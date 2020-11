HRVATSKA MORA POKAZATI RESPEKT PREMA PUPOVCU: ‘On vodi politiku koja je s pozicije Hrvatske patriotska’

Vukovarsku kolonu sjećanja u srijedu za portal Dnevno komentirao je politički analitičar Davor Gjenero koji se osvrnuo na brojne teme u vezi s obilježavanjem Dana sjećanja.

Za početak, pitali smo ga o posjetu Vučićeva izaslanika Srbiji.

“Meni je jedino čudno to što je Veran Matić Vućićev izalsaanik, drugo mi je sve normalno. Veran Matić je naš čovjek. On je čovjek koji pripada onoj drugoj Srbiji. Nnije promijenio svoje stavove nego se danas ponaša kako se ponašao i 95. godine”, kaže Gjenero pa spominje sve Matićeve poteze koje je do sada napravio, pritom kazavši kako je sjajan čovjek, a pri čemu je izaslanik s hrvatske strane jedan isto takav sjajan čovjek, Ivica Vrkić, gradonačelnik Osijeka danas, a u vrijeme mirne reintegracije čovjek koji je odigrao jednu važnu ulogu uz generala Kleina u tom tehničkom smislu.

“Veran Matić je isto tako jedan od rijetko ispravnih ljudi”, kaže nam Gjenero.

“Veran mi uopće nije čudan, Veran se ponaša kako bismo i očekivali da se ponaša”, konstatira.

Bacanje vijenca u Dunav

Što se tiče bacanje vijenca u Dunav, Gjenero kaže:

“To srpska zajednica radi dugo, to rade već godinama ali je sada u fokusu. Meni se ne čini spornim da se obilježe i srpske žrtve agresije, pod uvijetom da se znade da je to bila agresija Miloševićevog režima i Republike Srbije na Hrvatsku i da je činjenica da je u toj agresiji na ovaj ili na onaj način stradao broj srpskih civila koji nisu bili uključeni u agresiju”, kaže Gjenero pa nastavlja:

“Normalno je, kao što je bilo normalno da predsjednik vlade ode u Grubore i Varivode. Normalno je da se komemoriraju žrtve Srba u Vukovaru. I to je normalno dok se kroz to ne pokušava nametnuti nekakav drugi kontekst kojeg nema”, kaže.

Je li to pomak u odnosima Hrvatske i Srbije, pitamo…

“Meni se čini da je to konstanta koja je uspostavljena s tom administracijom. To je nastavak toga što su HDZ i SDSS počeli raditi kao partneri. Moram priznati da sam ovih dana od Pupovca čuo jednu izrazito dobru rečenicu koja je u hrvatskoj javnosti prošla dosta ‘flach’.

Primjećena je zbog jednog odvratnog zločinačkog komentara koji je došao iz jednih opskurnih novina. Pupovac je, naime, govorio o identitetu Srba u Hrvatskoj i u tom kontekstu je spomenuo termin ustavnog patriotizma.

“To da se Srbi u Hrvatskoj, posebno da se najvažniji lider Srba deklarira kao ustavni patriot, što znači da Hrvatsku prihvaća kao svoju domovinu, kao svoju zemlju kojoj je prioritetno lojalan, to je što govori da on i zajednica koju on predvodi žele biti u politčkom smislu integrirani”, kaže Gjenero.

Oni su državljani RH i prihvaćaju Hrvatsku i ustavni poredak RH kao svoje, mišljenja je.

“Male razlike u političom smislu koje postoje su letgitimne i prihvatljive kao svoje su , normalno je da postoje određene razlike između političkih prioriteta Srba i Hrvata. Ali sad kad smo postigli to da se Srbi u Hrvatskoj izjašnjavaju kao ustavni patrioti, sve dalje je jednostavnije i lakše.

Milošević jedini prihvatljiv

Gjenero smatra da puno ljudi prihvaća Miloševića te da ne zna koga bi mogli dalje prihvatiti..

On je čovjek koji je u vrijeme rata bio dijete, odrastao je u Hrvatskoj, otac mu je bio branitelj.

“Hvala Bogu da je nastala takva generacija lidera kao što je Milošević”, smatra Gjenero.

Hoće li to poboljšati odnose dviju država?

Gjenero kaže da neće.

“Srbija je, bojim se, jako snažno zaglibila u koncept ‘Srpskog sveta’, s konceptom da je Vučić predsjednik svih Srba i da oni imaju pravo kontolirati kulturni i politički prostor ‘Srba’ na ovim prostorima. U takvim okolnostima, pozivanje na konstitucionalni patriotizam Pupovca i suradnika zapravo je njihov snažan obrambeni mehanizam ne pred Hrvatskom nego pred Beogradom. Ako je Pupovac konstitucionalni patriot, kao što je, on ne može sudjelovati u konceptu ‘Srpskoga sveta’. I vidite da u Hrvatskoj nemate taj pritisak koji imate u BiH, na Kosovu i u Crnoj Gori. Sukladno tome, čini mi se da Hrvatska mora pokazivati određeni respekt prema ulozi Milorada Pupovca”, kaže nam.

“U nekim je izjavama je možda kasnio, možda su neki ljudi bili ispred njega, ali to nije važno. On provodi tip politike koja je konstitucijalno patriotski, koja je s pozicije hrvatske patriotski. S druge strane je čovjek koji nema sjenu kakvu imaju lideri Srba izvan Hrvatske. On je čovjek koji je tijekom rata bio u Zagrebu i pokušavao putovanjima u Beograd održavati nekakav politički dijalog”, zaključuje Gjenero.