Hrvatska studentica prodaje nošene gaćice: ‘Ne bi vjerovali koliko ih želi da ih nosim preko pet dana’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Online platforme za kupnju i prodaju itekako su popularne i ljudi ih danas često koriste jer je to brzo, zgodno i praktično. Iako bi stvar u teoriji trebala biti vrlo jednostavna, praksa je nešto sasvim drugo. Ipak se tu radi o ljudima, a stara narodna kaže ‘ima nas svakakvih’.

Tako je jedna korisnica Reddita podijelila neugodno iskustvo s prodajom na Facebookovom Marketplaceu kada joj se na običan oglas javio muškarac s neobičnom ponudom.

Žena je šokirana: Već treći pacijent koji bi kupio moje nošene gaćice

“Koji se vrag događa na Marketplaceu u zadnje vrijeme? Ovo je već treći ovakav pacijent koji mi se javio”, piše korisnica uz fotografiju prepiske. Muškarac ju je pitao je li artikl koji prodaje još dostupan, na što ona odgovara da jest.

Zatim je uslijedilo pitanje koje ju je izulo iz cipela. “A da li bi uz tajice prodala i jedne svoje nošene gaćice, ja sam muško pa bi ih mirisao. Plaćam sve 70 eura”, pitao je potencijalni kupac.

‘Gdje ste sada keramičari?’

Ubrzo su se u komentarima nanizali brojni odgovori, gotovo njih 150. Mnogi to vide kao dobru poslovnu priliku. “Pitaj jel’ može za 100”, “Gdje ste sad keramičari i IT-evci? Ovako se zarađuje!”, poručuju.

Studentica mjesečno zaradi 150 eura, traže da gaćice nosi pet i više dana

No, ubrzo se javila i jedna žena koja se zapravo bavi internetskom prodajom nošenih gaćica i izazvala neviđen interes drugih forumaša.

“Ja inače prodajem gaćice, ja bih mu prodala. Brza lova. Ako možeš pošalji mi kontakt u PP”, napisala je.









“Pa je*em ti život, ja sam brijao da ovoga ima samo na filmovima. Mlada damo, želim Vam uspješno poslovanje i dalje, a i bolje da snifaju gaće nego ljepilo”, odgovorio joj je jedan korisnik dok je drugi poručio kako se nada da takve mušterije barem dobro ‘odere’ za novac.

“Sve ovisi o tome koliko dugo žele da ih nosim. Ne bi vjerovao koliko likova ima koji žele 5+ dana. Zastrašujuće. Dobra popuna kućnog budžeta za mene studenticu. I slike stopala idu jako dobro”, odgovorila je.

Druge korisnike je zanimalo koliko mjesečno zaradi od prodaje nošenog donjeg rublja. “Kako koji mjesec, u prosjeku 150€”, odgovara ona, a drugi joj forumaš poručuje da je to baš pametno jer nije niti orala nit’ kopala za tu cifru.

“Izdaješ li fiskalni račun? Ide li to preko obrta ili kako?”, iduće je pitanje. “Paušalni obrt za IT usluge”, odgovara domišljata poduzetnica/studentica te dodaje da naplaćuje 20-90€ za gaćice, a ako netko želi kakve specifičnosti, to se plaća ekstra.

Dobro idu i najlonke

Napominje, gaćice nošenje pet dana koštale bi otprilike 35 eura. “Najlonke inače ne nosim, znam da idu jako dobro, ali mogu ih eventualno nositi u jesen i zimu, sada mi je ipak prevruće za njih”, dodaje. Na to se javila druga žena koju su tražili baš to.

“Meni su se javljali za nošene čarape i najlonke. Sada samo na Instagramu prodajem stvari”, otkrila je. “Ja da sam žena, živio bih samo od ovakvih debila”, zaključuje jedan korisnik Reddita ovu neobičnu temu.