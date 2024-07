Hrvatska zgrožena krvavim pohodom u Daruvaru: Ubojica poznat policiji, zna se broj mrtvih

Autor: I.J., M.D.

Šestero ljudi ubijeno je danas u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru.

Na mjestu je smrtno stradalo pet osoba, a jedna osoba je naknadno preminula u bolnici u Virovitici. Ubojica je nakon toga pobjegao, ali ga je policija ubrzo uhvatila kod kafića Daruvar.

Kako se neslužbeno doznaje, napadač je 1973. godište, inače bivši hrvatski branitelj. U Dom je upao s pištoljem, ubio je majku, štićenike Doma, ali i zaposlenike. Nastradalo je ukupno desetero ljudi – šestero je mrtvo, a nekoliko ozlijeđenih.

17.10 Svjedok: ‘Čuli smo pucnjeve’

“Čuli smo pucnjeve, jedno šest, osam i onda je bilo zatišje”, ispričao je Zlatko Brandeiš iz Daruvara, dodavši da su čuli i trenutke uhićenja. “Policija je vikala ‘stani, legni, pucat ću'”, ispričao je za RTL.









16.20 Oglasio se Jandroković

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut obiteljima i osudio nezapamćeni zločin u kojem je stradalo šest osoba iz Doma za starije i nemoćne u Daruvaru, te se zahvalio zdravstvenim djelatnicima i svima koji su pomogli unesrećenima.

“Zgrožen i šokiran bezumnim i krvavim zločinom u Daruvaru, u ime Hrvatskoga sabora i osobno, obiteljima i bližnjima šestero nedužno ubijenih iz Doma za starije i nemoćne osobe izražavam iskrenu i duboku sućut”, priopćeno je iz Ureda predsjednika Sabora Jandrokovića.









Također je zahvalio zdravstvenim djelatnicima i svima koji su pomogli unesrećenima, sa željom za njihov što skoriji oporavak. “Poštovane obitelji, iako je u ovom trenutku teško pronaći riječi koje vam mogu donijeti utjehu, još jednom vam upućujem izraze najiskrenije sućuti“, rekao je Jandroković.

15:46 – Poznanik ubojice: Agresivan je i ima PTSP

Među žrtvama ubojice koji je ubio šest osoba u daruvarskom Domu umirovljenika je i njegova majka. Sve je komentirao za Novu TV jedan njegov poznanik koji tvrdi da je imao problema s alkoholom i PTSP-om.

“Poznajem ga iz Domovinskog rata, iz Daruvara je. On je 73 godište. Priča je da dosta agresivan, da pije alkohol. Sad je u mirovini i ima PTSP. Mama mu je bila ovdje, navodno je nju došao ubiti. Nesretno i teško, što reći?” ispričao je poznanik ubojice.

15:40 – Poznanici ubojice otkrili detalje njegova zadnjeg sukoba

Ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je danas kako je policija dosad triput postupala prema ubojici iz Daruvara, Krešimiru P. Dvaput se radilo o remećenju javnog reda i mira, a jednom o obiteljskom nasilju.

Poznanici ubojice su za MojPortal otkrili detalje zadnjeg incidenta koji se dogodio prije mjesec dana. Nakon cjelodnevnog konzumiranja alkohola ispred trgovine u Donjem Daruvarubacio je poznanika na stube na kojima su se nalazile boce. Prije toga mu je navodno držao pištolj u ustima.

“Prije je to bio ok dečko, bio je vojni policajac na službi u Zagrebu. No, kada je otišao u mirovinu, alkohol je očito učinio svoje”, rekao je jedan poznanik ubojice.

15:33 – Štićenice Doma prebačene u Veteranski centar

Štićenice Doma za starije koje nisu ozlijeđene prevezene su u Veteranski centar Daruvar. Vozilom Hitne pomoći štićenice se prevoze iz bolnice u Pakracu. U Veteranskom centru su ih preuzimali medicinski tehničari i djelatnici centra, opisuje Jutarnji.

15:30 – Svjedok pomogao unesrećenima i zvao policiju: ‘Zaposlenica je imala krvavo oko’

Jedan svjedok odmah je zvao policiju i pomogao ranjenima nedugo nakon pucnjave u Domu za starije osobe.

“Zaposlenica je imala krvavo oko, gospodin je imao metak. Tu smo stavili kutiju prve pomoći, ja sam im pomogao koliko sam mogao, zvao sam policiju. Čovjek je rekao da je to bio ćorak, ja to ne znam. Išao je na hitnu, krvario je. Oni su došli ovdje u panici, ja sam odmah zaključao vrata. Oni su ga prepoznali, taman je bio na uglu, onda je otišao u kafić. Ja sam to rekao policiji”, kazao je svjedok za Index dodajući da poznaje ubojicu iz viđenja.

15:28 – Plenković se ponovno oglasio

“Šokirani smo. To je zaista monstruozan čin. Ubojstvo majke, pa onda i drugih vrlo starih ljudi, to su ljudi koji su oko 90 godina. Danas u Pakrac idu ministri, ravnatelj policije. Moramo vidjeti što se je dovelo do toga da se ovakvo ubojstvo dogodilo. Imali smo puno teških situacija, ali ja ne pamtim da je ovako nešto bilo. U ovom trenutku nemam dovoljno informacija da bih mogao komentirati. Sve što znam je da je počinitelj zločina 1973. godište. Osuđujemo i konsternirani smo ovih zločinom”, kratko je komentirao premijer Andrej Plenković.

“U tijeku su višegodišnje akcije policije, da svi oni koji posjeduju oružje predaju to oružje. To je višegodišnja akcija koja traje i dalje. Činjenica da se dogodio rat dovela je do toga da mnogi imaju oružje kod kuće, a izgleda da ga je imao i ovaj čovjek. Vidjet ćemo što je sve dovelo do ovog strašnog zločina kojeg osuđujemo”, dodao je.

15:26 – Piletić: Ubojica rijetko posjećivao majku

“Ne bih se usudio davati nikakve kvalifikacije. Nikad nikakvih problema između počinitelja i njegove majke nije bilo, to su riječi upraviteljice doma. Je li se moglo spriječiti je pitanje na koje nitko nije imao odgovor. Nije se moglo spriječiti posjete sina majci upravo zbog toga da nije bilo problema u njihovoj komunikaciji. Njihova opaska je bila da je rijetko posjećivao majku”, komentirao je ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Marin Piletić te dodao da je ubojičina majka bila 10 godina u tom domu.

15:11 – Četiri osobe teško ozlijeđene, propucane u prsa

“Pet osoba je ozlijeđeno, četiri osobe imaju teške tjelesne ozljede”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš zahvalivši svima uključenima u zbrinjavanje ranjenih osoba.

“U ovom trenutku sam sretan i zadovoljan što je hitna kirurška služba napravila dobar posao, napravivši dvije operacije kojima su stabilizirani pacijenti. Ako bude potrebe, promatrat ćemo stanje i reagirati dalje. Ako bude potrebe prevest ćemo ih i helikopterom”, dodao je.

Kirurg Branko Sudar je rekao da su četiri osobe zadobile ozljede prsnog koša. Dvije osobe su operirane i stabilizirane. “Nakon operativnog zahvata, oba operirana pacijenta su stabilno. Jedna ozljeda glave je teška tjelesna ozljeda, ali nije zahtijevala kiruršku intervenciju”, potvrdio je. Beroš je dodao kako će psihologinja Doma hrvatskih veterana razgovarati sa ozlijeđenima u masakru.

“Četiri osobe su zadržane na liječenju, o petoj još vijećamo hoćemo li je pustiti kući ili zadržati na liječenju, dok je jedna osoba otpuštena kući”, potvrdila je ravnateljica bolnice u Pakracu.

14:54 Policija još ne daje informacije o preminulima

Ispred Doma za starije u Daruvaru okupljaju se obitelji štićenika koji još uvijek ne znaju što je s članovima njihovih obitelji, jesu li živi ili su i oni bili žrtve umirovljenog vojnog policajca Krešimira.

Policija i ostale službe obiteljima zasad ne daju te informacije.

14:50 Ravnatelj policije: Prerano je govoriti o točnom motivu

Javnosti su se u povodu masakra u Daruvaru obratili glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te ravnatelj policije Nikola Milina.

“Nadam se da će se ozlijeđeni što brže oporaviti. Nakon dojave su na lice mjesta izašli zamjenica ŽDO i sam ŽDO. Provodi se očevid, izdaju se još nalozi ili će se izdati tijekom vremena”, komentirao je Turudić izrazivši sućut obiteljima.

Ravnatelj policije Milina, također je izrazio sućut obiteljima preminulih u Daruvaru: “U 10:18 sati je stigla prva dojava o pucnjavi. Bilo je više dojava PP Daruvar je uputila sve raspoložive snage i kolege su vrlo brzo uspjele identificirati mjesto i pronaći počinitelja te su ga vrlo brzo uhitili. Nažalost, utvrdilo se da je 5 osoba smrtno stradalo. Na kraju, nažalost smo dobili potvrdu da je još jedna osoba smrtno stradala. Imamo ukupno šest stradalih i šest ozlijeđenih osoba. Obavljaju se očevidne i dokaze radnje i utvrđuju sve okolnosti. Ono što je bitno je da ga je policija vrlo brzo pronašla i uhitila.

Policija ga je zatekla u jednom ugostiteljskom objektu. On je imao oružja kod sebe i policajci su reagirali profesionalno. Nismo imali dojavu da se on igdje kretao s oružjem tijekom dana. Ovo što je utvrđeno, on nije imao registrirano vatreno oružje. Nakon istraživanja on će biti predan pritvorskom nadzorniku. Prerano je sad govoriti o točnim motivima, rekao je Milina.

14:37 Na mjesto zločina dolazi tim forenzičara

Prema posljednjim informacijama, očevid na mjestu zločina će potrajati do kasno u noć, a uskoro se očekuje dolazak tima iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”.

14:18 Broj žrtava masakra se popeo na šest

Kako doznaje Moj portal, još jedan od korisnika doma podlegao je ozljedama u virovitičkoj bolnici, tako da se broj žrtava masakra popeo na šest.

14:10 Djelatnica: ‘Spasili smo se ispod kreveta’

Djelatnica Doma za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru za 24 sata je ispričala kako se spasila od pomahnitalog ubojice.

“Spasili smo se ispod kreveta. I tu je šef pobjegao kroz prozor. Vikali su nam: ‘Bježite, djeco’. Pobjegli smo kroz prozor. Nisam ranjena. Samo želim svojoj djeci kući”, kroz suze je rekla jedna od djelatnica doma.

13:30 Ubojica prije krvavog pohoda ispred dućana pio pivo

Umirovljeni vojni policajac Krešimir P. (51) ubio je danas nešto iza 10 sati ujutro petero ljudi u domu za starije i nemoćne osobe Vianey u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru, a više njih ranio. Jedna od žrtva je bila i njegova majka.

Kako neslužbeno doznaje mojportal.hr, Krešimir je navodno neposredno prije masakra sjedio ispred dućana u Donjem Daruvaru i pio pivo. U jednom trenutku došao je iza vatrogasnog doma i zamolio domara da njega i još jednog prijatelja odveze do grada na što mu je domar rekao da ne može jer ima posla.

13:30 Milanović izrazio sućut obiteljima stradalih u zločinu

Predsjednik Republike Zoran Milanović izrazio je sućut obiteljima stradalih u zločinu koji se danas dogodio u Domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru te pozvao nadležne institucije na brzu istragu, ali i rigorozniju kontrolu posjedovanja oružja.

“Izražavam sućut obiteljima i rodbini danas ubijenih sugrađana u daruvarskom Domu za starije i nemoćne osobe. Svim ranjenima želim brz i siguran oporavak, a djelatnicima hitne medicinske službe zahvaljujem na brzoj i organiziranoj reakciji pri spašavanju ozlijeđenih.

Divljački, nezapamćeni zločin u Daruvaru šokirao me je. To je zastrašujuća opomena i zadnji poziv svim nadležnim institucijama da učine više na prevenciji nasilja u društvu, uključujući još rigorozniju kontrolu posjedovanja oružja. Od policije i državnog odvjetništva očekujem da provedu brzu i temeljitu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zločina i kaznilo odgovorne”, objavio je Milanović.

13:18 Župan Marušić: ‘Preostale korisnike ćemo prebacili u druge domove’

Na mjesto nesreće stigao je bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić koji je rekao da su svi u šoku nakon ove nezapamćene tragedije.

“Izražavam iskrenu sućut obiteljima stradalih. Policija je na terenu i radi svoj posao, ranjeni su prevezeni u bolnicu, nadamo se da će biti dobro. Sve ćemo učiniti da pomognemo. Imamo sastanak u Gradu Daruvaru, dolaze i ministri, koordinirat ćemo se kako bismo preostale korisnike prebacili u neke druge domove”, kazao je Marušić.

13:00 Ministar Piletić će posjetiti Centar socijalne skrbi u Daruvaru

“Povodom tragičnog događaja u Domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa suradnicima će u 14 sati posjetiti Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Daruvaru. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz Hrvatski zavod za socijalni rad kroz tim za psihosocijalnu podršku pružit će svu potrebnu pomoć i podršku zaposlenicima, korisnicima, ali i njihovim obiteljima”, poručili su iz ministarstva.

13:06 U pakračkoj bolnici sedam ranjenih

Šefica pakračke bolnice rekla je za 24sata da je u njenu bolnicu zaprimljeno sedam pacijenata, od čega pet osoba ima teške tjelesne ozljede.

13:05 Hitnoj su rekli da je riječ o tučnjavi

Odmah nakon dojave na mjesto zločina je došao tim Hitne koji su se tim povodom oglasili na Facebooku.

“Prvi na mjesto “tučnjave” dolazi tim HMS Daruvar i zatiče strašan prizor beživotnih tijela i ranjenih korisnika. Bravo za naše ljude iz Daruvara, Garešnice i Grubišnog Polja koji su brzo reagirali i zbrinuli sve ranjene korisnike te ih transportirali na OHBP pakračke i virovitičke bolnice.

Vili Beroš, ministre, evo malo materijala za elaborat. Treba li djelatnicima hitne BENFICIRANI RADNI STAŽ?

Kolege hitnjaci iz BBŽ, ponosni na vas! Obiteljima preminulih iskrena sućut”, napisali su u objavi.

12:45 Gradonačelnik Daruvara o stravičnom zločinu

Damir Lneniček, gradonačelnik Daruvara, za N1 je rekao kako su svi šokirani ubojstvom koje se dogodilo.

“Što je uzrok, okidač, teško je reći, to će istraga utvrditi”, kaže Lneniček dodajući da se tragedija dogodila u privatnom domu u kojem se nalazi dvadesetak starijih osoba te da ne zna što bi moglo biti uzrok ovakvom događaju.

“Teško mi je povezati da se ovo može dogoditi u našem gradu, državi”, rekao je.

12:40 Plenković: ‘Zgroženi smo ubojstvom petero osoba u Daruvaru’

U povodu strašnog zločina u Daruvaru na X-u se oglasio premijer Andrej Plenković.

“Zgroženi smo ubojstvom petero osoba u Domu za starije u Daruvaru. Izražavamo sućut obiteljima stradalih i nadamo se oporavku ranjenih. Očekujem da nadležna tijela utvrde sve okolnosti strašnog zločina. Ministri Božinović, Beroš i Piletić uputit će se u Daruvar i bolnicu u Pakracu”, poručio je premijer.

12:35 Ubojica je umirovljeni vojni policajac?

Neslužbeno se doznaje da je ubojica umirovljeni vojni policajac, piše Jutarnji list.

12:30 Oglasili se iz Grada Daruvara

U povodu cijelog slučaja Grad Daruvar se oglasio na službenoj Facebook stranici.

12.23 Zatekli četiri preminule i četiri ranjene osobe

Ravnatelj zavoda za Hitnu medicinu Nenad Mrzlečki izjavio je za MojPortal kako su djelatnici daruvarske Hitne, kada su došli na mjesto zločina, zatekli četiri preminule i četiri ranjene osobe koje su odmah prevezli u bolnice.

“Tri osobe hitno su prevezene u bolnicu u Pakrac, a jedna osoba u Viroviticu. U takvim situacijama uvijek tako postupamo kako se ne bi opteretila samo jedna zdravstvena ustanova”, rekao je Mrzlečki dodavši da navodno ima i lakše ozlijeđenih, ali i napomenuo kako sve informacije s terena treba uzimati s rezervom.

“Naše ekipe su još na terenu i prioritet im je svima pružiti potrebnu pomoć, a tek nakon što to bude obavljeno znat ćemo točne podatke o broju stradalih”, zaključio je ravnatelj Zavoda za hitnu.

12:17 Oglasila se policija

“Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska je danas, 22. srpnja, u 10,10 sati zaprimila dojavu da je muška osoba uporabom vatrenog oružja usmrtila i ranila više osoba u domu za starije i nemoćne osobe.

Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem je pod nadzorom policije. Na mjestu događaja slijedi očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru”, navode iz PU bjelovarsko-bilogorske.

12:10 Najteže ranjeni idu u Zagreb

“U tijeku je trijaža ranjenih. Ovisno o stanju i njihovim ozljedama bit će raspoređeni po slavonskim bolnicama. Najteže ranjeni ići će u Zagreb. Ja ću ići prema Slavoniji”, rekao je za Dnevnik.hr ministar Beroš potvrdivši kako je petero ljudi ranjeno.

12.10 Pucnjevi su se čuli u razmaku od minutu-dvije

Susjedi su još uvijek u šoku nakon što je petero ljudi ubijeno danas u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru.

“Gledajte, ja ne znam što se točno dogodilo. To je kod mene na križanju, to su uglavnom žene u domu. Ja sam u tom momentu bila tu, išla sam pješke ulicom, bila sam 80 metara dalje i čula pucnjeve. Mislila sam na prvu da su to nekakvi radovi- rekla nam je susjeda dodajući da su se ti ‘pucnjevi’ čuli u razmaku od minutu do dvije. Ulica je sad puna policijskih vozila i hitne pomoći”, kaže susjeda za 24 sata.

“Rekao mi je drugi susjed da je ubojica otišao u kafić u blizini i rekao ‘sad sam ih sve ukokal'”, dodaje.

12:00 Ozlijeđeni pomoć potražili u susjednoj trgovini

Djelatnik trgovine je za Dnevnik.hr ispričao da je dvoje ranjenih djelatnika Doma za starije pobjeglo tražeći pomoć.

“Utrčalo mi je dvoje djelatnika u trgovinu. Jedan je imao ozljedu oka, a drugi metak u prsnom košu”, ispričao je djelatnik rekavši da su mu ljudi rekli da je u dom došao čovjek i zapucao iz pištolja po korisnicima i djelatnicima.

Zaposlenik trgovine odmah je nazvao hitnu pomoć, ali i policiju, jer su ozlijeđeni prepoznali ubojicu i vidjeli ga kako je ušao u obližnji kafić. “Nazvao sam i policiju i rekao im gdje je ubojica. Navodno je sjeo i naručio piće, a pištolj je stavio na stol”, rekao je zaposlenik trgovine dodajući da je ubojica muškarac u pedesetim godinama koji se kretao uz pomoć štake.