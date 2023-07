Hrvatska pošta znatno digla plaće: Prvo su poskupjeli usluge, a sada stiže povišica

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U razgovoru sa socijalnim partnerima, Uprava Hrvatske pošte postigla je dogovor o povećanju plaća za sve radnike od 25%.

Nakon što je prošle godina plaća za 8.000 radnika na operativnim poslovima povećana za 20%, novo povećanje odgovor je na izazove tržišta rada s kojima se suočavaju svi poslodavci, kako globalno tako i lokalno, javljaju iz korporativnih komunikacija Hrvatske pošte.

Dodaju kako su svjesni da je povećanje plaća jedini pravi odgovor na povećanu fluktuaciju radnika.





Ulaganje od 30 milijuna godišnje

Trenutni trendovi na tržištu rada zahtijevaju poboljšanje materijalnih uvjeta radnika, jer stabilnost poštanskog sustava ovisi o poštarima, dostavljačima, vozačima i šalterskim radnicima. Ukupno ulaganje u povećanja primanja radnika iznosit će gotovo 30 milijuna eura godišnje.

„Drago nam je što smo uspješno i brzo postigli dogovor sa socijalnim partnerima. Upravi Hrvatske pošte prioritet je da kolegicama i kolegama osiguramo financijsku stabilnost, a time i dugoročno uspješno poslovanje tvrtke. Zadovoljni radnici pretpostavka su za dodatno povećanje produktivnosti i profitabilnosti te ključ kvalitetne usluge i zadovoljstva naših korisnika“, rekao je Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta poskupjela poštarinu

Zanimljivo, povećanje plaća nekako se poklopilo s dizanjem cijena jer od početka srpnja za usluge Hrvatske pošte treba izdvojiti više novca.

Po novom cjeniku, u unutarnjem prometu cijena slanja običnog pisma do 50 grama iznosi 0,58 eura umjesto prijašnjih 0,47 eura, a cijena prioritetnog pisma do 50 grama iznosi 1 euro umjesto prijašnjih 0,86 eura.

Preporučena pošiljka do 50 grama iznosi 2,10 eura umjesto dosadašnjih 1,63 eura, a sudsko pismeno te pismeno po upravnom i poreznom postupku stoji 2,68 eura umjesto 2,10 eura.

U međunarodnom prometu slanje običnog pisma do 50 grama po novome stoji 1,70 eura umjesto prijašnjih 1,14 eura, a cijena prioritetnog pisma do 50 grama 2,20 eura umjesto prijašnjih 1,86 eura, dok se slanje prioritetne preporučene pošiljke do 50 grama po novome plaća 5,40 eura umjesto prijašnjih 4,25 eura.









Slanje paketa do 1 kilograma putem usluge Paket24 sada košta 5,60 eura umjesto dosadašnjih 5,18 eura s uračunatim PDV-om.

Paket24 i dalje nudi najpovoljniju dostavu paketa putem paketomata (box pošiljka) jer do kraja godine traje promotivno razdoblje, što znači da korisnici mogu pošiljke svih formata poslati po cijeni od 2,64 eura.

Novi je cjenik, kažu u HP-u, odraz promjena na tržištu, rasta troškova vezanih za rad, trošak kapitala, inflaciju, transport i ulaganje u poboljšanje infrastrukture i tehnologije.









Građani se žalili da kasne s računima

U posljednje vrijeme bilo je više pritužbi građana da Hrvatska pošta kasni s dostavom računa.

Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a Emil Daus u Saboru je 14. lipnja upozorio na problem koje građani Istre imaju s funkcioniranjem Hrvatske pošte.

Navodi kako građanima stižu računi s debelim zakašnjenjem, a i kada stignu, često s računima stižu i opomene za neplaćene račune, od kojih se neke i dodatno naplaćuju.

Upozorio je na apsurdnu situaciju koja se našim građanima događa, a to je da plaćaju zatezne kamate na račune koje ne plate na vrijeme, a ne mogu ih platiti na vrijeme jer im ih Hrvatska pošta nije dostavila, iako je usluga dostave pošte uredno plaćena.

Osim toga, Daus napominje da određenom broju građana putem pošte dolazi socijalna pomoć, a nekima i mirovina.