Hrvatska policija iz busa izvukla Srbina: Kad su mu vidjeli Fejs odmah su ga zatvorili

Autor: I.G.

Još jedan Srbin pritvoren je zbog javnog veličanja “velike Srbije” i propale tvorevine “Krajine“, te slavljenja četništva, prema izvješću srpskih medija. Radi se o 32-godišnjem mladiću Veliboru Tripkoviću, koji posjeduje državljanstvo Srbije i Hrvatske, no trenutno boravi u Srbiji. Incident se dogodio na graničnom prijelazu Bajakovo dok je Tripković autobusom putovao s djevojkom prema Kninu.





Iako je djevojka puštena, hrvatska policija je Tripkovića odvela u policijsku postaju u Kninu gdje je prekršajno optužen zbog narušavanja javnog reda i mira.

Kako piše Tanjug, predsjednik Saveza Srba iz regije Miodrag Linta priopćio je da je “hrvatska policija uhitila krajiškog Srbina Velibora Tripkovića (32) i izrekla mu kaznu zatvora od 15 dana” te je rekao da je neprihvatljivo objašnjenje hrvatske policije da je “prekršio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, jer je na društvenim mrežama objavljivao zavičajne i patriotske pjesme i fotografije”.

Srbi brane svoje

Unatoč ovim tvrdnjama, fotografije s Tripkovićevog profila jasno pokazuju prisutnost četničkih simbola i obilježja zločinačke tvorevine “srpske Krajine”. Profil je privremeno nedostupan na društvenim mrežama, a statusi su izbrisani. No, ostala je fotografija na kojoj huligani drže transparent s natpisom “Bуковар никада неће бити Vukovar” (Bukovar nikad neće biti Vukovar), zatim slavljenje Ratka Mladića, oružje i zastava Krajine, oda četnicima i sl.

Linta je također pozvao ministra vanjskih poslova Srbije Ivicu Dačića da zbog uhićenja mladića uputi prosvjednu notu hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu, dok predstavnika veleposlanstva Srbije u Zagrebu da posjeti Tripkovića u zatvoru u Šibeniku i da vidi kakvi su uvjeti, postupanje prema njemu i da mu pomogne, priopćio je “Savez Srba iz regiona”.

Ovu kontroverznu situaciju su za Kurir komentirali Blažo Marković, predsjednik Pokreta “Novi ljudi – nova snaga Srbije”, i Milojko Budimir iz Udruženja Srba iz Hrvatske. Unatoč jasnim dokazima veličanja četništva, obojica su branila Tripkovića, naglašavajući kako je slučaj povezan s “progonom Srba” u Hrvatskoj.

“Srbima se ekspresno sudi, a kazne su i par tisuća eura ili do 30 dana zatvora! Uglavnom su osuđeni oni iz kninske krajine. Čini mi se da to izaziva kod naših ljudi neugodnost, posebno kod naših ljudi koji žele da se vrate. Ako je to cilj, onda to i postižu”, rekao je Budimir.









‘Ne odričite se predaka’

“Apeliram na sve ljude da se ne odriču predaka, da se ne odriču grobova predaka, svojih zemljišta i zavičaja! Čak žele da se ponište ćirilični natpisi na spomenicima tamo gdje, nažalost, Srba više i nema… Najmanji zabilježen broj Srba je na zadnjem popisu, brojka je oko 3,2 posto, odnosno 124.000 – što je najmanji broj zabilježenih Srba i bojim se da ih do sljedećeg popisa neće ni biti! Sve se lomi preko srpskih leđa, ali život ide dalje. Ja sam živio u Kninu, tamo je bilo 80 posto Srba! Sada je obrnuto! I tako je bilo u Bukovici, u Lici, u Gračacu…”, istaknuo je Budimir.

“Njihova policija pomno prati što rade Srbi u Hrvatskoj. Taj mladić je bio u Kninu i postavio je nešto što se nije svidjelo hrvatskim vlastima. Gdje god odemo, mi smo građani drugog reda… Oni su nas iz Hrvatske istjerali… Ovo će njima biti lijep primjer, kako je hrvatska policija uhvatila jednog našeg građanina. Ne mogu oni na nas da gledaju blagonaklono.

Ima ljudi koji nisu ni vidjeli Hrvatsku pa su dobili duple papire. Mi možemo da idemo po Europi i da ne tražimo vize, ali da vam kažem, ovdje je policija odreagirala… Da se ovo dogodilo kod nas, ne bi se ništa dogodilo! Mi smo najdemokratičnija država u Europi. Oni čak i da odu u najčetničkiji kraj, ne bi Hrvatima ništa uradili! Mi smo kulturan narod koji poznaje svoju povijest, ponosni narod, ne zaboravljamo… Problem je najveći što mi Srbi sve zaboravljamo!”, zaključio je Marković.