljena.

“Ne bi trebalo ni govoriti da je to nova strategija. Danas smo samo govorili o tome što možemo poboljšati”, kazala je Pavić Šimetin za N1 na pitanje što je novo u strategiji. Zdravstvene ustanove su, dodaje, napravile lavovski posao. Ona kaže kako starije građane koji se nisu cijepili želi motivirati na cijepljenje i cijepljenjem u kućama i drive in cijepljenjem. Na pitanje tko će raditi cijepljenje po kućama, Pavić Šimetin kaže kako to mogu raditi liječnici obiteljske medicine u kućnim posjetima te da se kroz mobilne timove želi postati dostupniji građanima.

Na pitanje o novom sloganu za testiranje učenika, kaže kako su htjeli napraviti kombinaciju činjenice da djeca stalno rade testove i reći istinu da to nije težak test. “Najlakši test ikad. I to nam je slogan pa će škole izabrati koji im je draži. Ovo je vrlo jednostavan test. To nije težak test, djeci je vrlo često i zabavan, vrlo rado čekaju rezultat, to je jedno iščekivanje u obitelji, 15 radosnih minuta. U tom smislu bi više voljeli da se gleda nego na ove neke druge načine”, zaključuje Pavić Šimetin.