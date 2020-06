Hrvatska otvorila granice: Za neke građane EU-a vrijede drugačija pravila pri ulasku u zemlju, evo detalja

U emisiji “U mreži Prvog” jutros je gostovao voditelj Službe za susjedne zemlje u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislav Kufner, koji je kazao da građani Europske unije koji nisu iz 10 zemalja koji mogu ući u Hrvatsku moraju imati posebni razlog za ulazak u našu zemlju.

“Postupak je takav da prilikom dolaska na graničnom prijelazu uz onu standardnu proceduru koja je bila i prije pojave koronavirusa, davanje putne isprave na pregled, sada moraju dati i broj telefona i adresu na kojoj će boraviti u Hrvatskoj. To su zdravstvene ili epidemiološke mjere kako bismo imali podatke u slučaju da epidemiolozi moraju stupiti s njima u kontakt”, rekao je Kufner pa nadodao da je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom turizma razvijena aplikacija Welcome to Croatia.

“Strani putnici preko te web stranice mogu popuniti jedan obrazac koji sadrži podatke o mjestu kamo putuju, njihove osobne podatke, ako putuju sa suputnicima i njihove podatke, kao i neke epidemiološke podatke”, naglasio je.

Svaka država sama odlučuje koga će pustiti u zemlju

Državna tajnica u Ministarstvu za vanjske i europske poslove Andreja Metelko-Zgombić konstatirala je da je Hrvatska članica Europske unije, ali da svaka država, pa i Hrvatska sama može odlučiti koga će pustiti u svoje državno područje.

“Vidjeli smo kad je nastala ta kriza, nisu sve su države bile pogođene na jednak način ni u isto vrijeme. Svaka je zasebno reagirala, primjenjujući vlastita pravila vezano za izvanredna stanja i zatvarala granice. To se sada želi zaista promijeniti. Na svakoj državi članici je da donese odluku i Europska komisija je izradila nekoliko setova dokumenata preporuka. Ništa se ne može nametnuti državi članici, ali tu su preporuke kako se otvoriti”, rekla je Metelko-Zgombić.

Hrvatska će postupno otvarati granice i bit će i dalje jako pažljiva.

“Ideja je da Europska komisija ima jednu interaktivnu kartu i to u realnom vremenu gdje će ona stalno pratiti i prikazivati sve epidemiološke situacije i ako se negdje nešto pojavi da znamo kako reagirati”, dodala je pa naglasila da je nama važno kada dolaze stranci da poštuju epidemiološka pravila, da imamo sve podatke njihove podatke za vrijeme njihovog boravka radi sigurnosti naših građana i njih samih.

Istaknula je kako nam je jednako važno da prilikom povratka ne moraju ići u karantenu, nego da se slobodno mogu vratiti svojim kućama.

Iako Austrija još nije otvorila granice prema Hrvatskoj, ona dopušta tranzit.

“Stranci mogu mirno proći kroz Austriju i doći u Hrvatsku kao u krajnju destinaciju za turizam”, rekla je.

Zrakoplovna industrija jedna od najpogođenijih ovom krizom, istaknuo je voditelj prometa Zračne luke Franjo Tuđman Dragutin Škrlec.

“Imamo letove za Amsterdam i Frankfurt. Danas kreću letovi Croatie Airlines za Kopenhagen, a od 8.6. kreću letovi za Zürich. Većina ostalih europskih destinacija otvara se 15. lipnja, za 23 destinacije, a još jedan manji dio od 1. srpnja. Moram napomenuti da su to sve planovi, jer sve ovisi o odlukama aviokompanija u njihovim matičnim državama. Mi smo pokrenuli jedan projekt pod nazivom “Povjerenje”. Kao rezultat toga projekta je naša knjiga mjera. To je jedan skup mjera koje smo prezentirali našim partnerima. Naišlo je na dobar odjek, a sve te mjere će naši putnici odmah vidjeti kada uđu u zračnu luku, od samih plakata, postera. Što se od putnika očekuje i kako da se ponašaju”, rekao je Škrlec.

Škrlec je dodao da je na aerodromu obavezno nošenje maski. Putnici se moraju pridržavati i držanja razmaka i moraju dezinficirati ruke.

“Održavanjem razmaka u zrakoplovu, letenje bi bilo totalno neisplativo”, kazao je.

Kufner je rekao da u Hrvatskoj nema trenutačno duljih čekanja na graničnim prijelazima te je dodao da je Hrvatska otvorena prema Mađarskoj, ali da Mađarska nije otvorena prema Hrvatskoj.

“Svi građani Hrvatske, ali i Mađarske koji žive u pograničnom području i imaju potrebu svakodnevnog prelaska granice i dalje mogu nesmetano prelaziti granicu bez odlaska u karantenu ili samoizolaciju”, poručio je.