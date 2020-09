Hrvatska zajednica u Crnoj Gori doživjela neuspjeh, ostali bez parlamentarnog zastupnika

Hrvatska nacionalna manjina u Crnoj Gori ostala je bez zastupnika u parlamentu nakon što su prvi put na parlamentarnim izborima nastupili u dvije političke grupacije.

Za jedan zajamčeni mandat hrvatskoj manjini borile su se dvije stranke, Hrvatska građanska inicijativa (HGI) i novoformirana Hrvatska reformska stranka Crne Gore (HRS).

Nakon što je u lipnju osnovana još jedna politička stranka s hrvatskim predznakom – Hrvatska reformska stranka – na čelu sa ministricom Marijom Vučinović, koja je još prije godinu i pol smijenjena s mjesta predsjednice Hrvatske građanske inicijative, stvari su se zakomplicirale.

Hrvatsko biračko tijelo se podijelilo pa nijedna od dvije stranke nije prošla izborni prag. Inače, za taj mandat vrijedi poseban, smanjeni prag od 0,35 posto od broja birača izašlih na izbore.

HGI je osvojila 0,27 posto ili 1106 glasova dok je HRS osvojila 0,13 posto ili 527 glasova, prema službenim podacima Državnog izbornog povjerenstva.

Hrvatska nacionalna manjina u Crnoj Gori od 2006. do 2009. bila je zastupljena u Parlamentu Crne Gore kroz mandat vladajuće stranke DPS. Od 2009. do 2020. Hrvati su imali kontinuirani mandat koji su izborili samostalno na izborima nastupom HGI-a, jedine u to vrijeme hrvatske političke stranke u Crnoj Gori.

Nakon izbora Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore za neuspjeh je optužilo dojučerašnje stranačke kolege iz HGI-a koji su osnovali Hrvatsku reformsku stranku.

Iz Hrvatske reformske stranke službenim priopćenjem HNV-u su poručili da nitko nema isključivo pravo i monopol nad predstavljanjem svog naroda, pa ni HGI.

Ovo su bili jedanaesti parlamentarni izbori od uvođenje višestranačja i peti u nezavisnoj Crnoj Gori. Prema popisu stanovnika iz 2011. Hrvata u Crnoj Gori je bilo 6021 ili 0,97 posto.