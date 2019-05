Hrvatska se priprema za ostvarivanje boljeg rezultata na Europskom prvenstvu 2020.

Euro 2020, planiran kao jedinstven turnir, se ubrzano približava, a održat će se u 12 gradova diljem 12 europskih država. Portugal dolazi kao branitelj naslova nakon iznenađujuće pobjede 2016. kad su u finalu porazili Francusku. Francuska je, pak, poslije toga osvojila nedavno Svjetsko prvenstvo u Rusiji, na kojem su bili dominantna sila, tako da će ovaj put ponovno biti teško nadmašiti ih. To se vidi po stanju na kladionicama, na kojim je koeficijent za njihovu pobjedu 4.50, a i dalje se pokazuju kao popularna momčad među ljubiteljima sportskog klađenja na Sportskokladenje24. S druge strane, koeficijent za pobjedu Portugala iznosi 21.00, što se čini kao pravi zadatak za branitelje naslova.

Ovakva organizacija turnira je jedinstvena, s ciljem proslavljanja 60. godišnjice Europskog prvenstva. Stadion Wembley u Londonu će ugostiti i polufinale i finale.

Francuzi su u Rusiji ostavili jak dojam, ali nema sumnje da će se Hrvatsku pamtiti nakon nevjerojatnog plasmana u finale. Iz tog razloga je vrlo iznenađujuće da koeficijent za njihovu pobjedu sljedeće godine iznosi 26.00. Hrvatska je izvučena u skupinu E kvalifikacija, a trenutačno je treća, iza Slovačke i Walesa, s Mađarskom i Azerbajdžanom također u skupini. Poraz od Mađarske je bio iznenađenje, ali Hrvatska ostaje veliki favorit za prolazak dalje.

Hrvatska je u Rusiji bila izvučena u skupinu D i osvojila je maksimalan broj bodova nakon tri susreta protiv Argentina, Nigerije i Islanda. Poraz Argentine s 3-0 je bio jasan pokazatelj napretka momčadi te se moglo naslutiti da bi se za njih velike stvari mogle dogoditi na natjecanju. U osmini finala igrali su protiv Danske, a bio je to, kako se pokazalo, vrlo napet susret. Utakmica je stigla do penala nakon izjednačenja od 1-1, a Hrvatska je prošla dalje pobjedom od 3-2.

U četvrtini finala Hrvatska je nastavila s još jednom pobjedom preko penala protiv domaćina Rusije. Bila je to još jedna teško izborena pobjeda za Hrvatsku jer su Rusi pokazali odličnu igru s obzirom na to da su ranije bili u lošoj formi. To ih je dovelo do filmskog susreta s Engleskom nakon čega su stigli do finala. Bilo je to uz pobjednički gol Marija Mandžukića u produžecima, nakon čega je uslijedilo nevjerojatno slavlje.

Hrvatska je potom poražena od Francuske unatoč činjenici da je kontrolirala posjed lopte, a da bi postigla više, mora nadmašiti jake protivnike za turnir koji će se održati sljedeće godine.