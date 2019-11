HRVATSKA VOJSKA U SKANDALU! Trojica pilota prevezla švercera oružja, koji je već poznat policiji

Autor: Dnevno

Trojica pilota hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz vojne baze u Zemuniku u helikopteru su prevezla glavnog dobavljača kojeg policija povezuje s ilegalnim tržištem oružja.

Slučaj o kojem su dosad svi šutjeli, sada je pod istragom i civilne i vojne policije, ali i Općinskog državnog odvjetništva u Zadru.

Piloti su 36-godišnjaka, kojeg se dovodi u vezu s ilegalnom trgovinom oružje, prevezli helikopterom prije dva mjeseca, i to u vrijeme svojih, već planiranih vojnih zadaća.

”Pritom je utvrđeno da su tri djelatne vojne osobe prekršile vojnu stegu. Nije u tom helikopteru prevoženo nikakvo naoružanje”, kaže brigadni general Mato Mikić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Kako bi mu prikrili trag, muškarca su prerušili. U vojnu bazu u Zemuniku ušao je u odori vojnog pilota. Sporni let od nešto više od sat vremena od Zadra i okolice do Velebita, utvrđeno je, ranije je bio isplaniran. Nije poznato jesu li se i gdje zaustavljali, piše Dnevnik.hr.





Brigadni general Mikić kaže da nije razgovarao s osumnjičenim pilotima.

”Jedan dio izvješća znam i, kao što sam već rekao, poduzeo sam određene korake u smislu sigurnosti i zaštite vojnih objekata”, kazao je Mikić.

Sigurnosnih je propusta bilo! Svi od reda instruktori su letenja i školuju mlađe naraštaje. ”Ovo je izolirani slučaj. To se u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu do sada nije dogodilo”, ističe Mikić.

No, nitko od njihovih nadređenih, pa ni Ministarstvo obrane, sve do danas o slučaju nije izvijestio javnost. Prva je to učinila zadarska policija koja je, neslužbeno, prije pretresa imala dojavu.

”Kod njih je pretragom doma, poslovnih prostora, osobnih vozila i plovila pronađena veća količina streljiva vojnog podrijetla”, kazala je glasnogovornica PU zadarske Ivana Grbin.

Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru policija je podnijela kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade, ali i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Muškarac kojeg su “skrivali” u helikopteru otprije je poznat policiji. Pušten je na slobodu uz mjere opreza. Tužitelji su se žalili na tu odluku. Pilotima prijeti stegovni postupak pred Vojno-stegovnim sudom.

”Oni su udaljeni iz letačke službe i uskraćena su im određena materijalna prava koja su vezana za letački dodatak”, rekao je Mikić.

Pali su s gotovo 8000 komada raznog streljiva, ali i spremnicima većih kapaciteta nego što je zakonom dozvoljeno. Neslužbeno, dio je zaplijenjenog streljiva iz Domovinskog rata. S obzirom na količine, sumnja se da je bilo namijenjeno crnom tržištu.

”Djelatnici koji su učinili stegovni prijestup aktivno se bave, primjerice, streljaštvom. To je jedna disciplina, tako da su te njihove komunikacije prema civilnim osobama njihova osobna stvar”, kaže general Mikić.

Ministar obrane Damir Krstičević kratko poručuje da neće tolerirati nevojničko ponašanje, a da svojim primjerom traži red i stegu. O svemu je obaviještena i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pokaže li istraga da je bilo propusta, Predsjednica će zahtijevati oštre sankcije, uključujući i nečastan otpust. Iz njezina Ureda kažu da vrhovna zapovjednica ne dopušta da mala skupina ljudi baca ljagu na oružani sustav.

Je li ovo bio jedini takav let i na koji su način vojni piloti bili povezani s organizatorom i glavnim dobavljačem, jesu li imali pomagače, je li vojna policija utvrdila odakle su uzeli oružje i nedostaje li u skladištima – mnogo je pitanja, na koja zasad nema odgovora. Slučaj koji je loš primjer za neke buduće generacije, ne samo pilota, još se istražuje.