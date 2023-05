‘HRVATSKA NEMA KAPACITETA ZA REFORME, NAMA TREBA ‘GAZDA’!’ Povjesničar krivi Hrvate za stanje u državi: ‘To smo napravili sami sebi’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

“Europske vrijednosti povodom 10 godina članstva Hrvatske u EU-u” bila je tema ovogodišnjeg simpozija “Tripalovi dani u Sinju”, održanog u proteklom tjednu.

Obilježena je i 20. obljetnica Centra Miko Tripalo, a tom je prilikom povjesničar Tvrtko Jakovina, ujedno i predsjednik Upravnog odbora Centra ‘Miko Tripalo’ u intervjuu za Slobodnu kazao kako Hrvatska “nema kapaciteta za reforme” te da ima “ogroman problem sa strateškim razmišljanjem”. Smatra i kako smo na EU putu još uvijek u “magarećoj klupi”.

Tako na pitanje zašto su se zahuktale reforme od 1. srpnja 2013., kada smo ušli u EU do danas, usporile ili izostale, Jakovina kaže kako se "Hrvatska vratila svom prirodnom stanju".





‘Hrvatska je, slikovito, dobra fasada’

“Kao i ostala društva europskog jugoistoka, Hrvatska nema kapacitete za reforme. Ja to vidim u svojoj radnoj sredini, u kojoj je 40 doktora znanosti. Znamo da bi bilo dobro preustrojiti studij, ali to ne možemo učiniti. Slično je ili jednako i drugdje. Hrvatska je, slikovito, dobra fasada, ali iznutra su problemi koji se ne rješavaju”, smatra povjesničar.

Na skupu u Sinju moglo se čuti i kako smo na EU putu još uvijek u “magarećoj klupi” te da su građani očekivali da ćemo punopravnim članstvom u EU skočiti s “magarca na konja”, a nismo, na što Jakovina kaže:

“Ja mislim da smo na putu prema EU vrijednostima, kao pozitivnoj utopiji, morali pronaći brže prijevozno sredstvo od magarca. Bojim se da bez okvira koji smo dobili s ovako dubokim nejedinstvom i nesposobnosti pronalaženja najmanjeg zajedničkog nazivnika mi danas ne bismo bili ni na magarcu.”

‘To smo napravili sami sebi, nije nam to napravio nitko drugi, pogotovo ne Europa’

Na pitanje zbog čega onda Hrvati na sve to šute, povjesničar odgovara:

“To je dio našega mentaliteta. Još je Austro-Ugarska Hrvate smatrala smjernim i poslušnim pukom i mislim da to ostaju i danas. Ja to ne bih volio, užasavam se toga da nam treba ‘gazda’ jer je to pokazatelj dubinske nesposobnosti. Mali narodi moraju biti sposobni definirati vlastite interese. Mnogi mali narodi su pokazali da se to može. Hrvati još nisu došli do te faze, mada…

Ako je neka zemlja imala kapacitete izgraditi podmornice ili Brodarski institut, onda bismo danas morali moći barem razumjeti što nam se događa. Kroz prelazak iz socijalizma u kapitalizam vrijednost se gledala u tvornicama bez ljudi pa je došlo do domino-efekta gašenja proizvodnje bez supstituiranja novim.









To smo napravili sami sebi, nije nam to napravio nitko drugi, pogotovo ne Europa. I što je najgore, to radimo i danas. S obrazovanjem, odgađanjem reformi, partijskom državom i tako dalje”, smatra Jakovina.

‘Hrvatska ima ogroman problem sa strateškim razmišljanjima’

Među ostalim, Jakovina je komentirao i kako smatra da bismo mogli primijeniti EU vrijednosti u Hrvatskoj, pa pojašnjava:

"Hrvatska ima tešku nemogućnost reformiranja bilo kojeg područja, ima ogroman problem sa strateškim razmišljanjima. Jedini kvalitetni strateški projekt u RH je ostvarivanje punopravnog članstva u EU-u.









Ni jedan drugi dobri projekt, koji bi svi podržavali i koji se ne bi zaustavljao promjenama vlada zato što ga ‘naši’ nisu predložili još nije artikuliran, a hoće li biti i kada, teško je reći.”