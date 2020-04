HRVATSKA OPET PODRHTAVA! Potres probudio Dubrovnik: ‘Dobro smo se zatresli’

Dubrovačko područje u četvrtak ujutro zatresao je potres.

Potres jačine 3, 5 po Richteru EMSC je zabilježio u 8 sati i 13 minuta. Epicentar potresa bio je na dubini od 2 kilometra, 19 kilometara istočno od Dubrovnika i 5 kilometara sjeveroistočno od Jasenica.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.6 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/jLpUjzMrQ3

— EMSC (@LastQuake) April 16, 2020