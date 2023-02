HRVATSKA MOŽE MIRNO SPAVATI! Kuk objasnio zašto ovakav užasan potres nije moguć u Hrvatskoj: ‘Nismo na direktnom kontaktu…’

Autor: I.G.

Kako se za sada procjenjuje, u stravičnim potresima koji su pogodili Tursku i Siriju do sada je poginulo više od 3000 ljudi, a ozlijeđenih je više od 10.000. Na žalost, dok ne završe akcije spašavanja, nagađa se da će te brojke rasti.

Seizmolog Krešimir Kuk komentirao je ove potrese. Kaže da nije moguće da takvi potresi pogode Hrvatsku.

“Mi nismo na direktnom kontaktu, odnosno sudaru nekoliko ploča. Ovako jaki potresi kod nas nisu mogući”, kazao je Kuk i prokomentirao činjenicu da su se zgrade nakon potresa rušile kao kule od karata.





“Ovo područje je izrazito seizmički aktivno zbog svog seizmotektonskog sklopa koji se tamo nalazi te funkcionira tako da su potresi iznimno česti i jaki. Radi se o direktnom kontaktu nekoliko tektonskih ploča. Afrička ploča pomiče se prema Europi, Arabijska ploča, cijela Turska se nalazi na tzv. Anatolijskoj ploči i Euroazijska ploča je sjeverno od njih”, rekao je.

‘Zgrade nisu bile sagrađeno protupotresno’

“Postoje stalne tektonske sile koje djeluju. Postoji sustav rasjeda koji je dosta dobro definiran i poznat i na njemu su se i prije događali potresi”, kazao je seizmolog Krešimir Kuk koji je gostovao u emisiji RTL Danas.

Dodao je i da su pod Hrvatskom samo rasjedi, a ne baš tektonske ploče.

“Očigledno je da nije bilo sagrađeno protupotresno. Zna se jačina maksimalnih potresa i pitanje je gdje je došlo do problema. Potres traje dulje čim je snažniji. On nastaje u jednoj točki gdje dolazi do pomaka na rasjedu, a onda ta pukotina ima svoju dimenziju. Cijelo pomicanje rasjednih krila je tim dulje što je potres jače”, rekao je Kuk pa dodao da je najveća procijenjena očekivana jačina u južnom priobalju Hrvatske oko 7 prema Richteru