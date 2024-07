Hrvatska se odrekla vojnog saveza s Amerikom: Evo zašto je to veoma opasno

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Nabava bojne opreme i naoružanja nije samo vojno pitanje. Mnogo puta u prošlosti potvrdilo se da je to prije svega pitanje odabira strateškog saveznika i stvaranja političkih saveza koji će se graditi tijekom duljeg vremena.

Prva značajnija vojna nabava koju je mlada hrvatska država realizirala nakon ukidanja sramotnog embarga na uvoz naoružanja i vojne opreme bila je nabava američkih radara FPS-117. Posao vrijedan 270 milijuna dolara bio je jasan signal u kojem će se pravcu razvijati mlada hrvatska država i koga je odabrala za svog strateškog partnera.

Bilo je to turbulentno razdoblje hrvatske povijesti. Tek nešto ranije reintegrirano je hrvatsko Podunavlje i ukinut embargo na uvoz oružja koji je Hrvatskoj bio nametnut od početka srpsko-crnogorske agresije.

Odlučni za poraz

Hrvatska je tada u jednom drugom poslu rasrdila Washington pa se tražio način da se vrati balans u vanjskopolitičkim odnosima. Naime, tadašnja hrvatska vlada odabrala je Airbus za flotu nacionalne zrakoplovne kompanije Croatia Airlinesa umjesto Boeinga. Stoga je odluka predsjednika Tuđmana o nabavi radara FPS-117 bila i više nego promišljena. U tih nekoliko poteza pokazalo se sva promišljenost i taktičnost politike prvog hrvatskog predsjednika. S jedne strane nabavom civilne zračne flote pokazao je smjer države prema Europskoj uniji i europskim ekonomskim integracijama, a nabavom vojnih radara odlučio je Hrvatsku čvrsto vezati u strateško vojno partnerstvo s SAD-om.

Nakon Tuđmana Hrvatska se gotovo čitavo jedno desetljeće razoružavala. Vojska je živjela na osnovi onoga što je nabavljeno tijekom Domovinskog rata. Prva veća vojna nabava ubojitih sredstava, a da nije riječ o nabavi kamiona i bagera, ugovorena je 2007. Tadašnji ministar obrane Berislav Rončević potpisao je ugovor vrijedan 180 milijuna eura za nabavu finskih oklopnjaka Patria u konfiguraciji AMV 8 x 8. Ugovorena je nabava 126 oklopnjaka, a proizvodnja se na temelju transfera tehnologije odvijala u slavonskobrodskom Đuri Đakoviću. Tada je dogovoreno da će finski offset u Hrvatsku privredu biti na razini hrvatske nabave. Upitno je koliko je toga zaista i uloženo u hrvatsko gospodarstvo.









Međutim, poanta je u činjenici da je naš ranije definirani strateški saveznik SAD ostao kratkih rukava prilikom prve značajnije nabave ubojitih vojnih sredstava od RH u poslijeratnom razdoblju. U razdoblju prije ove nabave SAD je već putem vlastitih vojnih programa donirao stotine milijuna dolara za opremanje HV-a. Do danas je američka vojna pomoć Hrvatskoj premašila iznos od 850 milijuna dolara. No, to očito nije bilo dovoljno da na natječaju 2007. prođe austrijska tvrtka Steyr koja je u vlasništvu američkog General Dynamicsa.

Propali projekt

Oni su na tom natječaju ponudili oklopno vozilo Pandur II 8 x 8. No, Hrvatska i Slovenija tada se, za razliku od Portugala i Češke, opredjeljuju za Patriju. Zbog ovih natječaja dugo su se u Finskoj vodili i istražni procesi protiv čelništva Patrije. Unatoč ovom iznenadnom šamaru od manjeg strateškog partnera, SAD je i dalje naoružavao HV. Stigle su razne vrste oklopnjaka od MaxxProa do Oshkosh M-ATV-a. Iz SAD-a su stigle i poljske bolnice, inženjerska oprema, oprema za opremanje vojnih poligona u Slunju, pa čak i 14 helikoptera Kiowa Warrior.

Potom slijedi epizoda s nabavom vojnih zrakoplova kada RH čini baš sve da ne postigne dogovor direktno s Amerikancima. Pokušavamo nabaviti polovne F-16 Barak iz Izraela, nadajući se da će Izraelci dogovoriti prodaju s SAD-om. Kada ovaj posao propada jer proizvođač traži da se iz zrakoplova izvade sve izraelske preinake te da se može prodati u izvornoj verziji, MORH se okreće Francuskoj. Počinju pregovori o nabavi polovnih francuskih zrakoplova Rafale. Pregovori su uspješno završeni i HRZ je dobio izvrstan zrakoplov za početnu ugovorenu cijenu od 999 milijuna eura.









Međutim, dok je trajalo slavlje oko najvećeg ugovora za vojnu nabavu koju je RH ikada sklopila, gotovo neprimjetno prošla je vijest da smo i na ovom natječaju odbacili Amerikance i njihov F-16 Viper. Dok smo mi birali Rafale, SAD nam je gotovo u isto vrijeme, putem svog programa inozemne vojne pomoći, donirao dva potpuno nova helikoptera UH-60 Black Hawk. Čak ni to nije bilo dovoljno da u narednom projektu nabave PZO sustava kratkog dometa damo prednost američkom Stingeru, umjesto francuskom Mistralu.

Vjerojatno ni prilikom naredne veće nabave PZO sustava srednjeg dugog dometa u obzir neće doći američki sustavi, nego ćemo se bazirati na francuskim. Iz MORH-a se već može čuti da ćemo vrlo vjerojatno u budućnosti nabaviti i francuske samohodne topničke sustave CESAR 155 mm, a šuška se kako će i korveta za potrebe HRM-a stići s francuskih navoza u hrvatske vode.

Odabir prioriteta

Svaka nabava je lijepa i pohvalna te poželjna za naše oružane snage koje su godinama bile zapostavljene na margini interesa i politike i društva. Međutim, je li itko u ovoj državi primijetio da smo posljednjim nabavama potpuno promijenili strateškog partnera na području sigurnosti i obrane. Umjesto SAD-a, koji nas prati od obnove samostalnosti, prvenstvo smo dali Francuskoj. Obrambena suradnja s Francuskom nametnula se članstvom u EU-u, a pogotovo nakon izlaska Velike Britanije iz EU-a. Francuska je ostala jedina članica EU-a koja posjeduje nuklearno oružje. U posljednje vrijeme upravo Francuska sve snažnije gura priču o samodostatnosti EU-a u proizvodnji oružja i streljiva, ali i formiranju europskih obrambenih fondova iz kojih bi se sufinancirale zajedničke vojne nabave.

Hrvatskoj je svakako u interesu koristiti se europskim fondovima za vojne nabave i pogodnostima zajedničkih obrambenih politika. Međutim, od životne je važnosti za HV i RH održati na nivou strateške odnose s SAD-om, našim najvažnijim strateškim saveznikom. No, strateško savezništvo iziskuje više od deklarativnih izjava i obećanja. Strateško savezništvo traži i konkretne korake. Stoga bi diverzifikacija nabave vojne opreme bila od ključne važnosti za budućnost i HV-a i hrvatsko-američkih vojnih odnosa.

Ma koliko Francuska bila važna u europskoj i svjetskoj politici kao jedan od stupova Europske unije, stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i država koja posjeduje nuklearno oružje, SAD su ipak, još uvijek, neprikosnovena svjetska vojna sila. Strateški savez s SAD-om bitan nam je i zbog političkih odnosa u BiH gdje će se u skoroj budućnosti odlučivati o reformi izbornog sustava i položaju hrvatskog naroda. Nema sumnje kako je hrvatski geopolitički položaj na križanju srednjoeuropskih i mediteranskih prometnih i energetskih pravaca itekako bitan za mnoge sile koje žele redefiniranje sadašnjih odnosa snaga u Europi i svijetu.

Zanemarivanje činjenica

Nažalost, mnogi od navedenih čimbenika sadašnji državni teritorij i ustroj RH vide kao zapreku svojim regionalnim i geopolitičkim planovima. Najbolji dokaz za to su razne povijesne karte koje su u posljednje vrijeme regionalni autokrati izvadili iz arhive.

Iz tih istih krugova traje konstantni pritisak na hrvatski energetski, prehrambeni, medijski i bankarski sektor. Ma koliko mi mislili da je nasilna promjena granica u Europi nemoguća, posljednji događaji u Ukrajini sve su nas trgnuli iz dubokog sna i vratili u stvarnost u kojoj osim međunarodnog prava caruju i neki drugi interesi. Naše interese u sadašnjim geopolitičkim odnosima može braniti samo snažan HV iza koje stoji u svoj svojoj snazi SAD.